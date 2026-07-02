Восемь на одного. Тренер, убивший в драке росгвардейца, 5 лет доказывает, что защищал жену

В 2021 году на всю страну прогремело дело детского тренера по рукопашному бою, который с ножом отбивался от восьми нетрезвых военных-контрактников. В апреле 2026 года присяжные во второй раз признали его невиновным в убийстве росгвардейца. Коллегия сочла, что мужчина защищал свою жену. Прокуратура намерена добиться отмены приговора. Это уже пятая попытка отправить тренера за решетку. Как россиянин годами сражается с системой — в материале «Газеты.Ru».

«С разных сторон нападали эти ребята»

Ранним утром в воскресенье, 16 мая 2021 года, Николай Кукушкин вместе с женой, другом Григорием Артеменко и его подругой возвращались домой, гуляя по Большой Покровской улице в центре Нижнего Новгорода.

Мужчины зашли в магазин, а их спутницы ждали на улице. В этот момент из соседнего бара вышла группа из восьми сотрудников Росгвардии. Один из них, Михаил Рашоян, заприметил девушек, и компания подошла познакомиться.

Кукушкин и Артеменко, увидев, что их спутниц окружили, тут же подошли на помощь , завязалась словесная перепалка.

По данным местных СМИ, камеры наблюдения зафиксировали, как Рашоян первым ударил Артеменко лбом в голову, тот упал, после чего получил новый удар ногой в лицо.

«Толпа начала активные, такие, боевые действия. Я отходил, держал дистанцию.

С разных сторон нападали вот эти ребята. Почувствовал ранение на шее. Из кармана сумки достал нож.

Отходя, выполнял действия такие, маховые», — рассказывал Николай Кукушкин.

Драка остановилась, когда на земле лежал не только Артеменко, но и Рашоян. Военнослужащие заметили на рубашке друга кровь , попытались привести его в чувство, вызвали скорую помощь, но дожидаться врачей не стали — погрузили Михаила в машину и сами повезли в ближайшую больницу.

Принять пострадавшего в медучреждении отказались — оно оказалось закрыто на карантин. Раненого положили на лавочку, откуда его забрала скорая. Через два часа после конфликта на Большой Покровской Рашоян скончался от потери крови.

Еще двое бойцов отделались легкими ранами — у одного был порезан висок, у другого — спина. У Григория Артеменко зафиксировали перелом руки, челюсти и костей лица.

На следующий день в местных СМИ появились новости о том, что драка в центре Нижнего Новгорода закончилась смертью 19-летнего военнослужащего. Кукушкин тут же пришел в полицию и написал явку с повинной.

Против него возбудили уголовное дело по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство двух человек.

В свою очередь с заявлением в полицию обратился и друг тренера Григорий Артеменко. На троих росгвардейцев также возбудили дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Дело в отношении военных дошло до суда лишь в 2025 году — их годами не могли допросить, так как, по данным прокуратуры, бойцы уехали на СВО (по данным защиты Кукушкина — военнослужащие находились в Смоленской области, но суд не хотел использовать принудительный привод). Лишь в 2025 году они попали на скамью подсудимых и получили по два года лишения свободы условно. Позднее один из военных получил уже реальный срок за разбойное нападение.

Куда активнее следователи взялись за дело Николая Кукушкина. Его сразу же отправили в СИЗО, а уже в 2022 году состоялся первый суд с участием присяжных заседателей.

«Мы объяснили, человек не понял»

Кукушкин — мастер спорта России, но после травм коленей перестал выступать на ринге и стал учить детей рукопашному бою в местном клубе «Гагарин».

По его словам, вступить в конфликт с военными им с другом пришлось, когда нетрезвые росгвардейцы пытались силой увести девушек с собой.

За складной швейцарский нож Николай взялся, когда Артеменко стали избивать, повалив на землю. Единственной целью, по его словам, было защитить себя, жену и друзей.

«Я вовсе не желал кому-либо смерти. Но в камере СИЗО, тысячу раз прокручивая в голове эту ситуацию, я понимал, что

у меня тогда не было другого выбора. Тут стоял вопрос здоровья и жизни моей жены, моих друзей, будущего нашей дочери.

На видеозаписи видно, что мы все время пятимся назад под натиском толпы. Другу вообще с четырех сторон прилетало: он даже сообразить ничего не успел, ему встать не давали. Я сожалею, что мой удар пришелся в область груди [Михаила Рашояна], но в этой куче я не целился в какие-то жизненно важные органы »,— говорил спортсмен.

Военные, в свою очередь уверяли, что ни к кому не приставали , вели себя корректно и никого не избивали.

