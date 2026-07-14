Зеленский, Мерц, Стармер: кто приехал на парад в Париже

Во Франции 14 июля отмечают День взятия Бастилии — праздник, приуроченный к событиям Великой французской революции, когда в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли легендарную крепость-тюрьму. Это событие считается началом революции и символом свержения абсолютизма.

В этом году в рамках празднования Дня взятия Бастилии в Париже по Елисейским полям пройдут более 300 единиц техники и 6,5 тыс. военнослужащих. По данным французских СМИ, в параде также примут участие 500 военных из стран «коалиции желающих», а также 25 украинских солдат и офицеров.

Этот парад станет для Эммануэля Макрона десятым и последним перед президентскими выборами следующего года. В этом году список гостей на параде включает президента Украины Владимира Зеленского, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других европейских лидеров.