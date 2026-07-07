Предприниматели построили собственный город в горах Сочи. Зачем?

На пять дней курорт Красная Поляна превратился в город предпринимателей. Здесь появились собственный мэр, городская газета, гимн и площадь с деревянным единорогом. В одном месте собрались 1700 коммерсантов, которые приехали не только слушать лекции, но и искать партнеров, идеи и ответы на вопрос, каким будет российский бизнес через несколько лет. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала на первом фестивале «Атланты Сити».

Город предпринимателей

Идея построить город предпринимателей в год, когда вести бизнес, мягко говоря, непросто, выглядит как авантюра.

«Нам было страшно на каждом этапе. Когда идея только появилась. Когда мы собирали команду. Когда искали спонсоров. Когда запустили продажи. Но все получилось, и вы приехали, потому что предприниматели — это люди, которые не останавливаются ни перед чем», — признались основатели фестиваля Михаил Воронин и Борис Альхимович на открытии.

Пресс-служба «Атланты Сити»

За пять дней на Красную Поляну приехали около 1700 предпринимателей и представители 50 бизнес-сообществ со всей страны. Как и положено любому городу, здесь появился собственный мэр. Правда, без выборов — международного инвестора Оскара Хартманна назначили на эту роль решением «сверху».

В центре главной площади возвышался деревянный единорог — символ фестиваля.

«Я подумал, что идеей нашего города может стать бутстрэппинг — ситуация, когда строишь что-то очень крутое без ресурсов, без инвестиций, своими силами. Поэтому мы закупили палки и построили единорога», — объяснил мэр Хартманн.

Горожане на сотнях деревянных брусков написали свои мечты и сложили из них символическую волну у подножия фигуры.

Пресс-служба «Атланты Сити»

Как и положено городу, здесь выпускали собственную газету. В течение недели участники изучали номер с интервью, новостями фестиваля, кроссвордом — и даже гороскопом. Мне он советовал перестать пытаться успеть абсолютно везде.

«Ваш принцип — успеть все, быть везде и сразу. Бизнес-сессии, мастер-классы, вечеринки. А сколько деловых встреч запланировано в баре — и не сосчитать! Ваша главная задача — превратить количество в качество». Что ж, постараюсь.

Горожане придумали и свой гимн. Там была, в частности, строчка «Предпринимателей становится все меньше, красная книга толще» .

Уже в первый день участникам пришлось осваиваться не только с программой фестиваля, но и с его логистикой. Из-за сбоев в записи возле площадок собирались группы участников, которые вместе сверяли расписание, искали свободные места и подсказывали друг другу, куда идти дальше. Первое знакомство нередко начиналось именно с вопроса: «Вы случайно не знаете, где сейчас начинается следующая сессия?»

Пресс-служба «Атланты Сити»

О чем говорил бизнес на сцене…

На сценах фестиваля выступали руководители крупнейших российских компаний — от «ВсеИнструменты.ру» и Hoff до Ginza Project и Splat. Независимо от отрасли почти все разговоры сводились к трем темам: экономика ближайших лет, поиск новых точек роста и искусственный интеллект.

Перспективы развития бизнеса в России вкратце обрисовал сооснователь и председатель совета директоров компании Mr. Doors Максим Валецкий:

Пресс-служба «Атланты Сити»

«В отрасли все тоскуют, делятся падением продаж. Я считаю, что это время возможностей, потому что надо отнимать рынок у тех, кто занимается обычной русской тоской».

Что касается третьей темы, ИИ, то в ходе лекции Оскар Хартманн предсказал, что 92 млн человек в мире потеряют работу из-за ИИ. При этом появятся 170 млн рабочих мест. То есть рынок будет в плюсе.

Международные спикеры думали и о России. Так, технический директор абхазского оператора связи Aquafon Инал Корсая заверил, что сотрудничество между Москвой и Сухумом в сфере цифровизации продолжает расширяться:

«Пространство для сотрудничества между Россией и Абхазией в области цифровизации практически безгранично — от здравоохранения и налоговой системы до городских цифровых сервисов».

…и что обсуждал в кулуарах

Несмотря на насыщенную деловую программу, участники признавались, что главное происходило не на сцене.

Пресс-служба «Атланты Сити»

«Честно говоря, я почти не посещал выступления. Для меня самым ценным было пообщаться с предпринимателями со всей страны, узнать, как они решают проблемы, какие вызовы стоят перед их компаниями и как они оценивают перспективы рынка», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор компании по разработке IT- и AI-решений «ДАЙНЕМИК САН» Роман Романов.

По его словам, именно живое общение стало главной причиной, по которой он собирается приехать и на следующий фестиваль.

«Мне удалось обрести огромное количество новых знакомств. Главная мысль, которую я увез с собой: предприниматель — это человек с непоколебимой верой в успех своего дела».

В последний день фестиваля, поднимаясь по канатной дороге в кабинке, я спрашивала попутчиков-бизнесменов — что им запомнилось больше всего и что можно улучшить.

Самой обсуждаемой темой оказался плов.

В первый день организаторы обещали welcome-угощение — порцию плова. Его хватило не всем. На следующий день блюдо появилось — но уже за 650 рублей. На это с одинаковой серьезностью мне жаловались владельцы компаний с многомиллионными оборотами.

Пресс-служба «Атланты Сити»

Да и в целом почти вся еда и совершенно точно весь алкоголь на фестивале были платными. Возвращаясь вечером в гостиницу, я встретила мужчину в деловом костюме с пакетом из алкомаркета , который, судя по всему, привезли из Сочи — на Красной Поляне таких магазинов нет.

Дисциплина участников тем не менее была на уровне. После вечерних концертов, квартирников и общения, которое нередко продолжалось до часа ночи, уже в семь утра многие встречались на пробежках и уходили в хайкинг по горным маршрутам.

Пресс-служба «Атланты Сити»

Спорт совмещали с благотворительностью. Забег в поддержку фонда «Линия жизни» собрал несколько десятков человек. Дистанция была символической — около двух километров, стартовый взнос составлял две тысячи рублей.

Вместе с предпринимателями на старт выходили их жены и дети. Кто-то бежал, кто-то шел быстрым шагом. Со стороны это выглядело скорее как семейная прогулка, чем спортивное соревнование. Наверное, в этом и был смысл — благотворительность здесь воспринималась не только как пожертвование, но и как привычка, которую родители прививают детям собственным примером.

***

По дороге в аэропорт я разговорилась с таксистом, который несколько дней подряд возил участников. В один из вечеров он забирал девушку, к которой в машину напросились двое молодых людей — мол, докинь. По дороге водитель предложил им оплатить поездку за спутницу. Те согласились, но, когда машина доехала до нужного им места, открыли двери и сбежали, оставив девушку рассчитываться за такси самостоятельно.

Вспомнил он и другого пассажира — владельца бизнеса, который несколько минут терпеливо ждал сдачу в десять рублей после оплаты наличными.

«Казалось бы, десять рублей. Но, видимо, копейка рубль бережет. Предприниматели бывают разными» , — сказал он.

Эта фраза таксиста и стала самым точным итогом пяти дней фестиваля.

Следующий фестиваль «Атланты Сити» пройдет летом 2027 года. Если первый опыт показал жизнеспособность идеи «города предпринимателей», то теперь организаторам предстоит ответить на главный вопрос — сможет ли эта площадка стать новой ежегодной точкой притяжения для российского бизнеса.