«Миша подошел с целью познакомиться. Девочки были как бы не против. Просто у них завязался диалог, после чего вышел Кукушкин, начал грубить, нецензурно. Мы с ним разговаривали, объяснили человеку раз, что с нами так не надо разговаривать, объяснили два. Человек не понял. Потом подошел его друг, и удар произошел от Кукушкина мне», — рассказывал журналистам участник событий, повернувшись спиной к камере.

По словам подруги Рашоян, Михаил вообще не подходил знакомиться к девушкам, якобы, они сами его позвали. «Они идут, что-то снимают, они позвали его, сказали: «На, смотри, я тебя сняла!» И он подошел», — уверяла девушка.

По ее словам, Кукушкин ударил первым, а Михаил лишь стал защищать друга. «Гриша [Артеменко] ударил Мишу, Миша лег перед Кукушкиным, был в лежачем положении, никакой угрозы не представлял, а Кукушкин просто взял — и его в сердце ножом», — говорила она журналистам.

Однако эти версии присяжных не убедили. Заслушав все показания и изучив записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована драка, они пришли к выводу о невиновности детского тренера. В октябре 2022 суд его оправдал. Но на этом история тренера не закончилась.

«Пошел по просьбе родственницы»

Прокуратура обжаловала решение (заявив, что адвокат Кукушкина якобы воздействовал на присяжных), 30 марта 2023 года суд рассмотрел апелляционную жалобу, и оправдательный приговор был отменен.

Новая коллегия довести дело до конца не смогла. По словам защиты, она также склонялась к невиновности Николая, но ее пришлось распустить еще до вынесения вердикта — на этот раз запасной заседатель пытался убедить остальных занять обвинительную позицию.

Николай Кукушкин (справа) в Нижегородском районном суде, апрель 2026 года Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Третий суд закончился еще большим скандалом. Оказалось, что

старшиной в коллегии присяжных стал Лев Павлов, близкий родственник сотрудницы прокуратуры Нижнего Новгорода.

Отдыхая в одном из баров, он рассказал своей знакомой, что в заседатели пошел по просьбе этой родственницы и в его задачи входит «обработка» остальных присяжных, чтобы они вынесли обвинительный вердикт. Весь диалог его спутница записала на камеру, которая висела на ее сумке.

На записи слышно, как Павлов признался, что ему и самому жаль подсудимого, но «судебная система в нашей стране не предполагает оправдательных приговоров по статье, по которой он идет».

— Ты в этой системе присяжный. Почему ты идешь за то, чтобы его обвинить?

— Потому что мне сказали, что я буду присяжным, чтобы сделать вот это, — объяснил старшина.

На вопрос, в курсе ли судья, что он «работает на прокуратуру», Павлов предположил, что да: «Это одна компания. Одного поля ягода».

Собеседница присяжного передала запись друзьям Николая Кукушкина. Те сразу же потребовали разобраться в ситуации прокуратуру и правоохранительные органы, но никакой реакции не последовало. К этому времени родственница Льва уволилась из органов по выслуге лет.

Разбирательство началось, когда видеопризнание попало в СМИ. Летом 2025 года коллегию снова распустили. Суд подтвердил, что Лев Павлов «сознательно явился на отбор с целью оказания давления на коллегию присяжных». Правда, необходимости в отводе гособвинителей судья не увидел. Началось формирование новой, четвертой коллегии.

«Вопрос, кто будет в ней опять? Какие родственники? Кого? Судей, следователей прокуроров? Мы пока не знаем. Доверия однозначно нет, но хотелось бы видеть чистый суд, настоящий», — признавался товарищ Кукушкина, президент Федерации кикбоксинга Нижегородской области Анатолий Глассон.

Новые слушания в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода начались осенью 2025 года, а 10 апреля 2026 года коллегия вновь признала тренера невиновным. Тренер был оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

На оглашение приговора собрались и друзья Кукушкина, и журналисты. После оглашения вердикта в зале раздались аплодисменты.

Не устоял ни один В июне 2026 Палата адвокатов Нижегородской области (ПАНО) заявила, что готовит обращения к президенту России, в Верховный суд РФ, правительство и Совет по правам человека при президенте. Причина — за три года в регионе не устоял ни один из вынесенными присяжными оправдательных вердиктов. Все они были отменены по жалобе прокуратуры. По словам адвокатов, это лишает граждан надежды и конституционного права на справедливый суд.

Но, как выяснилось, даже теперь точка в деле еще не поставлена.

«Свои апелляционные жалобы на приговор подали все стороны — прокуратура, потерпевшие и защита подсудимого. Обращения зарегистрированы, но рассмотрения еще не было», — рассказали «Газете.Ru» в суде.

Если защита Кукушкина подала жалобу, чтобы добиться отмены избранной ему меры пресечения (подписки о невыезде), то прокуратура, очевидно, намерена отменить сам приговор.

Это будет уже пятой попыткой отправить тренера за решетку.