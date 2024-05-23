Мощнейший ПК за 5 млн рублей, умная ТВ-приставка, AI-ассистент инженера-диагноста, метавселенная ВДНХ — технологичные новинки на ЦИПР-2024

На выставочной экспозиции ЦИПР-2024 представлено 128 стендов с технологичными российскими и международными решениями. Впервые свои продукты презентовали страны-партнеры — КНР и Иран.

Ежегодно ЦИПР становится точкой притяжения для компаний высокотехнологичного сегмента, где они презентуют передовые решения и разработки. Для расширения площадки мероприятия на ЦИПР-2024 было принято решение о строительстве временного павильона, в котором также разместилась экспозиция. Выставка на ЦИПР-2024 включает 3 основных блока: а) решения межотраслевых госкорпораций, компаний с госучастием, крупных игроков рынка, б) решения ИЦК, в) решения от международных стран-партнеров, среди которых Китай, Иран и Республика Беларусь.

Национальный стенд Республики Беларусь объединяет решения белорусских компаний в сфере разработки в области PDM-, PLM-, MES- и ERP-систем, документооборота, а также в области Low-Code разработки программного обеспечения.

Китайская Народная Республика презентует новейшую телекоммуникационную аппаратуру и интеллектуальные системы для управления строительством, обслуживанием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры от интегратора отрасли связи BEIJIN TECH. Делегация привлечена при партнерстве с ПАО «Ростелеком».

На объединенном стенде Ирана представлены компании с различными ИТ-продуктами: «Yek Pay» — финтех-решения, «Raydana» — корпоративные программные решения, «DP Nilram» — программные решения на базе Oracle, «Iran Digital Economy Council» — правительственный орган Ирана по развитию цифровой экономики, «Ilia Consulting» — консалтинговая фирма по управлению, «Ritone Iran» — акселератор экспорта стартапов и скейлапов, «Rasa Communication» — телекоммуникационные управляемые услуги, «Dorsa Group Co» — программное обеспечение и решения искусственного интеллекта для строительства и нефтегазовой отрасли. Делегация Ирана привлечена при партнерстве с АНО «Цифровая экономика».

Среди российских компаний:

«РЖД» представила импортонезависимую систему класса «Управление ресурсами» в рамках Национального центра компетенций по импортозамещению СУР. Новая архитектура и методология позволят при помощи российских технологий реализовать требования крупных корпораций.

«Еврохим» разработала мобильное приложение «Минералогия», которое позволяет геологам упростить и ускорить сбор данных для расчета качественных характеристик породы в руднике. Приложение позволяет проводить онлайн-анализ без привлечения профильных экспертов и ручной работы.

«Сибур Холдинг» представил свои решения для промышленности на базе нейросетевой модели «Сбера» GigaChat. Это первый в стране масштабный проект по внедрению больших языковых моделей в промышленности. В частности, был представлен AI-ассистент инженера-диагноста, с которым можно вести диалог о причине неисправности оборудования и получать от него возможные варианты устранения неисправности.

Госкорпорация «Росатом» — систему управления полным жизненным циклом «Сарус». Это технологически независимая платформа, предназначенная для промышленных предприятий, основанная на российском геометрическом ядре и импортонезависимой операционной системе. «Сарус» охватывает все этапы создания изделий — от проектирования до утилизации, поддерживая сквозную технологию 3D-проектирования.

«РТ-Проектные технологии» — систему идентификации и аутентификации «Основание». С 1 июля текущего года функционал решения позволит гражданам РФ, находящимся за рубежом, получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в рамках пилотного проекта. В дальнейшем будет рассматриваться возможности масштабирования проекта на другие дружественные государства.

Компания Yadro и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представили совместный стенд. Компания Yadro впервые показала сервер на четырех процессорах, который применяется в тяжелой промышленности. «Бюро 1440» работает над созданием сервиса широкополосной передачи данных с глобальным покрытием на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки со скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/сек на абонентский терминал при минимальных задержках. Это позволит установить надежную качественную связь в любой точке планеты.

«Аквариус» и Nemifist — мощный российский ПК за 5 млн рублей с впечатляющими характеристиками. В качестве процессора установлен AMD Threadripper PRO 7995WX получил 96 ядер Zen 4, которые поддерживают 192 виртуальных потока. Базовая частота составляет 2,5 ГГц, а в режиме Boost она повышается до 5,1 ГГц.

Сбер анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным. SberBox 2 Сбер называет синергией нового взгляда на дизайн умных устройств, технологичности и открытости пользователям.

На стенде Нижегородской области представлен проект НИИ нейроморфного ИИ, который будет создан на базе ИТ-кампуса мирового уровня «Неймарк». Ключевой задачей института будет являться разработка перспективных технологий искусственного интеллекта, построенных на принципах работы головного мозга.

Участники и гости конференции стали первыми посетителями метавселенной ВДНХ. Проект, созданный совместно с компанией VRT при поддержке Института развития интернета, представляет собой фотограмметрическую модель выставки из Цифрового двойника города, которую доработали с помощью современных технологий игровой индустрии.

В последний день конференции, 24 мая, выставочная экспозиция будет доступна для бесплатного посещения. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ЦИПР до 23 мая.

Ознакомиться со всеми технологическими новинками и продуктами компаний также можно в электронном каталоге на сайте ЦИПР. Он включает в себя все стенды с описанием деятельности компаний и продуктов, которые они представляют на конференции. Здесь также доступны 5 тематических маршрутов: «Трансформация цифровой экономики», «ИИ и работа с данными», «Отечественные вендоры и импортозамещение», «Кибербезопасность» и «Системы управления бизнесом и платформы автоматизации в промышленности». Они включают сессии по данным тематикам и стенды компаний.

Rambler&Co – официальный медиапартнер, «Лента.ру» и «Газета.Ru» – информационные партнеры ЦИПР 2024.