«Меня нельзя разжалобить»: интервью с Еленой Летучей

14 июля на телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон «Нового Ревизорро» — шоу, в котором Елена Летучая проводит журналистские расследования и борется с мошенниками. В интервью «Газете.Ru» телеведущая рассказала про общественную значимость проекта, попытки подкупа, опасность своей работы — а также личные предпочтения в отдыхе и ресторанах.

— Второй сезон «Нового Ревизорро» означает, что первый имел успех у зрителей? Вы следили за отзывами о выпусках?

— Первый сезон «Нового Ревизорро» показал высокие рейтинги — именно так мы определяем успех у зрителей. Для меня этот перезапуск был достаточно рискованным. Несмотря на то что мы назвали программу «Новый Ревизорро», по формату она принципиально отличается от старого «Ревизорро». Раньше мы проверяли отели и рестораны, а сейчас занимаемся настоящей расследовательской журналистикой и разоблачаем разного рода мошенников, показываем зрителям их схемы и следим за тем, чтобы соответствующие органы, в том числе СК, занимались ими.

— Кому принадлежала идея бороться с мошенниками в «Новом Ревизорро»?

— Все произошло очень органично. Мы встретились с Николаем Борисовичем Картозией (генеральный директор телеканала — «Газета.Ru»), разговаривали о разных телевизионных форматах. Он спросил меня: «Лена, что ты хотела бы делать на телевидении?» И я поняла, что мне уже не очень интересно быть просто ведущей. Мне всегда было интересно работать глубоко, с азартом, меня всегда привлекала расследовательская журналистика. Я ему об этом сказала.

Сейчас, когда за мной стоит вся мощь федерального канала, мы можем делать очень глубокие расследования. Прежде чем я прихожу к человеку и спрашиваю: «Чем это вы тут занимаетесь?», несколько месяцев работает огромная команда. Они проводят препродакшн, находят этих людей, внедряются в их работу и получают стопроцентные доказательства мошеннических действий. Только после этого прихожу я. Поэтому идея запустить расследовательское шоу — наша общая с Николаем Борисовичем. Он давно хотел сделать такой проект на канале, а мне были интересны расследования.

Елена Летучая Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Вы следите за тем, что происходит с героями — а точнее, наверное, антигероями — ваших расследований? Были ли открыты уголовные или административные дела?

— Мы пристально за ними следим. За всеми, кто попадает в наше поле зрения, продолжаем наблюдать. И второй сезон тому доказательство: в нем вы увидите нескольких героев из первого — мы отчитались о проделанной работе совместно с органами власти. Для меня лично и для всей команды «Ревизорро» важен не просто эфир. Для нас важно, чтобы соответствующие органы принимали во внимание тех мошенников, которых мы ловим. В новом сезоне, например, мы закрыли одно мошенническое заведение прямо во время съемок. Однажды на съемки к нам приезжал СК. Было очень приятно слышать от одного подполковника, что они смотрят нашу программу.

— Как выбирались темы для второго сезона? Есть ли у вас личное отношение к освещаемым проблемам?

— Я точно такой же человек, как и все зрители, которые смотрят «Пятницу!» и программу «Новый Ревизорро». Поэтому все эти проблемы касаются и меня лично. Каждый раз, когда мы находим обман в той или иной сфере, понимаю, что это могла быть я, моя семья, мои друзья, мои близкие. В первом сезоне была история, когда мы снимали программу про недобросовестных ветеринаров. И так получилось, что в это же время кошке нашего шеф-редактора делали операцию — и кошка очень пострадала. Мы включили эту историю в сюжет. То есть работаем и для людей, и для себя, потому что это наша жизнь, а мошенники находятся вокруг нас.

— Какие чувства вы испытываете, сталкиваясь с мошенниками лицом к лицу?

— Мошенники очень разные. Как правило, сейчас они очень подготовлены, все их схемы максимально отработаны. Они проходят обучение, как общаться со СМИ, журналистами, полицейскими и так далее. Есть те, кто пытается обвести меня вокруг пальца. У нас было несколько раз, когда команда, которая находится рядом со мной, говорила: «Ну, как будто вот она правда не знала, что делает». Говорю: «Все она знала. Она мошенница». Я в этом плане очень хороший психолог и насквозь вижу людей. И когда ты встречаешься с потерпевшими, когда они плачут у тебя на плече, когда понимаешь, какое горе этот человек принес ради наживы, я абсолютно непоколебима. Меня не разжалобить. Поэтому когда встречаюсь с мошенниками лицом к лицу, главное, чего хочу, — чтобы они понесли наказание.

— Бывало ли, что герои передач реагировали не так, как вы планируете?

— Они всегда по-разному реагируют, но я готова ко всему. Иногда они прикидываются, что не виноваты. Иногда — что вообще были не в курсе. Очень часто мошенники начинают агрессировать, защищаясь таким образом. Часто просто разворачиваются и уходят.

— На съемках шоу на вас не раз нападали. Вы обычно готовы к такому развитию событий? Умеете давать сдачи?

