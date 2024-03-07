Турнир по конкуру SPIEF Cup 2024 состоится в рамках выставки «Иппосфера»

8 июня на Международной конноспортивной выставке «Иппосфера-2024» состоится восьмой традиционный турнир по конкуру SPIEF Cup 2024. Мероприятие по традиции пройдет в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума.

Соглашение об этом подписали председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (организатор «Иппосферы») Сергей Воронков.

«Конный спорт сегодня становится популярным и доступным, а коневодство постепенно превращается в привлекательный бизнес, который может стать потенциальной точкой опоры для девелоперов. Но нужно развивать инструменты привлечения инвесторов и готовить профессиональные кадры. Фонд Росконгресс как социально ориентированный нефинансовый институт развития поддерживает уже более 12 видов спорта, в том числе конные соревнования, а именно конкур. Наша задача вместе с партнерами – приумножить как человеческий капитал в этой отрасли, так и обратить внимание государства и бизнес-сообщества на трудности, с которыми сталкиваются игроки рынка», – отметил Александр Стуглев.

Кроме того, «Иппосфера» примет не только участников турнира, но и интегрирует в свою программу деловой трек от Equestrian Discovery – проекта по популяризации конного спорта и здорового образа жизни.

«Символично, что соглашение с Росконгрессом мы подписали в год десятилетия Экспофорума и юбилея выставки «Иппосфера». Она пройдет в 25-й раз. Уверен, наше сотрудничество будет продуктивным. Перспективы открываются большие. Потенциально – это возможность создать в стране уникальный продукт для туристов из дружественных государств Ближнего Востока и Средней Азии. Привлекать элиты из этих стран. Коневодство – неотъемлемая часть местных культурных традиций. Для России конная индустрия – огромный недоосвоенный рынок с гигантским потенциалом. До 2022 года мы ориентировались на европейских заводчиков, сейчас же все больше развивается отечественный сегмент.

Растет популярность конного спорта, конных клубов, конный туризм и конные прогулки становятся новым трендом», – подчеркнул Сергей Воронков.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года.