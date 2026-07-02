Европейские камбэки и блеск США: на чемпионате мира прошли еще три встречи 1/16 финала

Сборные Англии и Бельгии одержали драматичные волевые победы в 1/16 финала чемпионата мира по футболу над африканскими ДР Конго и Сенегалом соответственно, а США спокойно разобрались с Боснией и Герцеговиной, даже несмотря на удаление. «Газета.Ru» рассказывает о событиях очередного дня мундиаля.

Англия — ДР Конго — 2:1

Англия, само собой, была фаворитом матча с ДР Конго, однако не стоит забывать, что на этом мундиале в плей-офф вышли сразу девять африканских сборных, и по игре из них довольно бледно смотрелась только ЮАР.

Вот и команда Демократической Республики Конго мощно начала встречу с «Тремя львами», и уже на седьмой минуте Шансель Мбемба вырезал передачу с фланга в штрафную, а Брайан Сипенга после обработки вогнал мяч в ближнюю девятку ударом с левой ноги!

У англичан долго не получалась игра, это вызывало у них раздражение и даже привело к желтой карточке Джуда Беллингема. Освоились подопечные Томаса Тухеля только после получаса матча, но зато в течение пяти минут создали два голевых момента.

Сначала Беллингем пробил головой после подачи Деклана Райса, но Лионель Мпаси-Нзо выручил своих полевых партнеров. А когда он был бессилен после удара Маркуса Рэшфорда с передачи Нони Мадуэке, на линии в углу подстраховал Аарон Уан-Биссака.

Концовка первой половины и вовсе выдалась огненной. На 42-й минуте главная ударная сила конголезцев Йоан Висса пробил после подачи Уан-Биссака без шансов для Джордана Пикфорда, но угодил в штангу, а в ответной атаке Гарри Кейн упал в штрафной после контакта с Мпаси-Нзо, но арбитр справедливо разглядел в действиях английского нападающего нырок. Другое дело, что карточки за симуляцию звезда «Баварии» почему-то избежал.

Создали англичане еще два момента в компенсированное время, но Мпаси-Нзо вытащил удары и Беллингема, и Кейна, хотя оба били с близкого расстояния из выгодных позиций.

Но если в концовке первой половины ответный мяч Англии, казалось, назревал, то после перерыва острота в действиях «Трех львов» пропала. Понимая, что игру надо спасать, Тухель стал делать после часа игры замены, и одна из них оказалась решающей.

Вместо Рэшфорда на поле появился перешедший уже во время чемпионата мира из «Ньюкасла» в испанскую «Барселону» Энтони Гордон. Именно он стал одним из главных героев встречи, сделав две голевые передачи.

Правда, в обоих случаях основная заслуга в голах лежит на том, кто стал их автором. А стал им, конечно же, Кейн. На 75-й минуте он в долгой позиционной атаке классно подстроился под мяч и пробил головой после навеса Гордона. Мпаси-Нзо дотянулся, но отразить удар не сумел. А на 86-й после отраженного Мпаси-Нзо удара Беллингема и подбора Гордона Кейн зарядил с правой примерно от линии штрафной, угодив в самую девятку!

2:1 — Англия победила со скрипом, но и соперник был непростой, и на победу команда Тухеля все-таки вполне себе наиграла.

Бельгия — Сенегал — 3:2 (в дополнительное время)

Первый раунд плей-офф этого мундиаля вообще выходит драматичным, но встреча Бельгии с Сенегалом выделилась даже на общем фоне.

«Золотое» поколение сборной Бельгии, так, правда, ничего и не выигравшее, уже на сходе, и «красных дьяволов» перестали бояться. Тем более сборная Сенегала выглядела по игре и именам очень прилично.

И именно африканцы задали матчу тон. На 13-й минуте Тибо Куртуа ошибся на выходе, а мяч от главной ударной силы «Львов Теранги» Исмаилы Сарра отскочил в штангу. Ворота были пусты, но добить оказалось некому.

