Белая, красная или черная. Какую смородину лучше выбрать

Смородина содержит очень много витаминов и микроэлементов. Однако чтобы получить хороший урожай и действительно вкусные ягоды, важно правильно подобрать сорта под свои задачи и условия. Подробнее об этом — в тексте «Газеты.Ru» ко Дню смородины.

В чем польза смородины?

Ягоды богаты витамином C, антоцианами, полифенолами, рутином, пектинами, органическими кислотами, калием и железом . Количество этих веществ зависит от сорта, условий выращивания и степени зрелости плодов. Именно этот состав обуславливает их пищевую ценность.

«Антиоксиданты и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса и изучаются в связи с влиянием на сердечно-сосудистую систему. Исследования представителей рода Ribes показывают наличие антиоксидантной и противовоспалительной активности у содержащихся в них биологически активных соединений. При этом большая часть научных данных получена для черной смородины , а не для отдельных гибридных форм», — рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Александр Абрамов.

Высокое содержание витамина C необходимо для нормальной работы иммунной системы и способствует усвоению железа из пищи, добавил специалист.

«А антоцианы и другие растительные полифенолы изучаются благодаря их возможному влиянию на состояние сосудистой системы. Пектины относятся к пищевым волокнам, которые поддерживают нормальную работу пищеварения и микрофлору кишечника», — сказал Абрамов.

Белая, красная или черная?

Черная смородина — настоящий чемпион по содержанию витамина С. В некоторых сортах его количество может достигать 300 мг на 100 граммов. Кроме того, в этой ягоде много полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Черная смородина укрепляет иммунную систему, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и помогает при простудах. Интересно, что полезны не только ягоды, но и листья черной смородины: из них можно приготовить напиток, который обладает жаропонижающим, дезинфицирующим и общеукрепляющим действием.

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Красная смородина также является ценным источником витаминов и минералов. В ней много витамина А, а также витаминов С, В6 и К. Кроме того, красная смородина богата калием, железом и марганцем. В ее составе присутствуют кумарины, которые способствуют снижению свертываемости крови и профилактике тромбозов. Пектиновые вещества, содержащиеся в красной смородине, помогают выводить из организма токсины и соли тяжелых металлов.

Белая смородина отличается тем, что в ней нет красящих пигментов, что делает ее более гипоаллергенной. Однако это не снижает ее питательную ценность. Белая смородина также богата витаминами (А, С, Р), минералами (калий, магний, железо) и пектином. Пектиновые вещества в белой смородине помогают связывать и выводить из организма вредные вещества.

Сколько ягод в день можно есть?

Хотя калорийность ягод низкая — около 40–50 ккал на 100 граммов, — специалист не рекомендует есть более 100-150 граммов в день.

«Суточная порция таких ягод для взрослого человека обычно составляет около 100–150 граммов свежих или замороженных плодов. Это количество может быть частью сбалансированного рациона и обеспечивает организм витамином C, клетчаткой и другими растительными соединениями. Детям рекомендуется меньшая порция. При индивидуальной непереносимости, аллергии или обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта количество ягод лучше обсудить со специалистом», — заметил Абрамов.

Какой сорт лучше выбрать?

Йошта, крома, крондаль, йохилина, ЕМБ, рекст — межвидовые гибриды рода Ribes, которые садоводы выбирают за крупные ягоды и устойчивость куста. Большинство из них получено с участием черной смородины и крыжовника и наследует питательный состав обоих «родителей», однако происхождение отдельных форм отличается.

«Сравнительных исследований пользы отдельных сортов друг с другом пока немного, большинство научных данных получено для черной смородины и других представителей рода Ribes. По составу витаминов и антиоксидантов гибриды могут быть близки, а основные различия между ними сегодня изучены преимущественно с точки зрения агрономических характеристик. Рекст — сорт российской селекции, компактный, с хорошей адаптацией к отечественным условиям выращивания. ЕМБ отличается крупными ягодами и хорошей устойчивостью к ряду неблагоприятных факторов выращивания. Крома ценится за особенности роста и позднее цветение, которое может снижать риск повреждения цветков весенними возвратными заморозками. Крондаль и йохилина отличаются крупными ягодами и высокой потенциальной урожайностью; при благоприятных условиях отдельные формы могут давать до 10 килограммов с куста», — объяснил Абрамов.

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По его словам, для российского климата гибриды подходят благодаря неприхотливости, отсутствию шипов у многих форм и устойчивости к отдельным заболеваниям. Зимостойкость, устойчивость к мучнистой росе, антракнозу, вредителям и урожайность зависят от конкретного сорта и условий выращивания.

Растения обычно начинают плодоносить через несколько лет после посадки и при хорошем уходе могут давать несколько килограммов ягод с куста. Для посадки подходят плодородные, умеренно увлажненные, но хорошо дренированные почвы на солнце или в полутени.