Деньги против драмы. Может ли кино научить управлению капиталом?

Эксперты составили список фильмов, которые могут вдохновить на инвестиции

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Любителей кино ждет приятный сюрприз: на площадке одного из крупнейших онлайн-кинотеатров выйдут лучшие фильмы об инвестициях и управлении капиталом. И это не простая тематическая подборка. Фильмы были отобраны по результатам опроса сотрудников Управляющей компании «Первая»: в список вошли самые интересные и полезные произведения, которые помогают зрителю погрузиться в мир денег и инвестиций. Однако эксперты советуют использовать кино для вдохновения и не пытаться повторить то, что происходит на экране. Чем вызвано такое отношение и как работают современные инструменты управления капиталом — в материале «Газеты.Ru».

Во время отбора фильмов эксперты столкнулись с одной проблемой. Оказалось, что массовая культура в целом и кино в частности формируют у людей несколько искаженное представление об инвестициях.

Как правило, весь процесс представляется как череда драматических событий и неожиданных поворотов. Нам показывают азарт, внезапные интуитивные решения, рискованные комбинации и непрошибаемую веру в удачу, которая, как считается, любит смелых.

Однако за пределами экрана управление капиталом строится совсем на других принципах: ключевую роль играют системность, профессиональное управление и правильно подобранные инструменты. Это скучно, но зато эффективно.

Разрыв между ожиданиями и реальностью становится одной из причин многочисленных ошибок начинающих инвесторов. Поэтому эксперты не советуют руководствоваться киноштампами в реальной жизни.

«Устойчивый результат в инвестициях достигается иначе: через глубокую аналитику, диверсификацию своих вложений и отказ от импульсивных действий. Именно поэтому все больше инвесторов ищут инструменты, которые позволяют действовать системно», — пояснили «Газете.Ru» в УК «Первая».

Для многих таким инструментом становятся паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

Кусок пирога

Если воспользоваться киношной метафорой, то ПИФ — это когда вы и другие заинтересованные люди наняли профессионалов для съемок фильма: он стал кассовым, а вы получили свой процент от проката.

По своей сути паевые фонды — это уже сформированные экспертами портфели ценных бумаг — акций, облигаций и других активов. Инвестор приобретает пай и получает долю в этом портфеле.

Дальнейшая логика проста: если стоимость активов в составе фонда растет, увеличивается и стоимость пая. Соответственно, инвестор может получить потенциальный доход за счет разницы между ценой приобретения (покупки) и погашения (продажи).

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Главная ценность паевых фондов — в снижении барьера для входа и упрощении всего процесса инвестирования. Во-первых, инвестору не нужно самостоятельно анализировать рынок и выбирать те или иные ценные бумаги. Эту задачу берет на себя команда профессионалов. Зачастую стоимость отдельных бумаг, приобретенных фондом, слишком велика, чтобы инвестор мог собрать их в своем портфеле самостоятельно.

Во-вторых, фонд уже изначально диверсифицирован. Это означает, что вложения распределены между разными активами, что помогает снизить риски по сравнению с инвестициями в отдельные инструменты.

В-третьих, такой формат экономит время. Вместо того чтобы «собирать портфель с нуля», инвестор получает готовое решение — как зритель, который выбирает фильм из профессионально составленной подборки, а не формирует его сам из отдельных сцен.

При этом внутри каждого фонда разный набор активов: бывают, например, фонды облигаций, драгоценных металлов или акций крупных компаний. Так что можно заранее выбрать степень риска и инвестиционную стратегию фонда.

Наконец, важным фактором становится доступность. Приобрести паи открытого инвестиционного фонда (ОПИФ) сегодня можно в несколько кликов, например через СберБанк Онлайн.

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Возвращаясь к кинометафоре, отметим, что в 2026 году свой фильм можно снять и на телефон, без опыта и профессиональной техники. Однако успешные франшизы — это всегда результат работы команды специалистов, которые занимаются этим много лет и четко понимают, что и как они делают.

Новый рекорд

С 2019 года интерес россиян к ПИФам неуклонно растет. Очередной «бум» случился в прошлом году. Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды вырос более чем на треть и достиг, по данным ЦБ, 2,8 трлн рублей. Таким образом был установлен новый рекорд, и в начале 2026 года тенденция сохранилась.

Всего под управлением УК «Первая» сейчас находится 20 открытых и 22 биржевых ПИФа. Это позволяет выбрать подходящий вариант вложений, исходя из уровней риска и потенциальной доходности, а также диверсифицировать свой портфель, инвестируя в разные фонды.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по итогам 2025 года присвоило УК «Первая» первое место по объему средств в управлении — более 2,6 трлн рублей (на 31.12.2025). Высокая оценка отражает уровень доверия со стороны инвесторов и масштаб экспертизы компании.

«В реальной жизни для успешных инвестиций нужна не удача или выбор нужного момента, а системный подход. Именно поэтому все больше инвесторов выбирают инструменты, которые помогают выстроить эту систему: без лишней сложности и без необходимости принимать каждое решение самостоятельно», — отмечают в компании.

Киноподборка от УК «Первая» помогает не только заинтересовать зрителей темой инвестиций, но и показать внутреннюю логику управления капиталом.

Сейчас есть прекрасная возможность погрузиться в мир инвестиций — за несколько простых шагов вы можете примерить на себя роль продюсера кино про инвестиции, доверив работу команде профессионалов, и получить премиум-подписку онлайн-кинотеатра.

Рэнкинг российских паевых фондов по объему привлеченных средств

Рэнкинг управляющих компаний от РА «Эксперт»

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Услуги по доверительному управлению ПИФ оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, на сайте www.first-am.ru, по телефону: 8 800 301 1616.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий доходности, сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.

Срок проведения акции: с 15 мая по 10 декабря 2026 года включительно. С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете ознакомиться по ссылке.

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