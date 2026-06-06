«Советские люди слишком разбогатели»: почему при Сталине за учебу в школе заставляли платить

Плата за обучение в школах была отменена в СССР 70 лет назад

Массовое бесплатное образование было большим плюсом жизни в СССР, и с этим фактом обычно не спорят даже самые рьяные антисоветчики. Однако эта система появилась сравнительно поздно и была хрущевским нововведением. До него, при Сталине, за учебу семьям приходилось платить, причем не только за вузы, но и за школы. О том, как в первом социалистическом государстве ввели, а потом отменили капиталистические порядки, — в материале «Газеты.Ru».

Социализм не сразу строился

Неравенство в доступе к образованию всегда было большой дубиной, которой социалисты били либералов. Это никогда не нуждалось в долгих пояснениях, поскольку все понимали и так: слишком по-разному складывается судьба детей, окончивших частную элитную школу, и тех, чьим родителям хватило ресурсов обучить ребенка только читать и писать. Этот раздел раскалывает общество не слабее, чем когда-то разделение на дворян и простолюдинов.

Учащиеся у доски на занятиях по арифметике и русскому языку в петроградском телефонно-телеграфном дивизионе, 1920-е годы Виктор Булла/РИА Новости

Бесплатное образование было в программе большевиков с момента их появления как политической фракции, и было принято в качестве цели на II съезде РСДРП в 1903 году. После революции, правда, с внедрением этой идеи в жизнь пришлось повременить. Конституция 1918 года обещала предоставить «полное, всестороннее и бесплатное образование», но только рабочим и беднейшим крестьянам, и не сейчас, а среди прочих задач на будущее.

В качестве временной меры советская власть ввела систему самообложения: за учебу платили те, кто может себе это позволить, и отчислить за неуплату было нельзя. На практике это выливалось в то, что учителя и классные руководители были вынуждены «выбивать» из родителей деньги, поскольку иначе не сошелся бы бюджет.

Проблема на начальном этапе была не столько в злом умысле большевиков, сколько в полном разрушении царской школьной системы в ходе революции и гражданской войны. От 60 до 85% школ закрылись, а их учителя ходили по домам и просили подаяние, либо сменили профессию. Страна в целом лежала в руинах, и людям было не до образования.

Однако экономика быстро восстанавливалась, и ко второй половине 1920-х годов жизнь постепенно начала возвращаться к норме. К тому же, в 1930-х царскую систему образования стали заменять на советскую, централизованную, построенную с нуля под задачи социализма. Казалось, семейные расходы на образование должны были исчезнуть как пережиток капитализма, и статья 121 конституции 1936 года гарантировала гражданам право на бесплатную учебу. Но это оказалось обманом.

Не время для излишеств

2 октября 1940 года вышло официальное постановление Совета народных комиссаров, согласно которому часть расходов по обучению в средних школах и высших учебных заведениях перекладывалась на трудящихся. Тем, кто желал учиться в 8-10 классах, отныне предстояло платить 150-200 рублей в год, за учебу в вузе — 300-500 рублей. Месячная зарплата квалифицированного рабочего в том же году была чуть больше 300 рублей.

Учащиеся совхозной вечерней школы для молодежи идут на занятия, Куйбышевская (ныне Самарская) область, 1939 год Анатолий Гаранин/РИА Новости

Официальное обоснование этому звучало цинично до предела: «Возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные расходы Советского государства на строительство, оборудование и содержание», — как говорилось в постановлении. Школы стоят дорого, и потому погрязшие в роскоши советские граждане не обеднеют, если будут платить за себя сами.

Необходимо осознавать, что в начале XX века на Западе, в эру безудержного капитализма, школьное образование постепенно становилось бесплатным и всеобщим. Этот процесс сложно обобщить одним предложением, особенно с учетом разного устройства школьной системы в этих странах. Однако даже в Соединенных Штатах, где социалисты считались врагами народа, к 1940 году в старшие школы поступало около 70% молодых людей, и доступно это было бесплатно. С высшим образованием ситуация в Америке была иная, но во Франции или Германии в ту же эпоху высшее образование уже не было привилегией богатых людей.

Ссылка советского правительства на чрезмерную стоимость строительства школ тоже нуждается в пояснении. В 1930-е годы СССР тратил баснословные деньги на закупку промышленного оборудования в Германии и США для форсированной индустриализации. О пользе и эффективности сталинских пятилеток можно спорить, но в то же время Советский Союз содержал Коминтерн — огромную транснациональную организацию с миллионными бюджетами, чьей задачей было совершение мировой революции. Так что деньги у СССР были — просто не на школы.

Когда стало можно учиться бесплатно?

Одновременно с указом о введении платного образования вышел другой — «О государственных трудовых резервах СССР». Он создавал альтернативу для желающих учиться любой ценой: юноши и девушки, которые не могли заплатить за старшую школу, могли поступить в школу при фабрике или заводе. В этом случае за обучение платило предприятие, и в обмен человек должен был после выпуска четыре года на нем отработать, — здоровая капиталистическая логика. Существовала система льгот, например, для родителей-инвалидов или представителей коренных народов.

Учащиеся школы фабрично-заводского ученичества при заводе резиновой обуви «Красный Богатырь», 1920 год Евгений Леонов/РИА Новости

Отменили эту практику лишь в 1956 году при Никите Хрущеве, с выходом постановления «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Хрущев, в отличие от своих предшественников, считал рост уровня жизни советских людей важной задачей, и повышение доступа к образованию находилось целиком в русле его общей политики.

Однако и на этот раз не обошлось без подводных камней. Так, закон от 1958 года «Об укреплении связи школы с жизнью» обязывал старшеклассников работать на предприятии или в колхозе, как правило два дня в неделю. Отменили эту норму лишь при Брежневе в 1966 году, и тогда советская школа приобрела тот вид, в котором ее запомнило большинство живущих ныне людей.

Несмотря на это, взносы на учебники сохранялись до 1978 года, а многочисленные поборы на «классные нужды», за канцтовары, за группу продленного дня и по прочим статьям сохранились до самого развала СССР и остаются сейчас.