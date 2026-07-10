«Мы убьем Трампа»: разведка сообщила о подготовке Ираном покушения на президента США

Израиль передал США разведданные, которые указывают на подготовку Ираном нового покушения на американского президента Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal. Сообщения об угрозе появились на фоне обострения между Вашингтоном и Тегераном. Сам Трамп утверждает, что это не первая попытка Ирана его убить. «Пока, наверное, мне немного везло», — отметил президент США. Что известно о плане покушения и новом витке войны на Ближнем Востоке — в материале «Газеты.Ru».

Израиль поделился с США разведывательными данными, которые указывают на новый план Ирана по убийству Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это может привести к дальнейшей эскалации между США и Ираном, считают авторы статьи.

Сам Трамп еще за два дня до публикации WSJ говорил журналистам об угрозах его жизни со стороны Ирана.

«Они хотят устранить американского лидера — меня. Я в каждом списке. Я видел сегодня утром, я в каждом из их списков. И пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это продлится недолго», — сказал он, выступая перед журналистами в Анкаре.

После саммита НАТО, по данным СМИ, Трамп покинул Турцию на старом президентском самолете Air Force One вместо нового Boeing 747-8, который предоставил Катар. Как пишет The New York Times, такое решение приняли в целях безопасности. По данным NYT, вероятно, на новом борту отсутствовали системы защиты от ракетных угроз.

В четверг, 9 июля, антиизраильские и антиамериканские лозунги вновь звучали в Иране на похоронах убитого верховного лидера страны Али Хаменеи. Как пишет WSJ, участники церемонии выкрикивали угрозы в адрес Трампа, требовали его смерти и развернули транспарант с надписью: «Мы убьем Трампа» .

Издание отметило, что Израиль предоставил новые разведданные на фоне непростых отношений между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В последнее время их интересы по вопросу войны с Ираном разошлись: Нетаньяху выступает за продолжение атак, а Трамп, напротив, ищет выход из конфликта и опасается, что дальнейшая эскалация может ударить по мировой экономике.

WSJ отмечает, что Тегеран много лет открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он был ликвидирован в результате американского удара в январе 2020 года, во время первого президентского срока Трампа.

Президент США также не раз говорил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. В сентябре 2024 года он сообщил в соцсети Truth Social, что находится в опасности, а также упомянул, что «Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова».

После покушения в июле 2024 года американские СМИ сообщили, что Секретная служба США заранее усилила охрану политика, так как располагала агентурными данными о параллельном заговоре Тегерана.

Новый виток войны

Сообщения о возможном покушении появились на фоне нового обострения конфликта на Ближнем Востоке и срыва временного соглашения между США и Ираном. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании, который должен был открыть Ормузский пролив и снизить давление на мировую экономику.

Как пишет WSJ, сам текст меморандума вызывал у сторон споры. Вашингтон считал, что пятый пункт документа обязывает Иран обеспечить безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив и устранить военные препятствия, включая мины. Тегеран, по данным газеты, истолковал ту же формулировку иначе — как признание права Ирана контролировать порядок прохода судов через пролив.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, комментируя переговоры с США, заявил, что Ормузский пролив будет открыт только при наличии «иранских договоренностей», а не под давлением американских угроз.

WSJ отмечает, что США и их арабские союзники в Персидском заливе выступают против иранского контроля над проливом, через который проходят значительные объемы мировой нефти и газа. По данным издания, разногласия по этому вопросу уже привели к новым столкновениям и мешают сторонам перейти к обсуждению окончательного соглашения по иранской ядерной программе.

Эскалация между Вашингтоном и Тегераном вновь началась после того, как 6 июля Иран атаковал нефтяные танкеры в Ормузском проливе. В ответ на это США отозвали лицензию, позволявшую Ирану экспортировать нефть на мировой рынок, а спустя несколько часов нанесли массированные авиаудары по территории страны.

После этого Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В МИД Ирана сообщили, что действия США, включая отмену лицензии на продажу нефти, а также продолжающиеся боевые действия сделали временное перемирие между сторонами невыполнимым.