«Хьюстон, наблюдаем неопознанную цель»: что было в опубликованных Пентагоном материалах об НЛО

Художественная иллюстрация одного из случаев наблюдения НЛО агентами ФБР в 2023 году на западе США. Точное место не разглашается

Недавно военное министерство США опубликовало масштабный межведомственный архив с документами, посвященный наблюдению НЛО. Часто это сокращение ассоциируется с летающими тарелками, инопланетянами и паранормальными явлениями. Однако исходный посыл термина был другим: так называли любые наблюдаемые явления в небе, которым не было простого объяснения. О том, как над американским ядерным заводом месяцами летали огненные шары, действительно ли НЛО однажды встретили астронавты и о других материалах архива — в статье «Газеты.Ru».

Неопознанная цель

4 декабря 1965 года американский космический корабль «Джемини-7» стартовал с космодрома во Флориде и вышел на околоземную орбиту. Астронавтам Фрэнку Борману и Джеймсу Ловеллу предстояло провести две недели на орбите, поставив этим рекорд, и заодно провести первое в мире сближение космических аппаратов.

Через несколько минут после старта от «Джемини-7» отделилась вторая ступень ракеты «Титан-2», и астронавты развернули корабль на 180 градусов, чтобы на нее посмотреть. Отработавшая ступень летела в облаке мусора, обломков и замерзших капелек жидкости. Однако рядом с ней, как следует из опубликованных Пентагоном аудиозаписей переговоров, было и что-то другое.

— Говорит «Джемини-7». Хьюстон, как слышно?

— Слышу вас хорошо, седьмой, говорите.

— Наблюдаем неопознанную цель на 10 часов, выше.

После этого в эфире повисло неловкое молчание. Возможно, центр управления задумался над смыслом слов: на жаргоне военных летчиков bogey означает неопознанную, предположительно враждебную цель, но в целом может означать все, что угодно, от барабашки до дьявола до любой пугающей вещи.

— Говорит Хьюстон. Повторите, седьмой.

— Повторяю, наблюдаем неопознанную цель на 10 часов, выше. Также наблюдаем множество, сотни частиц, проходящих мимо нас влево.

В ходе дальнейшего диалога ЦУП попытался выяснить, не приняли ли астронавты за «цель» неопознанную ракетную ступень. Те продолжили утверждать, что видят и ступень, и обломки, и цель, причем рассказывали о ней вдвоем, — а синхронные групповые галлюцинации — это исключительная редкость.

После нескольких минут выяснений полет было решено продолжать по плану. Сблизиться с объектом не пытались, — слишком рискованно маневрировать в облаке обломков и вообще отклоняться от программы. Что астронавты там видели осталось тайной.

«Джемини-7», снятый с борта «Джемини-6» NASA

Парашюты и огненные шары

Эта — одна из многих историй, опубликованных по приказу военного министра США Пита Хегсета. Архив охватывает всю современную историю США, с конца 1940-х годов по наши дни. В нем есть сканы донесений и отчетов, фотографии, аудиозаписи и видео. Ни один из эпизодов не вызывает обоснованных подозрений, что в нем был замешан внеземной разум, и, при этом, ни у одного нет простого объяснения, — иначе бы они в архив не попали.

Например 27 сентября 1950 года двое офицеров полиции Филадельфии патрулировали территорию на автомобиле, как вдруг увидели, как что-то спускается с неба. Поначалу они приняли объект за парашют, но сходство с ним исчезло при ближайшем рассмотрении. «Парашют» спустился на поле, и когда полицейские подошли к нему, оказалось, он имеет диаметр около двух метров. От него также исходило странное фиолетовое свечение, похожее на дымку.

Офицеры вызвали еще двух полицейских, и вместе они попытались подобрать объект. От этого он стал распадаться, оставляя осадок без запаха. Спустя 25 минут объект полностью исчез.

Никакого объяснения произошедшему не было, отчет просто положили в архив наблюдений неопознанных объектов.

Многие отчеты похожи между собой. Обычно авторами сообщений становились вменяемые люди, которые в спокойном тоне рассказывали, что видели что-то странное и просили донести информацию наверх.

Так, 9 августа 1952 года офисе главы ФБР Эдгара Гувера застучал телетайп. Из Южной Каролины с пометкой «срочно» пришло сообщение: в 21:30 двое сотрудников местного плутониевого завода «Саванна-Ривер» видели синее свечение с оранжевой окантовкой, имеющее форму тарелки.

Эта тарелка летела с высокой скоростью и направлялась на северо-восток.

