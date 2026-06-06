6 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве

6 июня в России отмечают 227-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина, а в мире празднуют День русского языка под эгидой ООН. По народному календарю сегодня — Шиповников день, когда, согласно поверьям, нельзя срывать цветы шиповника, иначе можно навлечь на себя болезни и разлуку с любимым человеком. Какие еще праздники и исторические события пришлись на 6 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 6 июня

* Пушкинский день

В 2026 году исполняется 227 лет со дня рождения Александра Пушкина — величайшего поэта, которого называют основоположником русского литературного языка. В советское время праздник назывался Всесоюзным Пушкинским днем. Современное название и государственный статус он получил в 1997 году согласно Указу президента РФ. Сегодня по всей стране проходят литературные чтения: в Михайловском и Царском Селе собираются тысячи поклонников поэта, а вечером в музее-квартире на Мойке звучат его стихи. Пушкинский день не просто подчеркивает вклад Александра Сергеевича в русскую литературу, но и напоминает нам о глубине и силе русской культуры.

* День русского языка

Эта дата неразрывно связана с предыдущей, но, в отличие от Пушкинского дня, имеет международный статус. Праздник появился по инициативе ООН в 2010 году. Русский язык входит в число шести официальных языков организации, и у каждого из них есть свой день в календаре. В штаб-квартире ООН в этот день проходят лекции, концерты и выставки, посвященные русской словесности. Главная цель — напомнить, что язык не только средство общения, но и инструмент сохранения культурного наследия для миллионов людей по всему миру.

* Всемирный день борьбы с вредителями

Этот день призывает обратить внимание на угрозу, которую несут человечеству насекомые, грызуны и другие вредители. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, они ежегодно уничтожают до 40% мирового урожая зерновых. Комары разносят малярию и лихорадку денге, а полчища саранчи способны за сутки оставить без пропитания целые регионы. Праздник напоминает, что борьба с вредителями — это не только вопрос комфорта, но и глобальной продовольственной безопасности.

День тетриса

«Тетрис» — игра, которая вызывает ностальгию у детей 90-х. В этот день в 1984 году программист Алексей Пажитнов завершил работу над первой версией легендарной головоломки. Она стала настоящим феноменом и визитной карточкой Советского Союза, быстро получив популярность и за его пределами.

Кстати В 2010 году Tetris попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самая портируемая игра в истории».

Необычные праздники 6 июня • День рождения электрического утюга. В этот день в 1882 году американец Генри Сили запатентовал первый электрический утюг. • День рисования драконов. Сегодня стоит вооружиться карандашами и фантазией. В эту дату страницы альбомов и соцсетей заполоняют мифические ящеры — от китайских добрых драконов до классических огнедышащих. • День автокинотеатров. Праздник связан с датой открытия первого в мире автокинотеатра: в 1933 году Ричард М. Холлингсхед-младший из Кэмдена (штат Нью-Джерси) открыл его на бульваре Адмирала Уилсона.

Что отмечают в разных странах 6 июня

Национальный день Швеции — Швеция. Главный государственный праздник страны связан с двумя историческими событиями: избранием Густава Вазы королем в 1523 году и принятием новой конституции в 1809 году. Традиционно в этот день шведская королевская семья участвует в торжественной церемонии в музее под открытым небом «Скансен», а по всей стране проходят парады с флагами и народные гуляния.

День слабовидящих людей — Германия. Социальная инициатива направлена на привлечение внимания к потребностям людей с нарушениями зрения. В крупных городах проводятся семинары, на которых можно «погрузиться» в мир слабовидящих, пройдя с тростью по маршруту с завязанными глазами, и выставки тактильных экспонатов.

День памяти погибших (Хёнчхунгиль) — Южная Корея. День, когда южнокорейцы чтят память солдат, отдавших жизнь за родину во всех войнах с участием страны. По традиции, в 10 утра в стране звучит сирена, и граждане соблюдают минуту молчания.

Религиозные праздники 6 июня

* Отдание праздника Пятидесятницы

Сегодня наступает завершение периода попразднства, который длился шесть дней после великого двунадесятого праздника. Во время богослужений в последний раз в году вновь звучат главные песнопения Пятидесятницы, а верующие вспоминают событие сошествия Святого Духа на апостолов, которое считается днем рождения христианской Церкви.

