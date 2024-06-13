Более 100 российских проектов представили на международном ИКТ-форуме ТИБО

С 5 по 8 июня в Минске состоялся XXХ международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2024». Конференция ЦИПР и правительство Нижегородской области представили совместный стенд на выставочной экспозиции форума, где продемонстрировали более 100 цифровых проектов от более чем 50 российских компаний. Участники форума также обсудили перспективы технологического сотрудничества Беларуси и России.

Ведущие нижегородские ИТ-компании презентовали более 100 проектов с ключевыми технологическими проектами региона, включая решения от АНО «Горький Тех», АНО «НЕЙМАРК» и АНО «ОКА». Из числа мер поддержки на стенде был представлен новый портал для помощи в переезде и адаптации ИТ-специалистов «Добро пожаловать!». Также гостям форума рассказали о проекте межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК», который строится в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Наука и университеты», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Первая сетевая программа кампуса стартует уже этой осенью на базе нижегородской «Высшей школы экономики».

Совместный стенд ЦИПР и правительства Нижегородской области на ИКТ-форуме «ТИБО» в Минске получил награду как лучший стенд. За четыре дня форума его посетили свыше 80 тысяч человек.

«ТИБО дал возможность продолжить те темы, которые разрабатывали с белорусскими коллегами в рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Благодаря поддержке нашего сотрудничества на самом высоком уровне постоянно удается двигаться вперед, планировать новые проекты, находить дополнительные точки соприкосновения. Приятно, что столь высокую оценку получил нижегородский стенд, в который мы постарались заложить смыслы, связанные как с прошлым, так и будущим Нижегородской области. Огромное спасибо за теплый прием», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На стенде посетителей встречала матрешка НиНочка (от города рождения – НиНо, Нижний Новгород – прим.), обладающая генеративным искусственным интеллектом. Она знакомила гостей с цифровыми проектами региона, рассказывала о ЦИПР, делилась впечатлениями о первой международной поездке в Минск. Все желающие могли погрузиться в виртуальный мир искусства с помощью VR-очков: познакомиться с картиной Константина Маковского «Воззвание Минина» и цифровой вселенной «НЕЙМАРК». На память о Нижнем Новгороде посетители могли взять цифровые открытки с дополненной реальностью, а также получить памятный сувенир, напечатанный здесь же на 3D-принтере.

В рамках «ТИБО» делегация ЦИПР провела переговоры с организаторами форума, а делегация Нижегородской области – с рядом белорусских компаний по вопросам размещения их продукции на специально созданной цифровой мультиязычной платформе импортозамещения «ит-маркетплейс.рф», разработку которой курировала АНО «Горький Тех».

«Такие деловые мероприятия как ЦИПР и ТИБО способствуют диалогу и партнерству между странами в области высоких технологий. В этом году на площадках мероприятий были проведены продуктивные деловые встречи, а также состоялись подписания — в мае на конференции ЦИПР, а в июне на форуме ТИБО. Мы обсудили перспективы сотрудничества в части совместного цифрового развития Беларуси и России, взаимное участие в мероприятиях конференций, а также будем рады видеть белорусские компании на Юбилейном ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде», — отметила директор и сооснователь конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Rambler&Co выступил официальным медиапартнером, «Лента.ру» и «Газета.Ru» – информационными партнерами ЦИПР 2024.