«Продали за $20 тысяч»: россиянка рассказала, как попала в рабство в Мьянме

Россиянка рассказала, как китаец из Tinder продал ее в рабство за $20 тысяч

Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала о том, как оказалась в рабстве. Она сообщила, что мужчина обманом вывез ее за границу и продал за $20 тысяч. Подробнее о том, как иностранцев принуждают к онлайн-мошенничеству в Мьянме и как работают скам-центры — в материале «Газеты.Ru».

Женщина из России, которую обманом вынудили работать в азиатском мошенническом центре, была освобождена из неволи. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии РФ в Мьянме. Ее удерживали с тысячами других людей и заставляли заниматься интернет-мошенничеством. В интервью агентству женщина раскрыла подробности своей истории.

Россиянка рассказала, что в приложении Tinder познакомилась с гражданином Китая, между ними начались отношения. Некоторое время они путешествовали по Китаю, а затем мужчина предложил встретиться в Мьянме, пообещав показать ей буддийские храмы.

Женщина прилетела в Янгон, однако вместо молодого человека ее встретил водитель. Несколько дней мужчина убеждал, что вскоре приедет лично, но так и не появился. Вместо этого за ней приехал автомобиль, в который по дороге начали подсаживаться незнакомые китайцы.

«Тебя продали»

Машина проехала несколько блокпостов, затем женщину переправили через реку на лодке, пересадили в другой автомобиль и доставили в закрытый комплекс. Женщина рассказала, что ее встретил еще один китаец.

«Я сразу начала объяснять, что произошла ошибка, просила дать мне возможность позвонить парню. Но он сказал: «С завтрашнего дня ты работаешь здесь». Я повторила, что это невозможно. Тогда он сказал: «Нет. С завтрашнего дня ты начинаешь работать. Тебя продали»», — рассказала она.

Позже, по словам россиянки, ей сообщили, что мужчина, с которым она познакомилась в Tinder, уже получил деньги за ее продажу.

Россиянка рассказала, что посредники, которые привозят людей в подобные центры, получают около $20 тысяч за каждого человека .

По словам женщины, под угрозой убийства ее заставили участвовать в мошеннических схемах. Для этого, как утверждает собеседница агентства, злоумышленники использовали изображения с ее лицом, созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Не менее пяти тысяч человек»

По оценке россиянки, в скам-центре, где ее удерживали, могли находиться не менее пяти тысяч человек.

Она рассказала, что центр под названием Taichang Park продолжает расширяться . На его территории, по ее словам, работают в основном китайские компании, строятся рестораны, бары, караоке, массажные салоны, казино и другие объекты инфраструктуры.

«На самом деле там очень много людей. Когда я уезжала, туда уже переехало много компаний, в основном китайских. Они арендуют помещения и живут прямо там», — рассказала женщина.

По ее мнению, инфраструктура комплекса устроена так, чтобы все необходимое находилось внутри, а денежные потоки не выходили за пределы территории.

Россиянка также выразила надежду, что мошеннический центр будет ликвидирован.

«Я очень хочу, чтобы этот центр перестал существовать. Но я ничего не могу сделать. Их охраняют военные, и попасть туда практически невозможно», — сказала она.

После освобождения россиянка заявила, что не планирует обращаться в правоохранительные органы с заявлением на мужчину, который вывез ее в Мьянму.

«Я не могу. У меня нет никаких доказательств. Все фотографии мы делали только на его телефон. Я не знаю его настоящего имени, не видела его документов. У меня нет ничего, кроме того, что он был гражданином Китая», — пояснила она.

Возвращение в Россию

В посольстве России в Мьянме сообщили РИА Новости, что освобожденную россиянку передали сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее возвращения на родину.

В дипмиссии отметили, что возвращение женщины стало результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

В посольстве также напомнили, что работа иностранцев в Мьянме без соответствующей визы нарушает местное законодательство, и призвали россиян с осторожностью относиться к предложениям о быстром заработке в странах Юго-Восточной Азии, особенно если они поступают от малознакомых людей.

Как попадают в мошеннические центры

С подобными случаями российские дипломаты сталкивались и ранее. По данным МИД РФ, преступные группы вербуют людей через сайты знакомств, социальные сети и объявления о высокооплачиваемой работе, после чего вывозят их в Мьянму, Камбоджу или Таиланд . Там у людей отбирают документы и под угрозой насилия заставляют участвовать в работе нелегальных кол-центров, интернет-мошенничестве и других преступных схемах.

В мае 2026 года из мошеннических центров в Мьянме были освобождены две гражданки России, в июле стало известно о возвращении россиянина, который пропал после поездки в Таиланд. Родственники предполагали, что он мог оказаться в невольническом центре, так как искал работу.