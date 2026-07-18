Уклонение — не основание: в ФРГ выступили за возвращение военнообязанных украинцев на родину

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт назвал возвращение на родину украинцев, подлежащих призыву, обоснованным. Он уточнил, что граждане Украины все еще смогут получить убежище в стране через стандартную процедуру, но те, кто не смогут этого сделать, должны будут покинуть Германию. Ранее Совет ЕС сообщил, что с 2027 года перестанет предоставлять убежище украинцам призывного возраста. Как заявляли в Еврокомиссии, о подобном шаге Брюссель просил сам Киев.

Глава МВД Германии Александр Добриндт в интервью газете Welt am Sonntag назвал возвращение украинцев призывного возраста на родину обоснованным решением.

Он объяснил, что до сих пор украинцы, приезжающие в ФРГ, получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом притоке беженцев. В отличие от сирийских беженцев, в отношении которых всегда проводятся индивидуальные проверки.

«В будущем мужчины призывного возраста с Украины больше не должны подпадать под действие этой Директивы о массовом притоке. Получение убежища через стандартную процедуру, разумеется, принципиально возможно, однако уклонение от военной службы не является основанием для предоставления убежища», — подчеркнул министр.

По словам Добриндта, в случае, когда директива перестанет действовать, а военнообязанные украинцы не получат убежища, они должны будут покинуть Германию . Он добавил, что такой шаг в отношении государства, которому Берлин оказывает военную помощь, обоснован «с политической точки зрения».

Европа закрывает двери

Ранее Совет ЕС сообщил, что с марта 2027 года Евросоюз прекратит предоставлять убежище украинским беженцам призывного возраста. Новые правила коснутся только украинцев, которые попытаются въехать в ЕС в будущем. Причем затронут они не только мужчин, но и женщин. Те же, кто уже находится на территории европейских стран, защиты не лишатся.

«Учитывая меняющиеся оборонные потребности Украины, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства на территории Украины», — пояснили в Евросовете.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер еще до принятия этого решения заявлял, что о подобном шаге европейские власти просил сам Киев. По его словам, Брюссель не видит в этом никакой проблемы с соблюдением прав человека.

Механизм временной защиты действует в Евросоюзе с 2022 года. С помощью него украинцы, въехавшие в Европу, получают право на проживание, а также доступ к рынку труда, медицинской помощи, образованию и социальной поддержке во всех странах блока.

По данным Совета ЕС, по состоянию на конце мая 2026 года этим статусом пользовались около 4,38 млн человек.

Депортации уже начались

В последнее время власти европейских стран начали активнее сокращать программы для украинских беженцев. Так, Польша в феврале 2026-го лишила украинцев льгот и специального статуса в республике. Ирландия решила к 2027 году ограничить право граждан Украины на бесплатное жилье. А Дания заявила, что перестанет предоставлять украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат воинскому учету, вид на жительство.

Кроме того, по данным РИА Новости, некоторые страны Евросоюза уже начали принудительно депортировать украинских мужчин.

«Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», — рассказал источник агентства.