Как рэпер стал террористом: ФСБ обвинила Киевстара в организации масштабного нападения

ФСБ сообщила о предотвращении попытки масштабной атаки с использованием беспилотников в Подмосковье. По версии ведомства, к подготовке операции была причастна СБУ, а одним из координаторов являлся украинский рэпер и блогер Киевстонер (Альберт Васильев). Что заявили в ФСБ, как на обвинения отреагировал сам блогер и что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Как ФСБ сорвала теракт СБУ в Пдмосковье

Украинский рэпер Киевстонер координировал подготовку теракта в Подмосковье, сообщили в ФСБ. СБУ планировала нанести удары по оборонному предприятию, однако российские спецслужбы выявили законспирированную диверсионную сеть, перехватили контрабандный груз со взрывчаткой, а после запуска беспилотников все 35 FPV-дронов были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России .

Как сообщили в ведомстве, дроны доставили в Россию через Словакию, Польшу и Белоруссию, спрятав в партии керамической плитки. В спецслужбе отметили, что беспилотники были оснащены канадскими системами управления, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы , а их первичная сборка проводилась в Киеве.

В Подмосковье дроны разместили на складе, который заранее арендовал завербованный гражданин РФ, ранее судимый за тяжкие преступления. В 2022 году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», после участия в боевых действиях был амнистирован. В ФСБ уточнили, что мужчина вступил в российское гражданство только в 2023 году, ранее он был гражданином Молдавии. Мужчина собрал и активировал беспилотники, после чего покинул место запуска и ожидал эвакуации на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ.

По данным спецслужбы, к организации операции причастен украинский блогер и музыкант Альберт Васильев (в РФ внесен в список террористов и экстремистов), известный под псевдонимом Киевстонер .

На аудиозаписи, которую обнародовала ФСБ, слышны комментарии Васильева во время эвакуации исполнителя.

«Когда к нему сядут в машину, вот смотри, что надо сказать… Короче, я так понял, никто не сел. Сейчас пацанам скажу, они там бабок дали… Походу, полчаса ждем и разъезжаемся. Бред какой-то»,

— говорит Киевстонер на записи.

В настоящее время исполнитель теракта задержан и дает признательные показания. На видео он рассказал, что Киевстонер занимается торговлей наркотиков через онлайн-магазин и сеть пособников. Еще один фигурант — арендатор ангара — при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

Кроме того, ФСБ заявила, что к выполнению отдельных поручений привлекались подростки в возрасте от 13 до 16 лет , которые активировали SIM-карты для управления беспилотниками. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте.

Как пояснил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин, именно рэпер контролировал ход исполнения теракта и управлял логистикой доставки дронов в Россию.

«В этой ситуации Российская Федерация должна дать более чем серьезную оценку его действиям и, в соответствии с законодательством, наказать его за это преступление», — считает Перелыгин.

Как отреагировал Киевстонер

После публикации заявления ФСБ Киевстонер записал видеообращение, в котором отверг все обвинения.

Блогер заявил, что не понимает, почему его имя оказалось в материалах спецслужбы, и предположил, что стал объектом чьего-то заказа.

«У меня вопрос: зачем? Понимаю, если я был активным типом, а я сбитый летчик. Зачем столько бабок тратить, чтобы обозначить меня вот так? Не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю, братан, я в доту играю. Какая организация чего-либо?»

— сказал Киевстонер.

Киевстонер: от уличного криминала до американского паспорта

Альберт Васильев, известный как Киевстонер, родился 31 декабря 1991 года в Киеве. В медийном пространстве он получил широкую известность как украинский видеоблогер, киноактер и рэпер. С конца 2010-х годов он начал активно вести юмористические видеоблоги, а в 2016–2017 годах стал участником группы «Грибы».

В возрасте 19 лет у Васильева возникли серьезные проблемы с законом на Украине . Как сообщают украинские СМИ, ему грозило уголовное преследование за употребление и распространение наркотиков, а также по делу об убийстве. Его мать, проживавшая в США, экстренно оформила документы на выезд в Санта-Монику.

По данным журналистов, в США блогер официально сменил имя на Слевин Дадян, получил американский паспорт и отказался от гражданства Украины. Имя Слевин было взято в честь главного героя его любимого криминального триллера «Счастливое число Слевина» (где персонаж ведет двойную игру и скрывает истинное лицо), а фамилия Дадян досталась по материнской линии. На Украину он вернулся только тогда, когда старые уголовные дела удалось закрыть за истечением срока давности.

Карьера в России и финансовые махинации

Как сообщали украинские СМИ, значительную часть времени Киевстонер жил и строил карьеру в России, однако американский паспорт оставался его главным финансовым инструментом. Данные расследований указывают, что в музыкальных реестрах, на стриминговых платформах (Apple Music, Shazam) и в коммерческих контрактах — включая период его работы в РФ в качестве соведущего российского исполнителя Басты на YouTube-шоу GazLive — он подписывался исключительно как Слевин Дадян. Все счета открывались на его иностранный паспорт, что позволяло артисту успешно уходить от налоговых проверок как в России, так и на Украине , указывают издания.

Выезд после начала СВО и переезд в ЕС

На момент начала специальной военной операции в феврале 2022 года Киевстонер находился в Киеве. Уже через неделю после начала конфликта он смог выехать в США вместе с женой Алиной Боул и маленьким ребенком, несмотря на объявленную мобилизацию.

«Его пограничники узнали, начали искать украинский паспорт в вещах и говорить: «Если мы найдем, вы никуда не поедете». Я говорю: «Не найдете вы ничего». У нас малой плачет, холодно, зима, а они держат на этих границах, ну смысл?!

В итоге нормально мы выехали, законно, по американскому паспорту. Альберт — не гражданин Украины, поэтому у них не было никаких оснований задерживать его в стране», — рассказала в интервью Алина Боул.

В настоящее время Киевстонер вместе с семьей живет в Словакии.