Над Россией сбили 288 украинских беспилотников. Военная операция, день 1602-й

ВСУ атаковали с помощью 155 беспилотников различного типа территорию Курской области за сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
ВС России поразили агрегатно-детальное предприятие Киева ГП «Радиоизмеритель», поставляющее компоненты для ракет «Нептун-МД», сообщили в Минобороны России.
❗️Минтранс предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мобильные огневые группы и средства ПВО за ночь сбили над Херсонской областью 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
ВС РФ поразили в порту Южный Одесской области объекты ВСУ, используемые для разгрузки ГСМ, семь резервуаров, а также сухогруз, осуществлявший доставку военных грузов, сообщили в Минобороны России.
Пострадавшие есть в результате массированной атаки БПЛА на Северский район Краснодарского края. Зафиксированы повреждения жилых домов, машин и коммерческих объектов, сообщил глава района Алексей Чеверев.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 288 беспилотников над регионами России.
🔴 Возгорание произошло на Афипском НПЗ после падения фрагментов украинских беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края.
🔴 Около 20 БПЛА уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Удары по предприятиям по производству ракет в Киеве и портовой инфраструктуре в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, отметили в Минобороны.
❗️Минобороны: российские вооруженные силы нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, используемым ВСУ.
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