* Преподобный Никита, столпник Переяславский

Преподобный Никита жил в XII веке в Переславле-Залесском и в молодости был сборщиком налогов. Злоупотребляя своим положением, он притеснял и грабил бедных жителей. Все изменилось во время вечернего богослужения. Услышав в церкви слова пророка Исаии с призывом: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро», Никита испытал ужас, раскаяние и захотел резко изменить свою жизнь. Он ушел в монастырь, где принял постриг и, стремясь к искуплению, избрал самый суровый подвиг — столпничество. День и ночь Никита молился на высоком каменном столпе, превозмогая зной и холод. По преданию, за свое смирение старец получил дар исцеления. Слух о его святости распространился далеко за пределы города. Однажды к нему обратился за помощью черниговский князь Михаил Всеволодович, страдавший от болезни. Преподобный передал ему свой посох, и князь был исцелен.

Никита погиб от рук грабителей, принявших его железные вериги за серебряные. Его мощи были обретены в 2000 году и ныне покоятся в Никитском монастыре в Переславле-Залесском.

* День памяти блаженной Ксении Петербургской

День посвящен святой блаженной Ксении Петербургской, которая после внезапной смерти своего мужа, скончавшегося без покаяния, решила вымолить у Бога прощение его грехов. Согласно преданию, за ее духовные подвиги и терпение Господь прославил Свою избранницу — святая получила дар прозорливости и чудотворения.

Народные праздники 6 июня

Шиповникoв день (Cвобоpиное деpево)

На Руси сегодня особенно почитали шиповник. Согласно поверью, как только зацветает дикая роза, наступает настоящее лето: «Шиповник цветет — румянец года ведет». Крестьяне верили, что это растение обладает магической силой: его колючие ветви отгоняют нечисть, а лепестки и плоды дарят молодость. Девушки умывались росой с цветов шиповника, чтобы сохранить красоту, а знахари собирали бутоны для целебных отваров.

Существовала традиция: чтобы избавиться от груза на душе, нужно было подойти к кусту шиповника и, поглаживая его ветви, рассказать о своих печалях. Верили, что растение «услышит» и унесет беды вместе с опадающими лепестками.

Рвать цветы шиповника в этот день было строго запрещено. Считалось, что это может навлечь болезни или привести к разлуке с любимым человеком.

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Именины 6 июня

* Григорий,

* Иван,

* Никита,

* Семен,

* Степан,

* Федор,

* Ксения,

* Ульяна.

Приметы: что можно и нельзя делать 6 июня

Приметы о погоде

Сильный аромат травы предвещает дождь.

Дождь в этот день сулит обилие грибов.

Цветущие калина и земляника вместе с шиповником — к богатому урожаю сыроежек.

Что можно делать 6 июня

* Умываться утренней росой или настоем лепестков шиповника — верили, что это дарит молодость и красоту.

* Собирать цветы шиповника для приготовления лечебных отваров и чаев.

* Рыбачить: народная примета гласила, что в Шиповников день окунь клюет особенно хорошо.

* Делиться переживаниями с близкими и природой — обряд «рассказать кусту шиповника» считался целительным для души.

Что нельзя делать 6 июня

* Рвать шиповник без нужды или ломать его ветви — считалось, что это может привлечь болезни и разлуку.

* Ссориться и сквернословить рядом с цветущими кустами, чтобы не «заразить» красоту злыми словами.

* Прогонять пчел и шмелей: опыляя шиповник, они приносили дому благополучие и мед.

* Проводить день в унынии и одиночестве — в этот праздник душа должна радоваться теплу и свету.

Лунный календарь 6 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 21-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Водолей.

Астрологи считают, что сегодня мощный энергетический день, идеально подходящий для коллективной работы, творческих прорывов, дружеского общения и решительных реформ. Это время безудержного движения вперед, новаторства и стремления к свободе. Идеальное время для стартапов, внедрения технологий и проведения мозговых штурмов.

6 июня родились люди под знаком Близнецы, который находится под покровительством Меркурия. Им свойственны общительность, остроумие и легкая переменчивость.

Какие исторические события произошли 6 июня

* 1664 год — английский флот под командованием полковника Ричарда Николса прибыл в гавань Нового Амстердама и потребовал сдачи голландской колонии Новые Нидерланды. Губернатор Питер Стейвесант, не получив поддержки от жителей, капитулировал. Город был переименован в Нью-Йорк в честь герцога Йоркского, будущего короля Якова II.

