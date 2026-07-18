«Семьи умудряются жить на 200-300 тысяч»: как Григорий Лепс оторвался от реальности

Григорий Лепс на днях взял особенно высокую ноту — статистическую, так скажем. В интервью Эмину Агаларову певец со слезой в голосе сообщил, что большинство российских семей живут на совокупный доход от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. И, по его словам, «умудряются» на эти деньги кормить двоих детей, одевать и обувать всю семью, отправлять детей в школу. После чего грустно посмотрел в камеру и от души посочувствовал этим беднягам.

Особенно меня зацепило слово «умудряются». Будто российская семья каждый месяц исполняет цирковой номер: папа под куполом без страховки оплачивает коммуналку, мама жонглирует продуктами, школьной формой и стоматологом, а дети стараются не вырасти из ботинок до зарплаты. Очень смешно (но вообще-то нет).

Возможно, Лепс действительно хотел людям посочувствовать. Просто сочувствие прозвучало из какой-то другой вселенной — от человека, который, кажется, совсем не представляет, кого именно он жалеет.

Раньше певец рассказывал, что для комфортной жизни ему требуется каких-то 10–15 млн рублей в месяц, а одно только содержание дома обходится примерно в 1,12 млн. То есть месяц комфорта Григория Лепса равен примерно 33–75 месячным бюджетам тех самых семей. А аранжировка одной песни, по словам артиста, может стоить 300 тысяч — ровно верхняя граница дохода его условного российского большинства.

Я бы не стала копаться в кошельке известного артиста, а уж тем более стыдить его за жизнь на широкую ногу. Богатый человек не обязан носить рубище, ездить на автобусе и наизусть знать цену гречки. Пусть тратит честно заработанное в том масштабе, к которому привык. Но когда ты со своего Олимпа зачем-то начинаешь говорить о большинстве, о народе — и несешь при этом откровенную чушь, — пройти мимо довольно трудно.

Меня вообще поражает, как человек может годами жить в стране и настолько плохо представлять, сколько в ней получают. Напомню, кстати, что Григорий Лепс — народный артист России.

Но его представления о доходах народа, судя по всему, сформировались где-то между гримеркой, дорогим рестораном и домом, месячное содержание которого обходится дороже годового заработка многих семей. И даже извинения исполнителя в запрещенной соцсети после этого неудачного высказывания выглядели бледновато и неубедительно: «Сам вырос в обычной семье и хорошо знаю, что в жизни бывают разные времена». Только вот «разные времена» и 200-300 тысяч дохода — это не про плохую ситуацию, а про очень даже неплохую.

Впрочем, со средней зарплатой Лепс почти угадал. В апреле 2026 года она составила 109 052 рубля до вычета налогов. Два человека с таким заработком действительно принесут в дом около 218 тысяч рублей. Вот только среднее арифметическое — довольно обаятельный статистический фокусник. Если один человек получает 30 тысяч, а другой — например, Григорий Лепс — миллион, оно торжественно объявляет, что в среднем оба устроились вполне неплохо.

Но я, зануда по образованию и призванию, не поленилась и полезла смотреть дальше. Оказалось, средняя зарплата — показатель довольно лукавый. Куда полезнее медианная: это уровень, выше которого получает одна половина работников, а ниже — другая. Последняя подробная оценка Росстата составляла… 73,9 тыс. рублей до вычета налогов! Две такие зарплаты дадут семье примерно 129 тыс. рублей на руки, а вовсе не 200–300 тысяч. И это если работают оба взрослых, никто не находится в декрете, не ухаживает за пожилым родственником, не болеет и не потерял работу.

При этом 200 или 300 тысяч на семью — вообще-то никакое не богатство. В Москве, на Севере, в семье с ипотекой и двумя детьми эти деньги могут раствориться очень быстро. Но называть такой доход доходом большинства — примерно как судить о рационе всей страны по меню мишленовского ресторана.

И самое показательное здесь то, что Лепс со своим высказыванием вовсе не уникален. Мы давно живем не в одном обществе, а в нескольких почти герметичных аквариумах. В одном люди обсуждают, можно ли прожить на 300 тысяч, а в другом — как дотянуть до аванса. В одном не знают цену условной гречки, в другом же знают ее в трех соседних магазинах и помнят, по каким дням там меняются ценники.

Социальное расслоение — это уже не просто разница в доходах, но разные страны внутри одной: с разными ценами, страхами, желаниями и совершенно разными представлениями о нормальной жизни.

И сколько ни объединяй людей культурным кодом и традиционными ценностями, сложно почувствовать общность, пока с экрана нам рассказывают о нашей же жизни такие небылицы.

Ведь мы действительно живем в обществе, где одни россияне кажутся другим почти мифологическими существами. Богатым объясняют, что существуют люди — почти легенды, почти что герои древних сказаний, — которые годами откладывают лечение зубов, покупают детям одежду на вырост и выбирают продукты по желтым ценникам. Бедных просвещают, рассказывая, что и у обеспеченных тоже есть проблемы. Например, даже миллион долларов в день, как заметил Лепс в том же разговоре, не всегда удовлетворяет потребности. Богатые тоже плачут, мы помним.

Впрочем, случайно брошенная фраза Лепса даже полезна. За 20 секунд она подсветила огромную пропасть, которую сухие финансовые отчеты называют дифференциацией доходов, а мы назовем более понятным словом «неравенство».

В одной России 300 тысяч — стоимость аранжировки музыкального трека или ужина в элитном ресторане. В другой — семейный бюджет, на который люди действительно умудряются жить. А в третьей, самой многочисленной, такая сумма пока выглядит как внезапный выигрыш.

Так что, уважаемый Григорий Викторович, прежде чем говорить от имени большинства, неплохо было бы с этим большинством познакомиться. Или хотя бы свериться со статистикой.

Потому что статистика — не бэк-вокал. Ее не сделаешь потише, если она не вписывается в вашу красивую картину мира. И если певец берет неверную ноту, это можно простить. А вот когда человек с миллионными расходами начинает петь от лица всей страны, фальшь слышна особенно хорошо.

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