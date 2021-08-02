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Бизнес

«Борьба нанайских мальчиков»: станет ли госдолг США мировой проблемой

Эксперты оценили вероятность и последствия дефолта США

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Carlo Allegri/Reuters
С начала августа над США нависла угроза невыполнения обязательств по госдолгу. Лимит, установленный ранее, уже превышен и достиг фантастической суммы в $28,5 трлн. По экспертной оценке, дефолт США все же маловероятен, а новую планку лимита конгрессмены установят в начале осени.

В США вновь начал действовать лимит по расходам, который был приостановлен два года назад по решению Конгресса, сообщает в понедельник, 2 августа, агентство Bloomberg.

Речь идет о лимите государственных заимствований, который правительство не имеет права превышать. Между тем, потолок разрешенных заимствований нарушался из года в год и в 2019-м власти США решили отказаться от ограничений. Верхняя граница госдолга при этом была заморожена до 31 июля 2021 года. Теперь Минфин США не сможет привлекать новые денежные средства, сколько пожелает, и не исключен дефолт по расходным обязательствам. Либо необходимо будет установить новый повышенный лимит по расходам. Но согласование лимита всегда сопровождается в США острой межпартийной борьбой.

Предыдущий лимит госдолга в 2019-м был закреплен на уровне $22 трлн. Сейчас лимит уже превышен и составляет почти $28,5 трлн.

Это самый большой размер государственных обязательств США относительно ВВП страны, начиная с начала ведения статистики в 50-х годах прошлого века.

«Вертолетные» деньги аукнулись

Показатель госдолга особенно резко пошел в рост в 2020-м из-за высоких расходов американских властей на борьбу с последствиями коронакризиса. В случае дальнейшего роста долговой нагрузки США рискуют столкнуться с дефолтом, что поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, предупредила министр финансов США Джанет Йеллен в июне на слушаниях в Конгрессе.

В структуре госдолга США примерно треть составляют госбумаги, купленные страховыми компаниями и пенсионными фондами. Еще треть приобретена инвесткомпаниями и банками, в том числе для клиентов-физлиц.

Оставшийся объем держат другие государства. Крупнейшими держателями казначейских обязательств США сейчас являются Япония и Китай. Россия с 2014 года на фоне экономических санкций США снижает вложения в госдолг: если в 2010-2013 годах российские вложения превышали $170 млрд, сейчас — только около $7 млрд.

Сериал о госдолге

История с наращиванием американского долга повторяется из года в год. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ожидают, что решать эту проблему американские власти будут по старой схеме.

«Конгресс раньше или позже, но, конечно, поднимет потолок госдолга, как всегда, просто потому, что будет вынужден это сделать, — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — Иначе работа правительственных учреждений США будет парализована, нельзя будет размещать новые федеральные и местные облигации для финансирования бюджетных расходов, и страна может оказаться перед лицом кризиса управления».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев уверен, что американской экономике дефолт не грозит, даже технический. «Доходило до того, что федеральные служащие не работали какое-то время, им нечем было платить, и в конце концов, вопрос с потолком госдолга решался ожидаемо положительно», — говорит Короев.

О проблеме госдолга можно сказать, что это чисто их война, притом весьма условная и больше напоминающая известный танцевальный номер, изображающий борьбу нанайских мальчиков, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

«Это когда один актер всего лишь надевает специальный костюм-куклу, который производит впечатление противоборства двух разных соперников. Но в действительности, ногами и руками обоих мальчиков движет один герой-постановщик, как и в данном случае сам вопрос с поднятием потолка давно по существу решен и стал пустой формальностью»,

— говорит Пушкарев.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что выбор у Конгресса непростой: либо согласиться и дальше наращивать госдолг, либо быть готовым стать виновником не просто кризиса госуправления в рамках одной страны, (кризисы, бывало, длились от нескольких дней до 2,5 месяцев), а запуска глобального экономического кризиса.

Если не поднять госдолг, не привлекать постоянно извне новых денег, американская финансовая система просто не способна выдержать нагрузки даже процентных платежей по накопившемуся долгу, добавляет Пушкарев из TeleTrade.

