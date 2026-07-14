Над Россией сбили 288 украинских беспилотников. Военная операция, день 1602-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. После падения обломков БПЛА произошло возгорание на Афипском НПЗ, сообщает оперштаб Краснодарского края. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием с применением ракет и беспилотников по предприятиям ВПК в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, используемым ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.