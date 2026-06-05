От порнозвезды до боксера: лучшие роли Марка Уолберга

Звезде голливудских боевиков Марку Уолбергу исполнилось 55 лет. Он родился 5 июня 1971 года в Бостоне в многодетной семье — будущий актер стал младшим из девяти детей. Карьеру в шоу-бизнесе он начинал как музыкант, войдя в 13 лет в состав группы New Kids On The Block, основанной своим братом Донни Уолбергом. Правда, через несколько месяцев Марк Уолберг покинул коллектив. В 1990-м исполнитель под псевдонимом Марки Марк основал хип-хоп группу — Marky Mark and the Funky Bunch.

Она оказалась довольно успешной, но на верхних строчках хит-парадов продержалась недолго. Марки Марк занялся другими проектами, а после и вовсе ушел в кино, отказавшись от своего рэперского псевдонима.

На экране он дебютировал в 1993 году в телефильме «Учитель на подмену». Вскоре талантливый актер переместился на большой экран и снялся в картинах «Человек эпохи Возрождения» с Дэнни де Вито и «Дневник баскетболиста» с Леонардо Ди Каприо. Впереди его ждали главные роли в триллерах, боевиках и кассовых франшизах.

Лучшие роли Марка Уолберга — в фотогалерее «Газеты.Ru».