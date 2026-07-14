Капитуляция или реванш «семьи»? Кто станет новым премьером Украины

Владимир Зеленский снова играет в наперстки министрами. Накануне президент Украины объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а с ней и всего кабмина. Имя ее преемника — равно как и настоящие мотивы Зеленского — по-прежнему остаются загадкой. Но шок в определенной части украинского политикума оно однозначно вызвало.

Дело даже не в том, что Свириденко проработала в своей должности чуть меньше года. Отличительная черта Зеленского как управленца: делать громкие кадровые перестановки в любой непонятной и угрожающей ему лично ситуации.

Прошлого премьера Дениса Шмыгаля президент Украины сменил вскоре после скандала с вице-премьером Алексеем Чернышовым — очень близким к Зеленскому человеком, за которым пришли антикоррупционные органы. Вторая перетасовка военного кабмина случилась в январе, чтобы отвести внимание от «Миндичгейта» и скандальной отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Еще раньше, 2023-м Зеленский сделал громкий (но бесполезный) ход с отставкой одновременно всех военкомов, когда те один за другим начали попадаться на коррупции.

Список при желании можно продолжить. Вот только случай Свириденко в эту логику, на первый взгляд, не вписывается. Единственный внутриполитический кризис последних месяцев — бунт против ТЦК во Львове — не похож на событие, которое могло бы угрожать власти Зеленского. Альтернативная версия с тем, что под Свириденко копает НАБУ, еще нуждается в подтверждении. Словом, причинно-следственная связь интуитивно не просматривается, отсюда и некоторая озадаченность.

Мотивацию Зеленского сейчас способно прояснить только одно: фамилия преемника Свириденко. В украинских политических кругах сейчас обсуждается сразу несколько кандидатур, каждая из которых символизирует взаимоисключающие сценарии.

Начну, пожалуй, с наименее вероятной — министра обороны Украины Михаила Федорова. По многим свидетельствам, его с боссом связывают крайне скверные отношения. Федоров во многом был навязан Зеленскому оппозицией, а потому остается своего рода «белой вороной» в кабмине. К тому же у него вроде как есть собственные политические амбиции, что для президента Украины сродни черной метке.

Отдать Федорову кабмин Зеленский мог бы только в одном случае: если НАБУ накопала на его окружение настолько ядерный компромат, что это автоматически бы означало потерю власти для самого президента Украины. Куда логичнее предположение, что Зеленский хочет использовать перетасовки в правительстве для отставки (а не повышения) Федорова. Тем более повод для этого есть: тот самый бунт во Львове, который очень удобно вешается на министра, который все обещал, но так и не довел до конца реформу ТЦК.

Далее по списку идут сразу два человека: бывший премьер, ныне министр энергетики Шмыгаль и мэр Харькова Игорь Терехов. Оба — люди близкие к руководителю «слуг народа» в Раде Давиду Арахамии. У него с Зеленским сложные отношения. Арахамия верен президенту Украины, но не входит в его ближайшее окружение и в целом склонен вести собственную игру. Шмыгаля он патронировал, когда тот еще был премьером. А вот с Тереховым его связывает политический проект «ассоциации прифронтовых городов», который Арахамия хочет превратить в ручную партию юго-востока страны.

Если Федоров означает полную капитуляцию Зеленского перед политическими оппонентами, то Шмыгаль или Терехов будут сигнализировать скорее о перебалансировке групп влияния в украинской власти. Законодательная власть в лице Арахамии и Рады усилится. А вот исполнительная власть Зеленского, которая ранее пыталась собрать в своих руках все рычаги управления государством, ослабнет.

На такое президент Украины может пойти только в том случае, если хочет наладить отношения с Радой. Нардепы в последнее время были весьма строптивы — особенно когда дело касалось принятия непопулярных законов для получения западного финансирования. Впрочем, Запад пока дает Украине деньги просто за «красивые глаза». А иной выгоды от этих раскладов у Зеленского нет.

Наконец, есть третий вариант — глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Это человек из обоймы «семьи» Зеленского. Так с недавних пор называют самое близкое окружение президента Украины, куда входят его друзья из «Квартала 95». Они же — члены дачного кооператива «Династия», где собирался прописаться и сам Зеленский под псевдонимом R1. Свириденко — точно такой же «свой» назначенец. Вот только она — креатура Ермака, а Корецкому, как считается, патронирует не кто иной как Тимур Миндич, из-за которого и начался коррупционный скандал.

Корецкий сейчас считается наиболее вероятным кандидатом в премьеры. Если так, то его назначение — верный знак того, что изрядно потрепанная «семья» Зеленского готовится идти в контратаку на оппонентов. За прошедшие полгода президент Украины тихой сапой вытащил из тюрьмы всех ключевых фигурантов «Миндичгейта» — включая Чернышова, Ермака и экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Сам Зеленский, по данным инсайдеров, в последние месяцы чувствует себя на коне. Настолько, что готов даже провести президентские выборы — и лично требует от экс-главкома ВСУ Залужного и нынешнего руководителя своего офиса Буданова не участвовать в них. Попытка взять реванш у НАБУ, САП и других прозападных структур тоже укладывается в эту логику: ковать железо, пока горячо и вернуть утраченные позиции в надежде, что в этот раз Запад, окрыленный мнимыми успехами ВСУ, не будет встревать во внутриукраинский конфликт.

А вот какой из трех сценариев оправдается в действительности — мы узнаем уже совсем скоро.

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