Впрочем, в похожей ситуации в середине тайма мяч все же оказался в бельгийских воротах. Садио Мане классно разобрался на своем фланге и подал в штрафную. Удар Сарра головой вновь пришелся в штангу, но на этот раз на подборе оказался Хабиб Диарра, который и дослал мяч в сетку.

Сборная Бельгии противопоставить сопернику до перерыва ничего толком не смогла, и с начала второго тайма Руди Гарсия бросил в бой Ромелу Лукаку вместо растворившегося Шарля де Кетеларе.

Но помогло это не сразу. На 51-й минуте Сарр убежал от защитников после заброса Муссы Ньякате, обработал мяч грудью, прокинув себе на ход, и с лета вонзил удар в сетку мимо Куртуа.

Чем ближе был финальный свисток, тем плачевнее выглядело положение сборной Бельгии, у которой откровенно не получалась игра. Доди Лукебакио на 78-й минуте был близок к голу-красавцу, но не попал в дальнюю девятку обводящим ударом.

И все же европейская сборная спаслась. Чудом. Но и упорством. И мастерством. На 86-й минуте тот же Лукебакио удачно пошел в контрпрессинг после вроде бы захлебнувшейся атаки. Мяч отскочил направо к Тома Менье, который сильно прострелил во вратарскую, где Лукаку продавил и опередил защитника, в касание переправив снаряд в сетку.

Три минуты спустя Леандро Троссард мягко навесил из левого полуфланга, голкипер Сенегала Мори Дио ошибся на выходе, не добравшись до мяча, а Юри Тилеманс переправил его в сетку головой!

Матч перешел в дополнительное время, где долго ничего интересного не происходило, пока на 109-й минуте вышедший на замену Бара Ндиайе не создал супермомент для Ибраима Мбайе, который умудрился не попасть в створ из выгоднейшего положения!

Лукебакио ответил ударом в упор после отскока мяча на 117-й минуте, но рикошетом от бросившегося под мяч защитника тот улетел от перекладины за пределы поля.

Но эта атака оказалась роковой для Сенегала, потому что арбитра позвали к монитору, так как один из защитников «Львов Теранги» в предыдущей фазе врезался в грамотно подставившегося под это Тилеманса. Главный судья очень долго изучал предоставленные VAR повторы, но в итоге все же назначил пенальти, а сам Тилеманс уверенно его реализовал, отправив свою команду в 1/8 финала, а соперника домой.

США — Босния и Герцеговина — 2:0

Сборная США в первом матче плей-офф подтвердила свой статус одной из самых ярких команд турнира. Подопечные Маурисио Почеттино на протяжении всей встречи доминировали против грузных боснийцев.

В середине первого тайма мяч Фоларина Балогуна был отменен из-за офсайда, но на 45-й минуте он все-таки открыл счет, хотя пас Малика Тилльмана был не слишком удачным. Вот только покатившийся в попытке перехватить боснийский защитник поменял траекторию, попал в своего, после чего мяч и отскочил к Балогуну, оказавшемуся в штрафной без сопротивления. Форвард «Монако» подработал и неотразимо пробил в угол!

Во второй половине США уверенно все контролировали, и тут Балогун едва не превратился из героя в антигероя встречи. Неумышленно, но вполне очевидно он наступил на голеностоп Тарику Мухаремовичу. Главного судью позвали к монитору, и он предъявил нападающему США красную карточку.

Если вы думаете, что это полностью перевернуло дальнейший ход матча, то ошибаетесь. Хозяева, конечно, перестроились на более «застегнутый» футбол, но ничего не давали создавать у своих ворот и с удовольствием бегали в атаку даже в меньшинстве.

Так Серджино Дест заработал у чужой штрафной в левом полуфланге на себе фол, а Тилльман просто идеально исполнил штрафной, перекинув стенку прямо в ворота.

Все, что удалось создать боснийцам, это пара действительно опасных ударов вышедшего на замену Эрмина Махмича, но в обоих случаях мяч немного разминулся с дальними штангами.

США спокойно и закономерно победили и теперь сразятся в 1/8 финала с Бельгией. Только сделают это без удаленного Балогуна, что несколько снижает их шансы.