«Очистим ряды от этой «Санта-Барбары». Мэра Уфы сняли с должности после скандала с эскортницами

Горсовет Уфы расторг контракт с мэром Мавлиевым после обвинения в коррупции

Горсовет Уфы единогласно расторг контракт с мэром Ратмиром Мавлиевым на фоне коррупционного скандала и публикаций о крупных тратах на эскортниц. Ранее чиновник был отстранен от должности из-за уголовного дела о взятках и превышении полномочий. О том, в чем обвиняют экс-мэра, — в материале «Газеты.Ru».

Горсовет Уфы досрочно прекратил полномочия сити-менеджера Ратмира Мавлиева после громкого коррупционного скандала и сообщений в прессе о его расходах на эскорт-услуги. До этого главу города временно отстранили от обязанностей в рамках уголовного дела о получении взяток и превышении полномочий.

Официальным основанием для созыва внеочередной сессии и расторжения контракта стало прекращение допуска Ратмира Мавлиева к государственной тайне. Однако во время заседания депутаты также обсудили публикации в Telegram, в которых утверждалось, что экс-мэр заплатил 180 тыс. рублей эскортницам за обслуживание высокопоставленных гостей.

«Слишком много накопилось компрометирующего материала... Это грязь, которой мы забрызгиваемся все.

Этому нужно положить конец. Мы должны очистить ряды нашей администрации от этой «Санта-Барбары»,

— констатировал председатель Горсовета Марат Васимов.

Депутат Павел Васильев жестко раскритиковал сообщения о расходах чиновника, сопоставив их с доходами обычных граждан и участников специальной военной операции:

«У нас бабушки получают по 15 тысяч пенсию, а если кто-то 30 тысяч получает — уже начинают завидовать. Бойцы у нас за месяц получают 200 тысяч, Родину защищают, кровь проливают, каждый день рискуют.

А тут за пять минут почти 200 тысяч тратится на девушек легкого поведения. Коррупционная составляющая — понятно, но аморалка — это вообще беспредел. Нельзя, чтобы это было в администрации, чтобы было во власти».

Депутат Юлай Муратов в своем выступлении также призвал сосредоточиться на первоочередных государственных задачах и прекратить затянувшийся медийный скандал.

«Этот бардак пора заканчивать. Все смотрят на это, как на сериал «Санта-Барбара». У нас СВО, победа нужна, поддержка бойцов нужна. Впереди выборы, а мы занимаемся этим балаганом», — заявил он.

Отдельно на заседании прозвучала информация о возможных злоупотреблениях в транспортном управлении мэрии. Председатель Горсовета сообщил о запуске официальной профильной проверки.

«У нас есть информация о том, что гараж администрации Уфы использовался для перевозки судей из Татарстана. По этому поводу мы проведем проверку и направим обращения в Совет судей Республики Башкортостан, Высшую квалификационную коллегию судей России и квалификационную коллегию судей РБ», — сообщил Марат Васимов.

По итогам обсуждения депутаты единогласно проголосовали за досрочную отставку Ратмира Мавлиева. Обязанности главы администрации Уфы продолжает исполнять Рустам Шарипов, ранее руководивший Бурзянским и Хайбуллинским районами Башкирии.

Сам Мавлиев вину в коррупции не признал и заявил об оговоре.

В чем обвиняют Ратмира Мавлиева

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева задержали утром 28 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Санаторий «Радуга». По версии следствия, мэр организовал схему по выводу ведомственной здравницы с земельным участком стоимостью 13,2 млн рублей из муниципальной собственности, земля была фиктивно оформлена на руководителей строительной группы компаний Prime Development, после чего чиновник потребовал передать этот участок себе. По данным источников «Ъ-Уфа», данный земельный участок непосредственно граничит с территорией личной резиденции Мавлиева.

Автомобиль Lexus. Мавлиева обвиняют в организации сбора около 31 млн рублей от участников рекламного рынка Уфы. Деньги переводились под видом пожертвований в «Общественный фонд развития города» (руководитель — Дарина Панчихина). В совет этой организации входила мать руководителя — уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. На собранные деньги фонд приобрел для нужд сити-менеджера автомобиль Lexus стоимостью 21,1 млн рублей, который тот использовал как для служебных, так и для личных поездок.

Взятка 10 млн рублей. По версии СКР, Мавлиев получил указанную сумму от представителя еще одной уфимской строительной компании. Данное обвинение строится на показаниях бывшего председателя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина (который сам является фигурантом дела о 32 эпизодах взяточничества). Давлетшин находился под стражей с декабря 2024 года, но в день задержания Мавлиева был оперативно отпущен из СИЗО под запрет определенных действий.