Игорь Бутман провел мастер-класс для талантливых детей на фестивале культуры ПМЭФ

8 июня в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» состоялась творческая встреча и мастер-класс джазмена Игоря Бутмана для талантливых детей.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе искусств им. Бортнянского. Участники встречи — талантливые юные музыканты, воспитанники музыкальных школ Санкт-Петербурга, лауреаты российских и международных музыкальных конкурсов.

По словам Игоря Бутмана, в рамках деловых мероприятий чрезвычайно важно уделять внимание вопросам культуры и поддержки талантов. Мэтр призвал развивать отечественное производство музыкальных инструментов, поддерживать российских исполнителей, создавать условия для экспорта российской культуры.

«Экономическая составляющая культуры, искусства – это очень важно. Развитая экономика имеет больше возможностей для поддержки культуры — талантливых артистов, театров, качественного кино. В свою очередь искусство раскрывает для человека красоту, вдохновляет, радует — это нематериальные ценности, которые определяют качество среды и качество жизни людей. В повестке ПМЭФ большое внимание уделяется вопросам развития креативных индустрий, этому посвящен ряд сессий деловой программы, и где как не на экономическом форуме говорить о стратегии развития и поддержки культуры», — сказал Игорь Бутман.

В ходе встречи Игорь Бутман поделился воспоминаниями о детстве в Ленинграде, рассказал о своем творческом пути, сотрудничестве с известными музыкантами и о курьезных ситуациях, связанных с работой. Также маэстро дал советы по выбору музыкальных инструментов и провел мастер-класс по импровизации для участников встречи.

Ребята исполнили разученные джазовые композиции и попробовали импровизировать совместно с мэтром. Игорь Бутман дал начинающим саксофонистам советы по поиску новых приемов и совершенствовании техники импровизации.

«Импровизировать было сложно. Я очень волновалась и не всегда понимала, в какой момент мне нужно вступать. Сыграть дуэтом с исполнителем такого уровня — это уникальная возможность. Игорь Бутман дал много полезных советов, рассказал о техниках и упражнениях. Кое-что я уже знала от педагогов, но когда слышишь это от маэстро — придаешь таким советам еще больше значения. Я обязательно буду их использовать», — сказала ученица Лицея искусств «Санкт-Петербург» Елизавета Хангалова.