— Программа «Ревизорро» и вся моя съемочная группа никогда не могут давать сдачи. Вообще никогда. Нас могут бить, а мы — нет. Потому что если вдруг я или мой сотрудник хоть раз кого-то толкнем, ударим или дадим сдачи, то это сразу будет расценено как нападение программы «Ревизорро» на честных людей. Поэтому у нас работают хорошие охранники, которые нас защищают.

Елена Летучая Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— Вам когда-нибудь предлагали взятку за то, чтобы вы остановили расследование?

— Конечно. Нас всегда пытались купить. Но и я, и моя команда, которой доверяю, как себе, никогда в жизни ни с кем не договорились и не брали взяток. Если бы это произошло хотя бы один раз, я вас уверяю, ни мне, ни моей программе люди бы уже не доверяли. Потому что такие вещи нельзя скрыть.

— Как относится к вашей опасной работе муж?

— Он полностью занимается моей защитой — и юридической, и физической. Муж, слава Богу, понимает, что я очень люблю свою работу. И он сказал: «Хорошо, я буду работать с тобой, буду тебе всячески помогать». За это его и люблю.

— Большинство ваших проектов так или иначе связаны с разоблачением нарушений. Кроме того, вы активно занимаетесь благотворительностью. Это от обостренного чувства справедливости?

— Не знаю, обостренное чувство справедливости это или нет, но в этом я, наверное, вижу свою миссию. Перенесусь в самое начало своей карьеры журналиста и расскажу историю.

Когда я только-только оканчивала факультет журналистики, у нас было задание снять сюжет на абсолютно рандомную тему. Каждый выбирал тему самостоятельно. Мы должны были полностью как продюсеры договориться, потом как корреспонденты и ведущие снять, потом как редакторы собрать трехминутный сюжет и показать его как выпускную работу. В тот момент я была донором крови и воочию видела, насколько важно, чтобы люди приходили сдавать кровь. Я ходила в РДКБ (Российская детская клиническая больница. — «Газета.Ru»), где дети болеют раком крови, и понимала, что такое распределение времени. Когда ты пошел в кино, потратил три часа и потратил деньги. А тут ты три часа тоже потратил, посмотрел кино по телевизору, сдал кровь и спас жизнь человеку. Для меня всегда было очень важно, как ты распределяешь время и для чего вообще работаешь. Для меня всегда было важно видеть результат. И я решила снять сюжет на тему доноров.

Когда мой преподаватель Карельский Василий Николаевич его посмотрел, он спросил: «Ты сама это делала?» Я говорю: «Да, сама». Он: «У тебя талант, тебе нужно этим заниматься». Кроме того, что получила похвалу от своего учителя, я поняла, чем конкретно хочу заниматься. Поняла, что могу заниматься чем-то осязаемым и реально помогать людям: через свои сюжеты, через свою работу, через расследовательскую журналистику.

Пресс-служба телеканала «Пятница!»

— В детстве вы боролись за правду, как сейчас?

— Да. Меня воспитывали так: бабушка всегда говорила, что нельзя обижать младших. Если кто-то кого-то обижает — надо защитить. И мне кажется, это очень хорошее воспитание.

— В прошлом году, говоря в одном из интервью о «Новом Ревизорро», вы подчеркнули, что не будете заниматься ресторанами, потому что в этой сфере «уже давно всех всему научили». Кого вы имели в виду, рестораторов или потребителей? Чему, как вам кажется, вы их научили?

— Ни для кого не секрет, что многолетние съемки и эфиры программы «Ревизорро» научили рестораторов работать. Во многих ресторанах меня даже ждали, говорили: «Елена, здравствуйте, мы все делаем, как в вашей программе, готовы вам показать, как мы тут все обустроили». Это всегда радовало. Огромное количество зрителей играли в «Ревизорро». Они приходили в рестораны и знали, что могут потребовать другой сервис. Если им принесли гнилое блюдо, они могут это поменять. Они начали понимать свои права. Поэтому в целом мы сделали огромный переворот в сфере обслуживания. И это была тогда миссия «Ревизорро» — изменить качество обслуживания по всей стране. Я считаю, что с этой миссией мы точно справились.

Немножко спойлеров: во втором сезоне «Нового Ревизорро» мы зайдем в зону ресторанов, но под другим углом. Уверена, зрителям будет любопытно снова увидеть меня на кухне.

— После многих лет в «Ревизорро» вы ходите в рестораны? И где предпочитаете отдыхать?

— Люблю отдыхать в Карелии. Для меня это самый лучший отдых: я, муж, собака и теперь уже конь. И больше никаких людей. Что касается ресторанов, хожу в них редко, только к друзьям-рестораторам, которым доверяю.

— Как вы думаете, журналистика все еще может сделать мир лучше?

— Думаю, если бы в это не верила, я бы не снимала программу «Новый Ревизорро». Потому что вы даже не представляете, с каким противостоянием нам приходится сталкиваться. Верю в то, что и один человек может повести за собой толпу ради какого-то хорошего дела. И верю, что журналистика все еще может сделать мир лучше. И самое главное — журналистика может сделать жизнь каждого человека в нашей стране лучше и безопаснее.