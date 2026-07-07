Над Россией сбили 452 беспилотника. Военная операция, день 1595-й

Есть шансы, что активная фаза войны завершится уже в этом году, заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (перечень террористов и экстремистов).
🔴 Средства ПВО уничтожили 452 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 Перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения зафиксированы после ракетного обстрела ВСУ города Белгорода и Белгородского округа. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Сегодня 1595-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.