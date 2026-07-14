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Над Россией сбили 288 украинских беспилотников. Военная операция, день 1602-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1602-й день
Мария Марикян/РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. После падения обломков БПЛА произошло возгорание на Афипском НПЗ, сообщает оперштаб Краснодарского края. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием с применением ракет и беспилотников по предприятиям ВПК в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, используемым ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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10:02

ВСУ атаковали с помощью 155 беспилотников различного типа территорию Курской области за сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

9:43

ВС России поразили агрегатно-детальное предприятие Киева ГП «Радиоизмеритель», поставляющее компоненты для ракет «Нептун-МД», сообщили в Минобороны России.

9:37

❗️Минтранс предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море, сообщили в пресс-службе ведомства.

9:34

Мобильные огневые группы и средства ПВО за ночь сбили над Херсонской областью 21 украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

9:19

Сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

9:05

ВС РФ поразили в порту Южный Одесской области объекты ВСУ, используемые для разгрузки ГСМ, семь резервуаров, а также сухогруз, осуществлявший доставку военных грузов, сообщили в Минобороны России.

9:00

8:46

Пострадавшие есть в результате массированной атаки БПЛА на Северский район Краснодарского края. Зафиксированы повреждения жилых домов, машин и коммерческих объектов, сообщил глава района Алексей Чеверев.

8:35

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 288 беспилотников над регионами России.

8:27

8:20

🔴 Возгорание произошло на Афипском НПЗ после падения фрагментов украинских беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края.

8:15

🔴 Около 20 БПЛА уничтожено ночью в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:10

Удары по предприятиям по производству ракет в Киеве и портовой инфраструктуре в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, отметили в Минобороны.

8:05

❗️Минобороны: российские вооруженные силы нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в порту Южный, используемым ВСУ.

8:00

Сегодня 1602-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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