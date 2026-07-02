Чем отличаются владельцы кошек и собак? Что говорит наука

Выбор питомца может многое рассказать о хозяине: глубинные черты характера, темперамент и даже образ жизни. Хотя каждый человек уникален, исследования психологов показывают: собачники более дисциплинированы и агрессивны в общении, а кошатники отличаются повышенной тревожностью и доверчивостью. Подробнее о том, чем любители собак отличаются от поклонников кошек — в материале «Газеты.Ru» к Международному дню собак.

Тема различий между любителями кошек и собак — одна из самых популярных в психологии, и за годы наблюдений накопилось немало интересных данных. Важно сразу оговориться: любые обобщения работают только на уровне статистических тенденций, а не жестких правил. В реальности каждый человек уникален, и его выбор питомца зависит от множества факторов, начиная с детского опыта, заканчивая образом жизни. Однако некоторые корреляции между типом владельца и предпочитаемым им животным все же есть.

Общительность и независимость

Американское исследование 2017 года показало: собачники набрали больше баллов по таким качествам, как общительность, живость в эмоциональных проявлениях, сознательность и смелость во вступлении в контакты, по сравнению с кошатниками. Однако последние набрали больше баллов по общему интеллекту, абстрактности мышления и самостоятельности (независимости).

Мексиканское исследование 2022 года тоже показало, что владельцы кошек демонстрировали высокую ценность автономии и эмоционально значимых, но не чрезмерно обязывающих связей.

«Любители собак в среднем действительно более экстравертные, доброжелательные и открытые новому опыту. Любители кошек чаще в разных работах демонстрировали интроверсию, замкнутость и более высокие показатели нейротизма — то есть склонность к тревожности и эмоциональной нестабильности. Собачники действительно в среднем более дисциплинированы и добросовестны, что объясняется и просто уходом за собакой: ее нужно регулярно выгуливать, дрессировать, ей нужна структура и режим. Кошки более автономны, и их владельцам не нужно подстраивать свой график под питомца», — рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

Котики-невротики

Австралийские психологи в 2024 году пришли к мнению, что хозяева собак в среднем более психологически устойчивы, чем хозяева кошек. Кошатники же получили на 0,78 балла больше по уровню нейротизма (черта личности, проявляющаяся в тревожности и эмоциональной возбудимости). Никаких других личностных различий ученым обнаружить не удалось.

«Можно сказать, что кошатники доверчивее. Любители кошек чаще полагаются на интуицию и эмоциональные сигналы в общении, тогда как собачники больше доверяют явным правилам и структурам. Кошатники действительно чаще живут в квартирах и реже заводят семью и детей, что связано с их большей склонностью к автономии и потребностью в личном пространстве.

Собачники, как правило, экстравертнее и социально активнее, и их готовность к структуре и ответственности чаще коррелирует с созданием семьи. Владельцы собак в среднем более довольны жизнью, чем владельцы кошек, и реже страдают от одиночества.

Кошатники чаще обращаются за психологической помощью, что может говорить о большей рефлексивности и готовности признавать свои эмоциональные трудности», — рассказала Шпагина.

Собака-доминант

Люди, предпочитающие собак, и люди, предпочитающие кошек, различаются по чертам, связанным с доминированием. Авторы работы из Австралии предполагают, что люди с более выраженной ориентацией на доминирование предпочитают более «подчиненного» питомца (собаку), тогда как более автономные по установкам люди тяготеют к кошкам.

«И, все же, что касается агрессивности или доминирования, здесь данные противоречивы. Собачники могут быть более напористыми и прямыми в общении, что часто путают с агрессивностью. Другие специалисты связывают эту напористость с лидерскими качествами и большей социальной активностью, а не с враждебностью. Кошатники же, напротив, предпочитают избегать прямых конфликтов и решать вопросы более мягко», — рассказала Шпагина, вступая в дискуссию с авторами статьи.

Общий портрет

Что касается людей, у которых есть и кошки, и собаки, они по многим параметрам ближе к собачникам, отмечает специалист, что может объясняться тем, что решение завести собаку требует более активной жизненной позиции и готовности к дополнительным обязательствам.

А краткий общий портрет собачника и кошатника, по мнению Елены Шпагиной выглядит так:

«Среднестатистический собачник — это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром и группой. Кошатник — это скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению. Что касается людей, которые вообще не любят животных, здесь психологи осторожны. Отсутствие любви к животным само по себе не считается «красным флагом» или маркером психопатии, как иногда утверждают в соцсетях. Но в сочетании с другими признаками — например, жестокостью, отсутствием эмпатии или склонностью к манипуляциям — это может быть частью более широкой картины эмоциональной холодности», — заметила психолог.

Однако делать выводы о человеке только по его отношению к животным — это слишком упрощенный подход, который вряд ли выдержит проверку реальностью. Куда важнее, как человек относится к другим людям и как он строит отношения в повседневной жизни.