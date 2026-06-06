Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт
ТВЗ

Андреева пишет историю: россиянка играет в финале «Ролан Гаррос»

Теннис. Открытый чемпионат Франции, финал. Мирра Андреева (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша). ОНЛАЙН
Россиянка Мирра Андреева радуется победе над украинкой Мартой Костюк в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису, 4 июня 2026 года
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в финале Открытого чемпионата Франции встречается с Майей Хвалиньской из Польши. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
16:32

40:40. Сыграла обводящий россиянка — Хвалиньска дотянулась!

16:31

Брейк-пойнт. Классный удар навылет исполняет Андреева.

16:31

40:40. По длине ошибается Хвалиньска.

16:30

40:30. Вплотную к сетке вышла Андреева и в нее же попала.

16:29

30:30. Успела россиянка на укороченный и сыграла в заднюю.

16:28

30:15. Не справляется с приемом Мирра.

16:28

15:15. Под заднюю линию играет Майя.

16:27

0:15. И тут же двойную допускает полька.

16:27

Поехали! Хвалиньска подает!

16:20

Игру предваряла церемония открытия и выступления артистов. Сейчас спортсменки на корте и начинают разминку!

15:50

Встреча должна начаться немногим позже 16:00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые читатели! Следим за выступлением Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос»!

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!