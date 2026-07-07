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Над Россией сбили 452 беспилотника. Военная операция, день 1595-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1595-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами. В Белгороде и Белгородском округе в результате обстрела ВСУ начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. В офисе президента Украины заявили, что активная фаза конфликта может закончиться уже в этом году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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8:25

8:17

Есть шансы, что активная фаза войны завершится уже в этом году, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (перечень террористов и экстремистов).

8:12

🔴 Средства ПВО уничтожили 452 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:05

🔴 Перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения зафиксированы после ракетного обстрела ВСУ города Белгорода и Белгородского округа. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

8:01

Сегодня 1595-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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