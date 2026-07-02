«Восприняли как провокацию»: доклад о коррупции мог стать мотивом покушения на олигарха Ермолаева

Пострадавший в результате взрыва в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев готовился выступить в Европарламенте с докладом о коррупции в своей стране, сообщает французское издание Nice-Matin. Предполагается, что именно это обстоятельство могло послужить мотивом для громкого и демонстративного покушения. Кроме того, выяснилось, что адвокат Ермолаева уведомлял суд о возможном покушении за два месяца до взрыва.

Бывший сотрудник французской внешней разведки и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике заявил в интервью изданию Nice-Matin, что одной из вероятных причин покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева стало его намерение выступить в Европейском парламенте с докладом о коррупции на Украине.

«Не исключено, что такие планы восприняли как провокацию», — отметил Монике.

Экс-разведчик выразил мнение, что покушение не было операцией российских спецслужб, но не исключил «разборки с кем-то из конкурентов».

По сообщению Baza, адвокат Ермолаева уведомлял суд о риске покушения до взрыва в Монако.

«Семья взорванного в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева ожидала возможного покушения, но считала, что целью может стать его [старший] сын Артур. Молодой человек давно и сильно вовлечен в бизнес отца», — говорится в публикации.

Baza напоминает, что в декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан на Кипре по обвинению в создании на Украине мошеннических кол-центров, которые похитили у европейцев около €100 млн. Во время судебного процесса адвокат заявлял о поступающих в адрес Ермолаевых угрозах и просил суд ограничить публикацию итогового решения, скрыв гражданство, адрес проживания Артура и его родных, а также данные о его компаниях. Ходатайство было отклонено эстонским судом, где проходил процесс. В итоге Ермолаева-младшего признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы условно. После внесения залога в размере €8 млн он покинул Таллин на частном бизнес-джете и улетел в Израиль.

Через два месяца на пороге дома Вадима Ермолаева в Монако произошел взрыв.

Подозреваемый отпущен

Злоумышленник, который установил и активизировал взрывное устройство, до сих пор находится в розыске, хотя вечером 1 июля стало известно о задержании первого подозреваемого. ТАСС сообщает, что позже иностранец был отпущен на свободу, о предъявлении ему обвинений ничего не известно.

Перед этим французская газета Figaro высказывала предположение, что после взрыва преступник мог направиться в сторону Италии, до которой от места происшествия совсем близко. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения в самом княжестве, после этого его видели во французской коммуне Босолей.

Женщина, пострадавшая после взрыва, произошедшего в Монако 29 июня, все еще находится в критическом состоянии, ей ампутировали ноги, сообщает телеканал BFMTV.

«Жизнь спутницы украинского олигарха… все еще находится под угрозой по состоянию на... 1 июля», — сообщили медики.

Пострадавший при взрыве ребенок был допрошен сотрудниками французских правоохранительных органов, сообщает телеканал Monaco Info со ссылкой на прокуратуру княжества. По информации журналистов, другие пострадавшие, получившие серьезные травмы, пока не могут дать показания.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах утверждает, что покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако мог курировать первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

«Отметим, что большинство европейских СМИ прямо обвиняют СБУ в организации покушения на украинского олигарха. В экспертных кругах также прямо называют фамилию основного организатора — замглавы СБУ А. Поклада», — отметил источник агентства.