ДТП, драки, кражи и слив любовников: 10 скандалов Линдси Лохан

2 июля актрисе Линдси Лохан исполняется 40 лет. Будущая звезда родилась в Нью-Йорке, в семье биржевого брокера Майкла Лохана и танцовщицы Дины Лохан. В три года девочка начала сниматься в рекламе, а к 11-и получила свою первую главную роль в диснеевской комедии «Ловушка для родителей». Затем вышли фильмы «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки», которые сделали Лохан кумиром миллионов подростков и закрепили за ней статус одной из самых перспективных юных актрис Голливуда. Но испытание большой славой Линдси не прошла: к середине нулевых громкие кинопремьеры сменились арестами, судебными разбирательствами, курсами реабилитации и бесконечными скандалами, которые практически разрушили ее карьеру. Самые громкие из них — в материале «Газеты.Ru».