Над Россией сбили 452 беспилотника. Военная операция, день 1595-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами. В Белгороде и Белгородском округе в результате обстрела ВСУ начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. В офисе президента Украины заявили, что активная фаза конфликта может закончиться уже в этом году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.