На Восточном экономическом форуме — 2024 представят площадку «Рыбный рынок», которая будет работать в новом формате 3–8 сентября. «Рыбный рынок» продемонстрирует модель гастрономического будущего Дальнего Востока России.

На выставке «Улица Дальнего Востока» ее впервые подготовит Приморский край. Команда поваров дальневосточной кухни продемонстрирует результаты многолетней работы и меню блюд фестивального проекта Туристско-информационного центра региона «Дальневосточная кухня».

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, одна из задач Восточного экономического форума и выставки «Улица Дальнего Востока» — познакомить участников и гостей форума с культурой, национальными традициями дальневосточных регионов.

«Уровень развития и степень присутствия национальной кухни на международных мероприятиях без лишних слов передает особенности Дальневосточного федерального округа, его уникальную многонациональную идентичность. Так, на ВЭФ в 2018 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собственноручно готовили русские блины по-дальневосточному — с дарами моря. Первый в истории кулинарный мастер-класс глав государств происходил в выставочном павильоне «Русские морепродукты». Дальневосточная кухня — неотъемлемая часть имиджа и гордость России», — рассказал Юрий Трутнев.

Площадка расположится рядом с павильоном Приморского края. На Рыбном рынке поставят мобильные точки, где желающие смогут продегустировать продукцию приморских компаний.

«Предложение открыть Рыбный рынок на ВЭФ-2024 поступило от Юрия Петровича Трутнева. У нашего региона есть возможности и потенциал сделать этот рынок интересным для гостей выставки. Сейчас мы готовим его концепцию и наполнение», — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам главы региона, за последние три года во Владивостоке сформировался календарь регулярных уличных гастрономических мероприятий. В частности, два года подряд проходят фестивали дальневосточного минтая «О!Мега Вкус» и морского гребешка «На гребне», фестиваль портовых городов России «5 морей, 3 океана», а также праздники камбалы, корюшки, меда, томатов и многие другие.

Рестораторы и повара представят на Рыбном рынке как дальневосточные варианты русской кухни, так и «русифицированные» азиатские блюда.

Так, на фудкорте «Дальневосточная кухня: Россия встречает Азию» участники и гости Восточного экономического форума — 2024, а затем и жители Владивостока смогут попробовать русские блины с дальневосточными рыбными деликатесами, икрой, сгущенкой и дальневосточным кедровым орехом, а также биточки из краба и минтая, пельмени с палтусом, крабом и мясом изюбра.

Кроме того, повара приготовят дальневосточные уху и солянку, скоблянку из кукумарии и дальневосточный плов с морепродуктами. Еще одним блюдом станет русский рыбацкий ломоть с ламинарией, икрой нерки и минтая, крабовым салатом и дальневосточной сельдью. Из десертов будет представлен медовик Павлова по-дальневосточному — с актинидией. Кроме того, в меню Рыбного рынка войдут камбала в азиатском соусе, хрустящие блинчики харумаки с крабом и минтаем, напитки из дальневосточных дикоросов.

В программу площадки войдут кулинарные мастер-классы и гастрономические представления с участием ведущих поваров Владивостока. Среди участников Рыбного рынка – резидент свободного порта Владивосток ресторан «Зума», сеть ресторанов «Токио» и ресторан водного комплекса «Акватория». Свою продукцию продемонстрирует фабрика мороженого «Урса» (Владивосток) — крупнейший производитель в ДФО.

Оператором «Рыбного рынка» стал Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye).

Ведущей и куратором площадки будет автор и руководитель всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», куратор и соорганизатор 55 гастрономических фестивалей российской кухни Екатерина Шаповалова.

«Жизнь на море — это мечта, но не сказка для России. Развитие индустрии морских направлений российской региональной кухни может и должно происходить быстрее, чем строительство масштабных морских курортов и туристической инфраструктуры. Гастрономические фестивали стали для нас самой оперативной площадкой и возможностью реализовать мечту, спроектировать будущее. А будущее наше и наших детей и внуков — возможность есть русскую многонациональную кухню повсюду в России, от Владивостока до Калининграда», — сказала Екатерина Шаповалова.

Она отметила, что уличный фестиваль часто дает возможность в демократичном доступном формате попробовать продукты, которые гости мероприятия никогда не ели.

«Еще пять лет назад из-за полного отсутствия мобильных технологий и индустрии производства региональных продуктов и готовых решений мы не могли привезти в столицу ни одного гастропроекта из регионов. Летом 2024 года на московских уличных фестивальных площадках и демократичных фуд-кортах стоит конкурирующая с широко известными иностранного происхождения концепциями современная многонациональная русская еда, в том числе дальневосточная кухня. С 3 по 8 сентября на Рыбном рынке мы ждем всех попробовать ее хиты», — сказала Екатерина Шаповалова.

Рядом с Рыбным рынком будут установлены арт-объекты — «Приморский край» и «Приморский гребешок».

Восточный экономический форум — 2024 пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ — фонд «Росконгресс».