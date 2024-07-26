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Приморский край – маяк на карте России: регион готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

Действующие и новые инвестиционные проекты, туристические точки притяжения, транспортно-логистические возможности представит Приморский край на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3–8 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. Концепция павильона в этом году – «Приморский край – маяк на карте России». Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Экспозиция Приморского края является одной из ключевых на выставке «Улица Дальнего Востока». Владивосток – столица Дальневосточного федерального округа. Здесь уже девятый год проводится Восточный экономический форум, ставший одним из самых ярких экономических и культурных событий не только нашей страны, но и всего мира. Приморье лидирует на Дальнем Востоке по количеству реализуемых инвестиционных проектов. На Дальнем Востоке началась реализация масштабного проекта по преобразованию 25 городов, одним из них стал Владивосток. И сейчас мероприятия мастер-плана начинают менять городскую инфраструктуру. Важно, чтобы поступательное экономическое и социальное развитие Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока и всей нашей страны продолжалось, чтобы Дальний Восток оставался привлекательным для инвесторов, чтобы как можно больше россиян и жителей других стран смогли посетить и полюбить дальневосточные земли», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В основу экспозиции Приморского края лег ключевой объект – маяк. Характеристики маяка отражают основные принципы и направления развития региона. Приморье – край, который развивает новые контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, привлекает инвесторов и проекты. Регион позиционирует себя как территорию для молодого поколения и место для комфортной жизни и карьерного роста. Маяк – главный арт-объект – будет установлен на крыше павильона. Ночью с направленным лучом света он сделает павильон более заметным, привлекая внимание и отражая концепцию экспозиции.

Павильон Приморского края будет разделен на шесть тематических зон. Первой посетителя встретит зона, где будут представлены ключевые проекты региона: мастер-планы городов края, создание города-спутника Владивостока, возможности отдыха в Зарубино, работа судостроительного комплекса «Звезда» и завода «Прогресс», строительство музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке. Ознакомиться с этими проектами можно будет на специальной тач-панели.

«Проект «Улица Дальнего Востока» – возможность показать участникам и гостям Восточного экономического форума, что дружить с Приморским краем и развивать здесь бизнес становится перспективнее и комфортнее. Мы видим ежегодный рост инвестиций. Этому есть причины. Наш регион выгодно отличает географическое положение, транспортно-логистические возможности и, конечно, особые экономические режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Наш павильон расскажет участникам и гостям Форума о самых ярких проектах и ключевых отраслях, в которых Приморье является лидером и задает вектор движения другим регионам», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В зоне «Логистика» разместится информация о портах, пограничных переходах, транспортных узлах и мероприятиях в рамках развития Северного морского пути. С логистическим потенциалом региона поможет ознакомиться интерактивный помощник.

Зона «Промышленность» расскажет о ведущих предприятиях, перспективах разработки минерально-сырьевой базы, площадках для запуска новых инвестиционных проектов, развитии электроэнергетики края. Отдельное внимание уделено тем возможностям, которыми может воспользоваться инвестор, став резидентом территории опережающего развития, свободного порта Владивосток, промышленного парка. Ключевые спортивные проекты края представят в зоне «Спорт».

IX Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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