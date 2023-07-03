Еврейский музей и центр толерантности продлевает выставку о науке и искусстве

Еврейский музей и центр толерантности объявляет о продлении до 10 сентября 2023 года одного из самых ярких проектов этого сезона — выставки «На языке правил и исключений. Наука и искусство», которая посвящена взаимоотношениям двух важнейших видов человеческой деятельности: науки и искусства. Проект организован совместно с Политехническим музеем и проходит в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий (2022–2031).

Выставка представляет около 100 произведений, охватывающих временной промежуток в 500 лет, начиная с эпохи Позднего Возрождения до современного искусства, от произведений Дюрера и Рембрандта до инсталляций художников ::VTOL:: и Андрея Бартенева. Продление работы выставки поддержали крупнейшие российские институции, предоставившие произведения из своих собраний, среди которых Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный музей Востока, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Stella Art Foundation, а также частные коллекционеры.

Политехнический музей предоставил ключевые экспонаты для разных разделов выставки. Это редкие и ценные приборы, не менее сложные в создании, чем произведения изобразительного искусства. Мастера прошлого уделяли немало внимания и эстетической красоте предметов. Гости смогут увидеть телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX века, складные солнечные часы и единственный уцелевший до наших дней регистрир — прибор для записи сейсмических вертикальных колебаний. Также на выставке представлены экспонаты Политехнического, которые помогали изучать и демонстрировать действие законов оптики. Среди них двояковыпуклые линзы, призма полного внутреннего отражения и ахроматическая призма Адольфа Фердинанда Вайнхольда. Яркие примеры соприкосновения науки и искусства — переносная камера-обскура и камера-люцида из коллекции Политехнического. Посетители смогут разобраться, как художники прошлого рисовали картины с помощью этих приспособлений, изобретенных учеными.

Экспозиция состоит из шести разделов, посвященных астрономии, физике, биологии, биомеханике, оптике и географии. Архитектурное оформление залов, представленные художественные произведения и научные приборы дают возможность посетителям проследить, как художники и ученые, вдохновляясь открытиями друг друга, формировали новый взгляд на мир.

Кураторы выставки стремились создать семейный проект, рассчитанный на разные возрастные категории и уровень подготовки зрителей. Значительную часть экспозиции занимают интерактивные зоны: «космическая» песочница с кинетическим песком, в которой можно создать своими руками планеты и галактики, цифровая биоигра Fish Making, трехмерная оптическая иллюзия — комната Эймса, и звуковая стена, которая позволяет услышать разные природные явления.

Выставочный проект сопровождает масштабная программа мероприятий. К выставке подготовлены семейная программа, специальная публичная программа с лекциями, кинопоказами, дискуссиями и мастер-классами и интерактивная экскурсионная программа для посетителей с ментальными особенностями. Вокруг темы выставки построена программа детской резиденции «Наука через искусство», которая открыта до 11 августа. Участников летней программы ждут захватывающие встречи, познавательные городские квесты, уникальные творческие ателье и мастер-классы. Благодаря практическим заданиям ребята смогут погрузиться в увлекательный мир, наполненный научными открытиями и яркими визуальными образами.