Он считает, что инвесторы не перестанут давать Америке в долг ради сбережения крупных сумм в долгосрочной перспективе. Покупка американских госбумаг, несмотря ни на что, считается наиболее надежным способом размещения долларовых активов. «Так поступают и большинство правительств, и банки, и частные фонды», — говорит Пушкарев. 

По прогнозу директора аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, демократы в Конгрессе (они активно выступают за повышение потолка госдолга) уже скоро предоставят первый драфт по согласованию повышения планки. Однако обе партии утвердят его не раньше середины сентября, поскольку правительство будет в отпуске во второй части августа.

«Либо демократы самостоятельно продлят мораторий на уровень госдолга (если хватит голосов в парламенте), таким образом, взяв на себя всю политическую ответственность за его дальнейшую динамику и экономические эффекты, либо будут искать компромисс с республиканцами, что вероятнее», — отмечает ведущий экономист Lockoinvest Дмитрий Полевой.

Все в итоге будут довольны

Примерно до октября у Минфина еще есть запас времени, он сможет выкручиваться выпуском специальных долговых инструментов, которые не учитываются при расчете долгового потолка, и сможет распоряжаться $450 млрд денежных остатков по счетам, а также регулярными суммами налоговых поступлений в бюджет, уточняет Пушкарев из TeleTrade.

Сага с заключением нового соглашения по потолку, вероятно, протянется весь август. Затягивать с решением вопроса можно, до середины октября или даже до ноября, не исключают эксперты.  

«В итоге потолок госдолга могут пересмотреть кардинально, повысив его единоразово не до $30, а сразу до $33-35 трлн», — прогнозирует Пушкарев.

При этом каждая сторона получит свое. Республиканцы обменяют одобрение законопроекта на некоторое сокращение аппетитов обладающих большинством в обеих палатах демократов. А демократы, слегка подсократив свои инфраструктурные и «зеленые» инициативы, избегут затяжного выматывающего противостояния с республиканцами и оперативно простимулируют рост ВВП», — говорит Пушкарев.

Рублю все ни по чем

Мнения экспертов относительно негативных последствий для российской экономики в случае затяжных дебатов по госдолгу разделились кардинально.

«Затягивание дебатов может стать неприятным фактором для финансовых рынков и спровоцировать общее бегство от рисков. Подобная ситуация в 2011 году привела к снижению агентством S&P суверенного кредитного рейтинга США с высшей ступени ААА до АА, что тогда стало для рынков беспрецедентным событием»,

— говорит Беленькая, добавляя, что, «как ни парадоксально, доллар только укрепился на этом событии».

Затяжные дебаты по госдолгу и тем более технический (временный) дефолт по обязательствам может запустить глобальный экономический кризис, уверен Деев. «Даже если дефолт объявляет развивающаяся страна, это может сказаться на ее торговых партнерах. А США — первая экономика мира, от самочувствия которой зависят в условиях глобализации абсолютно все», — говорит Деев. По его словам, Россия пострадает в том числе, так как такие события в США приведут к падению нашей национальной валюты, росту инфляции, резкому падению экономики.

Заметный ущерб для рынков возможен лишь в ситуации дефолта и/или понижения рейтингов США, но вряд ли это является базовым сценарием, считает Полевой из Lockoinvest.

«Инвестиции РФ в суверенный долг США через резервы ЦБ за последние годы заметно сократились, поэтому прямые эффекты от негативной переоценки американских госбумаг будут минимальны для российской экономики. ФНБ вообще избавился от долларовых активов за исключением золота, цены которого устанавливаются в долларах», — напоминает Полевой.

По его оценке, для мировой экономики более важным фактором остается выход из пандемийных ограничений и вакцинация, инфляция, перспективы монетарной политики крупнейших регуляторов.

«Любой негатив с внешних площадок, конечно, будет оказывать давление на рубль, но баланс основных факторов остается для рубля благоприятным, поэтому к концу года он может даже немного укрепиться»,

— прогнозирует Полевой.

На курс рубля ситуация может повлиять опосредовано, через возможное снижение цен на рисковые активы, в том числе на нефть и другие сырьевые товары российского экспорта, а также курса валют развивающихся рынков, считает Беленьая из «Финам».

«Пока никаких признаков паники на глобальных рынках не наблюдается, поскольку инвесторы рассматривает проблему потолка госдолга США как, скорее, техническую», — подытожила Беленькая.

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