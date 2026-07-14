«Мы закрываем перед Россией дверь». В Венгрии объявили о смене приоритетов

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди дал понять, что партнерские отношения с Россией будут пересмотрены в сторону охлаждения, а также пообещал «восстановить доверие» с НАТО и Евросоюзом. Тем не менее, в МИД Венгрии называют Россию «значимой державой», страна по-прежнему не планирует поставлять оружие на Украину. О перспективах отношений Москвы и Будапешта — в материале «Газеты.Ru».

Глава Минобороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил об изменении отношения к России и желании восстановить доверие союзников по НАТО и ЕС.

«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь»,

— заявил Русин-Сенди на переговорах в Будапеште по энергетике и стратегии, организованных аналитическим центром Equilibrium Institute.

По словам главы оборонного ведомства, стратегические интересы Будапешта полностью совпадают с западным блоком. Правительство должно учитывать «интересы и ценности как страны, так и ее союзников», — подчеркнул он.

Русин-Сенди также раскритиковал решение правительства Виктора Орбана на протяжении нескольких месяцев блокировать вступление Финляндии в НАТО, назвав такую политику «неприемлемой». По его словам, как военный он не разделяет подход прежнего руководства страны.

При этом новые власти Венгрии отказалось от резкого увеличения военных расходов в ущерб социальной сфере. Русин-Сенди подтвердил обязательство Будапешта довести оборонный бюджет до 5% ВВП в соответствии с договоренностями внутри НАТО, однако отметил, что эта цель должна быть достигнута к 2035 году.

Министр также сообщил, что Венгрия намерена развивать собственный военно-промышленный комплекс . По его словам, минобороны продолжает программу технологической модернизации, начатую в 2017 году, чтобы восстановить оборонный потенциал страны, который, как считают в ведомстве, в течение последних 35 лет находился в упадке. Кроме того, власти рассчитывают заключить соглашения с крупнейшими европейскими оборонными концернами, чтобы разместить их производственные мощности на территории Венгрии.

Новый курс Венгрии

В мае 2026 года в Венгрии завершилось 16-летнее правление премьер-министра Виктора Орбана. Новое коалиционное правительство возглавил Петер Мадьяр (лидер партии «Тиса»). Во время инаугурации Петера Мадьяра над зданием венгерского парламента впервые за 12 лет подняли флаг Евросоюза.

В своих программных выступлениях после победы на выборах Мадьяр подчеркнул, что приоритетом партии «Тиса» является «возвращение Венгрии в европейскую семью» и прекращение многолетней изоляции Будапешта в Брюсселе.

В конце июня 2026 года новое правительство Венгрии подписало соглашение с Киевом о правах венгерского меньшинства в Закарпатье . Взамен Венгрия полностью сняла свое вето и заблокированный ранее Орбаном процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС. В июле 2026 года правительство Мадьяра официально подало заявку и присоединилось к Европейской прокуратуре (EPPO).

13 июля 2026 года парламент принял поправку к Конституции, позволяющую досрочно сместить с должности действующего президента страны Тамаша Шуйока.

Поставки оружия Украине

Венгрия продолжит рассматривать Россию как со значимую европейскую державу и сохранит запрет на поставки оружия Украине . Об этом в интервью Corriere della Sera несколькими днями ранее заявила министр иностранных дел республики Анита Орбан.

По ее словам, Будапешт нацелен на прагматичное сотрудничество с Москвой на принципах суверенитета, а мандат от избирателей предусматривает помощь Украине исключительно через гуманитарные инициативы и санкции.

В начале июня Мадьяр отметил, что Россия не заинтересована в новой холодной войне, а полноценное развитие Европы возможно только после завершения конфликта на Украине и возвращения к нормальной жизни.

По его словам, ни одна из сторон не выиграет от сохранения жесткого экономического и политического противостояния в будущем, когда наступит мир. Он также добавил, что после завершения конфликта Европа отменит санкции.

Зависимость от России в энергетике

Венгрия будет стремиться к энергетической независимости, но полностью отказаться от российских ресурсов не сможет из-за географических условий, пояснил Мадьяр в интервью Le Monde в начале июня.

По его словам, после завершения конфликта Европа частично вернется к российским энергоносителям, так как новая холодная война невыгодна ни ЕС, ни Москве. Для диверсификации Будапешт планирует развивать атомную энергетику совместно с Францией.

В мае, комментируя реакцию Польши на то, что Венгрия продолжает импортировать российский газ и нефть, Мадьяр заявил, что Будапешт вправе сам решать, у кого закупать энергоресурсы.