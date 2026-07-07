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Умерла 36-летняя исполнительница хита «Party Rock Anthem» Лорен Беннетт

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Британская певица, солистка группы G.R.L. Лорен Беннетт скончалась в возрасте 36 лет.

«Наши сердца разбиты, невозможно выразить, что она для нас значила. Мы всегда будем дорожить любовью и воспоминаниями, которые она нам подарила. Покойся с миром, милая Лорен», — сообщили участницы G.R.L. в соцсетях.

Дата и причина кончины артистки не называются.

Беннетт родилась в 1989 году в графстве Кент. Еще с детства она увлекалась творчеством — посещала певческую и танцевальную школу. Известность девушка получила благодаря участию в британском шоу The X Factor. После него в возрасте 17 лет она начала музыкальную карьеру в составе женской поп-группы Paradiso Girls. А затем присоединилась к коллективу G.R.L., созданному как перезапуск группы The Pussycat Dolls.

Кроме этого, она также сотрудничала с Pitbull, Lil Jon, will.i.am, CeeLo Green и LMFAO. С последним коллективом Беннетт записала песню «Party Rock Anthem», которая впоследствии стала главным хитом группы.

Накануне «Газета.Ru» вспоминала звезд, чьи сердца остановились слишком рано.

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