* 1761 год — во время прохождения Венеры по диску Солнца русский ученый Михаил Ломоносов наблюдал световое явление, которое он интерпретировал как наличие атмосферы у планеты.

Портрет Михаила Ломоносова (1711–1765) кисти неизвестного художника Российская академия наук в Москве/РИА Новости

* 1882 год — американец Генри Сили получил патент на электрический утюг. Его устройство использовало электрический ток для нагрева, что стало значительным шагом в развитии бытовой техники. Ранние модели были тяжелыми и медленно нагревались, но изобретение Сили положило начало эре электрических утюгов.

* 1937 год — в Арктике начала работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс — 1». Ее возглавил Иван Папанин, а в состав экспедиции вошли Евгений Федоров, Петр Ширшов и Эрнст Кренкель. За 274 дня дрейфа станция прошла более 2800 километров, а участники экспедиции были удостоены звания Героев Советского Союза.

* 1957 год — в Москве на Лубянской площади открылся магазин «Детский мир», ставший крупнейшим детским универмагом в СССР. Здание было спроектировано архитектором Алексеем Душкиным и стало символом послевоенного восстановления и заботы о детях. В последующие годы магазины с таким названием появились во многих городах страны.

Кто родился 6 июня

* В 1599 году родился Диего Веласкес — испанский художник, ведущий мастер придворной живописи эпохи барокко. Родился в Севилье, обучался у Франсиско Пачеко. Стал придворным живописцем короля Филиппа IV. Его наиболее известное произведение — «Менины» (1656), которое считается шедевром западного искусства. Веласкес оказал значительное влияние на последующих художников, включая Пикассо и Дали.

* В 1844 году родился Константин Савицкий — российский художник-передвижник, академик живописи. Известен своими жанровыми картинами, отражающими жизнь простого народа, такими как «Ремонтные работы на железной дороге».

* В 1868 году родился Роберт Скотт — британский морской офицер и полярный исследователь. Руководил двумя антарктическими экспедициями: «Дискавери» (1901–1904) и «Терра Нова» (1910–1913). Во второй экспедиции его команда достигла Южного полюса 17 января 1912 года, но погибла на обратном пути. Скотт стал национальным героем Великобритании и символом мужества.

* В 1872 году родилась Александра Федоровна — последняя императрица России, супруга Николая II. Родилась как принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, внучка королевы Виктории. После замужества приняла православие и имя Александра Федоровна. После революции была расстреляна вместе с семьей в 1918 году. Канонизирована Русской православной церковью в 2000 году.

* В 1903 году родился Арам Хачатурян — советский композитор армянского происхождения, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Известен балетами «Гаянэ» и «Спартак».

* В 1967 году родился Владимир Левкин — российский поп-певец. В 1990-х годах стал солистом группы «На-На», с которой достиг популярности. В 1998 году покинул группу и начал сольную карьеру. Долгое время боролся с раком, скончался в 2024 году.

Владимир Левкин (6 июня 1967 — 17 ноября 2024) Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кто скончался 6 июня • В 1961 году умер Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр, психолог, философ, педагог, основоположник аналитической психологии и близкий соратник Зигмунда Фрейда.

• В 1968 году умер Роберт Кеннеди — американский политик и государственный деятель, брат Джона Кеннеди.

• В 1995 году умер Савелий Крамаров — советский и американский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

• В 2014 году умер Юрий Варум — советский и российский композитор, продюсер, клавишник, отец Анжелики Варум.

• В 2016 году умер Виктор Корчной — советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер.

• В 2018 году умерла Кира Муратова — советский и украинский режиссер, сценарист.

Кто отмечает дни рождения 6 июня

* 85 лет исполняется Алексею Бородину — российскому театральному режиссеру, народному артисту РСФСР. Родился в Циндао (Китай). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1985) и премии Президента РФ (2016).

* 79 лет исполняется Бари Алибасову — советскому и российскому музыкальному продюсеру, заслуженному артисту РФ. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на». В 1999 году удостоен звания заслуженного артиста России.

* 74 года исполняется Павлу Когану — российскому скрипачу и дирижеру, народному артисту РФ. С 1989 по 2022 год был художественным руководителем и главным дирижером Московского государственного симфонического оркестра.

* 57 лет исполняется Александру Стриженову — российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру и сценаристу. Снимался в фильмах «Юленька», «Любовь-морковь», «От 180 и выше». С 1987 года женат на актрисе Екатерине Стриженовой.