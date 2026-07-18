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«Возможно, первая встреча будет с Путиным». Стало известно, когда лидер Ирана появится на публике

ТАСС: первым международным контактом Хаменеи может стать разговор с Путиным
Mohammed Salem/Reuters

Первым международным контактом верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Иране. По словам собеседника агентства, Хаменеи не появится на публике до тех пор, пока идет война с США и Израилем. Вокруг Моджтабы Хаменеи и его состояния много слухов из-за того, что он не выступал публично и даже не появлялся на видео с момента авиаудара США, в котором погиб его отец Али Хаменеи.

Первым международным контактом верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в Иране.

«Россия — близкая нам страна, Его превосходительство Владимир Путин — близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», — приводит ТАСС слова источника.

При этом собеседник агентства отметил, что на данный момент «из-за военной ситуации и соображений безопасности» верховный лидер Ирана не появляется на публике до окончания конфликта с США и Израилем.

«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — пояснил источник ТАСС.

Месть за отца

11 июля агентство Tasnim и другие иранские СМИ опубликовали письменное заявление Моджтабы Хаменеи, в котором он пообещал отомстить за гибель своего отца, бывшего лидера страны Али Хаменеи, а также всех погибших в конфликте с США и Израилем.

«Угнетенные сподвижники, неожиданно подвергшиеся нападению врага и принявшие мученическую смерть, — благословенны вы. <...> Мы клянемся отомстить за чистую кровь тебя и всех мучеников <...> преступникам и опозоренным убийцам», — заявил он.

Хаменеи назвал отца «невинной жертвой» и поблагодарил «десятки миллионов людей», пришедших проститься с ним. По его словам, «удивительный» и «великий» народ Ирана сам является его историей.

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Церемония прощания с Али Хаменеи проходила несколько дней — с 4 по 9 июля, Россию на ней представлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он по итогам поездки в Иран заявил, что контроль над Ормузским проливом, установленный Тегераном, стал еще более разрушительным оружием, чем ядерное, которого опасались США и Израиль.

Что говорят в США о лидере Ирана?

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в начале марта 2026 года, после гибели его отца Али Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля.

Дональд Трамп и высшие чиновники администрации США делали противоречивые заявления по поводу Моджтабы Хаменеи на фоне конфликта и переговоров с Ираном.

В начале июня Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с новым иранским лидером в случае заключения соглашения между странами.

«Я не хочу встречаться, но, если бы я встретился, для меня это было бы честью. Я хотел бы посмотреть, сможем ли мы заключить сделку, но, если мы ее заключим, возможно, я бы с ним встретился», — приводит его слова издание The Hill.

Американский лидер назвал Хаменеи «профессионалом» и добавил, что у него «хорошая репутация».

При этом до этого в ходе конфликта Трамп несколько раз утверждал, что Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо находится в тяжелом состоянии.

«Я не знаю, жив ли он вообще. Пока никто не смог его показать. Я слышал, что его нет в живых», — говорил он телеканалу NBC в марте.

Позднее президент США снова повторил эту позицию в интервью Financial Times.

«Сын либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали. Он пропал», — заявил Дональд Трамп.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что новый лидер Ирана был «обезображен» в результате ударов по Тегерану и поэтому не появляется на публике, а все заявления от его имени — письменные.

Несмотря на это, позднее Трамп заявил газете The New York Post, что Хаменеи «совершенно точно вовлечен» в переговорный процесс между Ираном и США.

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