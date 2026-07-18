«Звание и награды суд оставил». Блогеру-летчику Воеводе дали три года колонии

Армейского летчика и блогера Алексея Земцова, известного как Воевода, отправили в колонию общего режима на три года. Его признали виновным в угрозе убийством, вымогательстве и повреждении имущества. Осужденный намерен отправиться в зону СВО. Ранее он попал в центр скандала из-за публикации видеороликов, в которых сообщил о готовности покончить с собой.

Летчика и военного блогера Алексея Земцова, известного как Воевода, приговорили к трем годам лишения свободы за угрозу убийством, вымогательство и повреждение имущества. Об этом сообщается в его Telegram-канале «Воевода вещает».

«Решением суда, основатель нашего канала, Алексей «Воевода» Земцов приговорен к трем годам [колонии] общего режима <…> Звание и награды суд оставил», — говорится в публикации.

31-летнего Земцова признали виновным по части 1 статьи 119 (угроза убийством), части 2 статьи 163 (вымогательство) и части 1 статьи 167 (умышленные повреждение имущества) УК РФ.

Адвокат осужденного Инна Алябьева отказалась комментировать решение суда. «Пока приговор не вступит в силу, никаких комментариев по этому делу я не даю», — сказала она в беседе с ТАСС.

По информации Telegram-канала, блогер намерен отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Однако сначала ему предстоит уволиться с военной службы, а затем заключить новый контракт, чтобы вернуться к боевым задачам. Как утверждается, эта процедура обычно занимает от 15 до 45 дней.

Земцов — гвардии старший лейтенант, окончил Краснодарское военное высшее авиационное училище летчиков. Участвовал в боевых действиях в зоне СВО в качестве летчика ударного вертолета Ка-52. В Telegram-канале Земцова утверждается, что он уничтожил 16 единиц техники противника.

Апрельский «перформанс»

Земцов на непродолжительное время пропал в апреле текущего года после публикации серии предсмертных видеороликов, в которых заявлял о намерении покончить с собой.

« Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет », — обращался он к своим подписчикам (по состоянию на 18 июля на Telegram-канал «Воевода вещает» подписаны 168 тысяч человек).

На видеозаписях Земцов рассказал о конфликтах на службе и неудачах в личной жизни. В частности, он сообщил, что осенью 2025 года, вернувшись из служебной командировки, узнал об измене жены. Тогда он вывез ее любовника в лес и избил. После этого против блогера завели уголовное дело, и он несколько месяцев провел в СИЗО. Кроме того, как утверждал Земцов, ему вменяли дискредитацию Вооруженных сил России.

После публикации роликов связь с блогером прервалась. Его поисками оперативно занялись правоохранительные органы, сослуживцы и близкие.

«После перформанса его искали 11 часов, потом нашли, и выяснилось, что никакого суицида он не планировал. Из-за самовольного оставления части и возвращения на «Воеводу» возбудили дело за дискредитацию и поместили в СИЗО с пометками о склонности к побегу и суициду. Его следователя отстранили от службы», — пишет Mash.

Кроме того, Земцова после выхода роликов обвинили в краже денег за уничтоженную боевую машину пехоты США Bradley. Telegram-канал «Повернутые на войне», который ранее вел осужденный летчик, утверждал, что Земцов должен был отдать экипажу Ка-52 деньги за первую уничтоженную боевую машину пехоты Bradley.

« Деньги он просвистел, потом возвращал несколько месяцев . Мы не выносили этот сор из избы. Ну а с учетом текущего позора, мне осточертело его выгораживать», — говорилось в публикации.

Официально эта информация не подтверждалась.

Примечательно, что блогер Кирилл Федоров, журналистка Анастасия Кашеварова, военблогер Владислав Угольный, а также Telegram-каналы «Повернутые на войне» и Fighterbomber хранят молчание о приговоре Земцову. При этом ранее они активно комментировали его апрельское «исчезновение».