Гувер на это ответил, что НЛО — это забота не его бюро, а Военно-воздушных сил, и перенаправил им сообщение.

Необходимо подчеркнуть, что иногда отчеты приходили в большом количестве, и не от полуграмотных фермеров, а от ученых. Например, в архиве есть отчет на 116 страницах о том, как в 1948-1950-х годах вблизи Сандийского исследовательского центра в Нью-Мексико, где разрабатывали ядерное оружие, регулярно видели зеленые сферы, диски и «огненные шары». Последние, очевидно, не имели отношения к ядерным испытаниям, поскольку они летали по небу, резко маневрировали, исчезали и взрывались.

«Сообщалось, что в 8:26 утра 24 июля 1949 года над окрестностями города Сокорро, штат Нью-Мексико, пролетел огненный шар. В наличии имелось оборудование для осаждения частиц, разработанное в рамках проекта по исследованию аэрозолей Горной школы Нью-Мексико, поэтому было решено провести систематический сбор взвешенных в воздухе частиц в надежде получить материал, связанный с огненным шаром», — говорилось в одном из отчетов.

Отчет о наблюдении НЛО над ядерным объектом в Нью-Мексико Горная школа Нью-Мексико/Военное министерство США

Анализ показал присутствие в воздухе частиц меди и ее соединений, с небольшими примесями кобальта и никеля. В исследовательском центре подозревали, что наблюдают метеориты и пытались консультироваться на этот счет с экспертами. Однако никто не мог объяснить, почему метеориты больше года бомбят одно и то же место, не оставляют после себя видимых следов, и почему их как магнитом тянет к ядерной лаборатории.

О феномене проводили секретные научные конференции и семинары, но ответа о том, что происходит, никто дать не мог. В итоге дело дошло до штаба Стратегического авиационного командования, и оно выслало на объект комиссию, чтобы понять, нет ли угрозы американской программе специальных вооружений. Полицейские, как и рядовые ученые, в теории могут заскучать и привлекать к себе внимание таким способом, но в Стратегическом командовании в те годы генералы круглые сутки готовились к ядерной войне, так что его офицерам было не до охоты на летающие тарелки. Так что раз ситуация привлекла их внимание — значит, действительно происходило нечто необычное.

Никакого объяснения произошедшему не было дано.

Не исключено, что местные шутники решили изводить военных замысловатыми фейерверками, — как минимум, такое объяснение не хуже других.

Не все в архиве касается далекого прошлого, в нем есть много современных видео. Например, на одном из них от октября 2024 года видны светящиеся шары, меняющие форму и яркость и левитирующие над одном из прудов (место происшествия не разглашается). Другие записи сделаны телевизионными и тепловизионными прицелами самолетов, вертолетов и дронов Вооруженных сил США, — впрочем, многие из них публиковались и ранее.

НЛО в объективе прицела одного из американских летательных аппаратов. Место, время и обстоятельства съемки не разглашаются FBI

Солдатский юмор

Позже история с НЛО, увиденным экипажем «Джемини-7» получила продолжение. Через полторы недели, 15 декабря, к кораблю на орбите присоединился «брат-близнец», «Джемини-6» под командованием Уолтера Ширры и Томаса Стаффорда. Они должны были сблизиться с астронавтами другой миссии, — задача эта сложная, требует контринтуитивных решений и выполнялась впервые в мире.

Несколько часов корабли летели нос к носу в паре метров друг от друга. Потом, когда настало время расходиться, «Джемини-6» понизил орбиту и приготовился к входу в атмосферу. Внезапно Ширра заговорил.

«Джемини-7», говорит «Джемини-6». Наблюдаем объект, похож на спутник, идущий с севера на юг, вероятно по полярной орбите. Траектория очень низкая, с большим коэффициентом набора высоты. Похоже, скоро он войдет в атмосферу. Ожидайте, дайте попробую подобрать эту штуку», — докладывал астронавт.

Прежде, чем все успели опомниться, в ЦУПе и на борту «Джемини-7» из приемника раздались звуки губной гармошки и звон колокольчиков. В них угадывалась рождественская мелодия Jingle Bells.

Как оказалось, Ширра решил подшутить над сослуживцами за их загадочные и тревожные доклады, и ради этого контрабандой протащил на борт музыкальные инструменты. Объектом, якобы летящим с севера на юг по полярной орбите, был Санта Клаус. А посылом разыгранного мини-спектакля было то, что не стоит относиться к сообщениям об НЛО слишком серьезно.