Андреева пишет историю: россиянка играет в финале «Ролан Гаррос»

40:40. Сыграла обводящий россиянка — Хвалиньска дотянулась!
Брейк-пойнт. Классный удар навылет исполняет Андреева.
40:40. По длине ошибается Хвалиньска.
40:30. Вплотную к сетке вышла Андреева и в нее же попала.
30:30. Успела россиянка на укороченный и сыграла в заднюю.
30:15. Не справляется с приемом Мирра.
15:15. Под заднюю линию играет Майя.
0:15. И тут же двойную допускает полька.
Поехали! Хвалиньска подает!
Игру предваряла церемония открытия и выступления артистов. Сейчас спортсменки на корте и начинают разминку!
Встреча должна начаться немногим позже 16:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Следим за выступлением Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос»!