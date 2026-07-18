«Венецию напоминает». Один из городов Урала затопило из-за «жуткого ливня с градом»

На Каменск-Уральский Свердловской области обрушился «жуткий ливень с градом»: городские улицы на фоне и без того сложной паводковой обстановки моментально превратились в «реки». В частности, под водой оказались оживленный перекресток и подземный переход. Из-за непогоды в городе отменили или же перенесли массовые мероприятия. Однако потоп не стал преградой для некоторых местных жителей — они воспользовались сапами и надувными лодками.

В городе Каменск-Уральский на юге Свердловской области в результате сильнейшего ливня с градом затопило улицы и размыло асфальт на одной из дорог, сообщает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

«Каменск-Уральский накрыл жуткий ливень с градом <...> Каменцы не унывают и катаются по затопленным улицам на сапах и надувных лодках», — говорится в публикации.

Тем временем из-за сложной погодной обстановки сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по перекрестку проспект Победы и улицы Пушкина, а также на улице Ленина — на спуске с Вороняцкой горы.

« Перекресток затоплен, а на улице Ленина поврежден асфальт », — проинформировали в местной администрации.

Кроме того, ливни усугубили обстановку в частном секторе в 49-м квартале и в поселке Северный, зафиксированы подтопления в единственном в городе перинатальном центре. Также под воду ушли подземный переход через железную дорогу и Аллея Славы.

«Венецию напоминает <…> В реке воды меньше, чем в воздухе. Где места забронировать на Ноев ковчег?» — поделились впечатлениями горожане в социальных сетях.

Глава города Алексей Герасимов экстренно собрал заседание городского оперативного штаба, участники которого обсудили последствия стихии и способы ликвидации. По его словам, коммунальные службы продолжают откачивать воду и заниматься организацией дренажной системы, чтобы стабилизировать уровень воды.

« Ситуация непростая . Поручил всем профильным службам действовать оперативно и приложить максимум усилий для ликвидации последствий стихии», — добавил Герасимов.

Из-за непогоды местные власти решили отменить все мероприятия фестиваля «Город счастливых семей», запланированные в парке «Космос» на 18 июля. Кроме того, на 19 июля перенесен концерт в честь Дня города и Дня металлурга, которые отмечаются в эти выходные. По информации Telegram-канала «Подслушано Каменск-Уральский», праздничный салют перенесли на неопределенную дату.

Накануне администрация Каменска-Уральского решила усилить контроль за паводковой обстановкой и состоянием гидротехнических сооружений. Работы по локализации подтоплений в городе ведутся уже на протяжении месяца — коммунальные службы прочищают водоотводные каналы, а также организовали переброску и откачку воды. Подготовлены пункты временного размещения. Однако новые ливни обострили ситуацию.

Как отметил глава Синарского района Каменска-Уральского Александр Шилов, одной из причин подтопления жилых домов стало вмешательство самих граждан в систему водоотведения.

«При благоустройстве прилегающих территорий многие владельцы частных домов самостоятельно засыпали водоотводные канавы, обустроив на их месте палисадники или парковки. В результате естественный сток воды был нарушен», — привела его слова городская администрация.

Чем известен Каменск-Уральский? Каменск-Уральский был основан в 1682 году. Город с населением 160 тысяч человек расположен в 100 километрах от Екатеринбурга. Он считается третьим по численности населения и экономическому потенциалу промышленным и культурным центром Среднего Урала. Экономика города основана на предприятиях цветной и черной металлургии. В 2021-м году населенному пункту присвоили звание «Город трудовой доблести». Распоряжением правительства России Каменск-Уральский включен в список моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Тысячи мешков с песком и дамбы

В Свердловской области по состоянию на 17 июля в результате масштабного паводка в зоне подтопления оставались 439 частных жилых домов и 2119 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципальных образований. Также остаются затопленными девять низководных мостов и два участка автомобильных дорог.

«В то же время, из-за выпадения новых осадков, подтоплено еще 154 дома и 457 земельных участков, преимущественно на территории Ирбитского и Гаринского муниципальных округов», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Развитие паводковой обстановки отслеживают в режиме реального времени с применением вертолета Ми-8 и беспилотных авиационных систем . Спасатели организовали лодочные переправы для изолированных территориий и оказывают адресную помощь — доставляют продуктовые наборы, бутилированную воду, а также выполняют запросы на доставку необходимых медикаментов.

Сейчас в регионе функционируют восемь пунктов временного размещения (ПВР) в Ирбитском округе, а также городском округе Ирбит и Камышловском городском округе. В них временно проживают 90 человек, в том числе 29 детей. Остальные эвакуированные разместились у родственников и знакомых.

В муниципалитетах продолжаются превентивные и восстановительные работы. В частности, в Ирбитском районе специалисты завершили укрепление периметра сельскохозяйственного предприятия «Килачевское» с помощью более 4 тысяч мешков с песком, ведется откачка поступающей воды мотопомпами.

В Новоуральске и поселке Верх-Нейвинский для защиты инфраструктуры оперативно доставлены и смонтированы мобильные водоналивные дамбы общей протяженностью 1200 метров, также дополнительно укреплена береговая линия насосной станции.

К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено 475 человек и 139 единиц техники МЧС России.

Кроме того, в связи с ухудшением гидрологической обстановки на 76-м км региональной автодороги Серов — Североуральск — Ивдель 18 июля полностью перекрыли движение транспорта в обоих направлениях.

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По прогнозам синоптиков, осадки в Свердловский ожидаются и в ближайшие дни~. Автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин рассказал, что 18 июля активный волновой циклон, сформировавшийся над Поволжьем, достиг территории Среднего и Южного Урала. Циклон смещается вдоль атмосферного фронта с запада на восток в сопровождении интенсивных осадков и грозовой активности, подчеркнул он.

«Дожди в южной половине Свердловской области продлятся с субботы [18 июля] и практически до понедельника [20 июля]. Вследствие выпадения большого количества осадков вновь есть вероятность дождевых паводков в поймах рек южных районов области», — предупредил Пулин.