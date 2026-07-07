«Люди устали». Почему в Киеве заговорили о завершении конфликта до конца года

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва вошли в период эскалации, и чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо сейчас усилить противостояние. Украинские власти надеются окончить активную фазу конфликта до конца 2026 года, отметил он. Готов ли Киев к мирному окончанию СВО и почему украинские политики все чаще говорят о том, что этот год станет последним активным годом противостояния, — в материале «Газеты.Ru».

Необходимо достичь максимальной эскалации, чтобы в итоге прийти к разрядке и возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

«Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — сказал Буданов.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно будет закончить фазу активных боевых действий, глава офиса Зеленского заявил, что «шансы есть закончить все до конца 2026 года», а весной был «очень хороший темп переговоров». При этом Буданов отверг возможность каких-либо уступок со стороны Киева.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

« Есть шансы, что активная фаза войны завершится уже в этом году. Мирный процесс не прекращен, он лишь замедлился . Однако никаких территориальных компромиссов не будет», — подчеркнул глава украинского ОП.

В ответ на слова Буданова в Кремле отметили, что не замечают со стороны Киева готовности к мирному урегулированию, а потому Россия будет продолжать СВО, пока этого не случится.

«Для России предпочтительно мирное достижение целей СВО, но Киев пока к этому не готов. Все может пойти по мирной траектории, в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что Москва поддерживает контакты по рабочим каналам с американцами, и надеется, что их усилия по выводу всей ситуации на мирный трек развития все-таки увенчаются успехом.

«Как это неоднократно говорил президент России, мы сохраняем свою открытость для выхода на мирный трек. Пока что продолжается освобождение российских регионов, освобождение ДНР», — подчеркнул Песков.

Далеко ли от мира

Не только украинская сторона неоднократно говорила о скором урегулировании конфликта с Россией. Ранее американский президент Дональд Трамп сделал похожее заявление, заверив журналистов, что урегулирование конфликта «ближе, чем принято думать».

«Считаю, что с этим вопросом мы становимся намного ближе к урегулированию, чем люди представляют», — сказал американский лидер.

Вместе с этим российская сторона указывала на то, что Киев и Европа, несмотря на свои заверения, рассчитывают на затягивание конфликта. В частности об этом говорил президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с Трампом.

« В ходе разговора президентов РФ и США было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Российская сторона акцентировала внимание на политико-дипломатическом урегулировании конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Тем не менее власти Украины и их европейские союзники предпочитают затягивать и усиливать эскалацию конфликта»,— рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Российские эксперты поддерживают скептическое отношение к обещаниям Киева завершить активную фазу боевых действий к концу 2026 года. Так, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил «Газете.Ru», что быстрого окончания конфликта можно не ждать, так как он стал неотъемлемой частью международной борьбы.

« Я думаю, что в этом году конфликт не завершится, потому что то, что мы называем конфликтом на территории Украины, на самом деле является просто одним из фронтов мировой войны . Слишком много глобальных сил заинтересованы в продолжении конфликта», — заявил Колташов.

Политолог подчеркнул, что у этой войны есть конкретные заказчики, и даже смена власти в США, к которой привязываются в Киеве, не изменит их позицию.

«Киев связывает окно возможностей по окончанию конфликта с промежуточными выборами в США. Однако заказчики войны на Украине — это глобальные элиты, и какие-то электоральные цифры в США на их позиции не повлияют. Тем более, что американский избиратель голосует за политиков Демократической или Республиканской партии, исходя из того, что они говорят по внутренней повестке, не по внешней», — пояснил эксперт.

Он считает, что последние заявления Буданова фактически описывают новую стратегию «капитуляции России», которой придерживаются сейчас в Киеве и в Европе.

«Формула, которую Буданов озвучил, — это формула, по сути, капитуляции России. То есть нужно довести эскалацию до максимума, в результате Россия внутренне сломается и выполнит все, что мы хотим. Таким образом, будет достигнуто соглашение. Украинские политики постоянно говорят о мире, и при этом о том, что нужно усилить конфликт. Это взаимоисключающие тезисы, но тут администрация Зеленского обманывает своих же избирателей, которые действительно хотят прекращения войны», — отметил эксперт.

При этом бывший народный депутат Украины Владимир Олейник обратил внимание, что украинского населения есть огромный запрос на скорейшее завершение конфликта, но такого запроса нет у руководства страны.

«Зеленский и Буданов часто говорят о срочном прекращении конфликта не потому, что они за мир. А потому что у них дела складываются не очень. В рядах армии раздрай, замечается дефицит оружия, особенно систем ПВО. Очень плохая ситуация с мобилизацией. Люди устали», — заявил Олейник «Газете.Ru».

Он также не исключил, что, делая подобные заявления, Киев пытается впечатлить Запад, в первую очередь Дональда Трампа, и доказать, что Украина не проигрывает .

«Киевские политики пытаются давлением извне впечатлить Трампа, показать, что именно они являются той стороной, которая побеждает и решает, когда будут переговоры. Это все игра на западный истеблишмент», — подчеркнул экс-нардеп.

По его мнению, ситуация Зеленского сейчас больше похожа на попытку забрать все, что возможно перед окончательным крахом.

«Зеленский не просто так продолжает утверждать, что Украина способна воевать еще несколько лет, но главное – не надо терять поддержки друзей, чтоб деньги давали и оружие. А чтобы не растерять поддержку, надо делать вид, что все хорошо, что Украина и на эскалацию способна и к переговорам готова, и вообще все, что скажете сделаем», — заключил Олейник.

Еще большая эскалация

Не только глава ОП Украины говорит о стадии эскалации, в которую вошли Москва и Киев. Американская газета The New York Times пишет, что конфликт на Украине вступил в «спираль эскалации», что показывают взаимные удары сторон по территории друг друга.

«Конфликт вступил в эскалацию после агрессивных ударов Украины вглубь российской территории и массированных обстрелов беспилотниками и ракетами со стороны России. При этом он Украина уязвима, так как ее противовоздушная оборона уступает возможностям России по производству ракет», — говорится в статье.

Призывы к нагнетанию напряженности звучат не только со стороны Киева, но и от западных партнеров Украины, отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Дело в том, что вот эти заявления не новые со стороны киевского режима по поводу усиления эскалации. Подобные заявления звучали и со стороны Польши и Франции. Так что для нас ничего нового здесь нет», — отметил депутат.

Он считает, что нагнетание обстановки необходимо нынешней украинской власти исключительно для удержания собственных позиций.

« Я думаю, что для них усиление конфронтации означает, во-первых, их нелегитимное политическое долголетие и плюс деньги и оружие. Пока все это происходит и конфронтация идет, они у власти . Закончится все — их власть сойдет на нет, но еще и плохо для них закончится», — пояснил депутат.

О том, что заявлениями об эскалации Киев пытается надавить на Россию, говорит и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Необходимо понимать, что Буданов — это классический террорист. У него террор — это форма предложения к мирным соглашениям. Вот его формула: давайте поднимем эскалацию до такого уровня, чтобы потом у всех появилось желание снизить ее до переговорного процесса. Это типичный террористический прием. Так не разговаривают. Россия — это не то государство, с которым можно говорить языком террористов», — подчеркнул экс-нардеп.