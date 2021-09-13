В Nord Stream 2 заявили, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем стандартам

Федеральное сетевое агентство Германии приняло документы компании Nord Stream 2 AG на сертификацию в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток – 2». У регулятора есть четыре месяца на рассмотрение заявки. Если решение будет вынесено в пользу «дочки» «Газпрома», Россия сможет использовать газопровод на полную мощность.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNА, немецкий регулятор в сфере энергетики) получило полный пакет документов и приступило к рассмотрению заявки компании Nord Stream 2 AG на сертификации как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

Сообщается, что заявка была подана в июне, и до 8 сентября BNA проверяла правильность и наличие всех необходимых для рассмотрения документов.

«Nord Stream 2 AG предоставила все документы, которые необходимы для начала проверки. Теперь есть четыре месяца на рассмотрение заявки», — сообщил представитель BNА Фите Вульф.

По истечении срока (до 8 января 2022 года) агентство предоставит решение в Еврокомиссию (ЕК) для оценки.

«Nord Stream 2 не комментирует продолжающиеся процедуры. Проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам. О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», — сообщили в самой компании.

Директива обязывает

По нормам Третьего энергопакета Газовой директивы ЕС, оператором «Северного потока — 2» должна стать независимая от «Газпрома» компания. Формально Nord Stream 2 AG под это требование не подпадает — она на 100% принадлежит «Газпрому». Российская компания пробовала вывести газопровод из-под действия директивы в судебном порядке.

Однако 25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим Третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли Газовую директиву дискриминационной. Спор по этому вопросу начался в 2019 году: компания просила суд ЕС вывести газопровод из-под действия Газовой директивы, частично отменив некоторые поправки к Третьему энергопакету. Суд отклонил это требование, уточнив, что на освобождение от ограничений могут претендовать только газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года. Оператор «Северного потока — 2» утверждал, что «с точки зрения экономической функциональности к этой дате газопровод был завершен».

Зеленая опасность

Все может измениться после выборов в бундестаг, намеченных на 26 сентября. Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен заявил в интервью «Известиям», что если канцлером страны станет представитель партии «Зеленых», то ФРГ может пересмотреть свое участие в проекте «Северный поток — 2».

«Новое правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», — заявил Мойтен.

В свою очередь официальный представитель госдепартамента Джалина Портер сказала, что США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой сделкой и всячески продолжат противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России.

Об окончательном завершении строительства «Северного потока – 2» компания «Газпром» объявила 10 сентября.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.