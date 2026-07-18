«До сих пор умираем»: 80 человек отравились после отдыха в ставропольской гостинице

80 человек обратились за помощью к медикам после отдыха в гостинице «Золотые пески» в Ставропольском крае — люди жалуются на высокую температуру, рвоту и диарею. В СК рассказали, что причиной массового отравления, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза в готовых блюдах. По данным Baza, посетители почувствовали себя плохо после употребления мясной продукции.

Массовое отравление произошло в одном из гостиничных комплексов в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

По данным ТАСС, изначально за помощью к медикам с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. Однако позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 80 . Как уточнили в СК, среди них 21 ребенок. Шесть человек госпитализировали. Kp.ru со ссылкой на отдыхающих пишет, что люди жалуются на сильную температуру до 40 градусов, рвоту и диарею.

В Следственном комитете рассказали, что причиной массового отравления, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза — его обнаружили в готовых блюдах. Ведомство возбудило уголовного дело по факту инцидента. Следователи уже осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы для проверки.

Отравились мясом

Как пишет Baza, массовое отравление произошло на базе отдыха «Золотые Пески» у водохранилища Волчьи Ворота. Большинство посетителей почувствовали себя плохо после употребления мясной продукции — они ели курицу и котлеты . Так, гостья гостиницы рассказала, что при заселении чувствовала себя нормально, однако после ужина у нее и ее дочери поднялась температура и началась диарея.

«Отдыхали там в прошлое воскресенье (12 июля. — «Газета.Ru»), я, мама и сын, и уже в понедельник нас всех так прихватило что лучше б дома сидели, мы до сих пор умираем», — сообщила другая отдыхающая.

Еще один гость «Золотых песков» поделился, что его семья заселилась в гостиницу 11 июля, а уже на следующий день им также стало плохо — ночью у всех начались рвота и диарея, а утром бабушку с внучкой увезли на скорой.

«Отдыхали с 10 на 12 июля с маленьким ребенком... Сильнейшее отравление получила, четвертый день лежу с температурой 39, у мужа полегче, малыш пока под вопросом — усугубились симптомы. Выехали в воскресенье, дома начались тошнота и прочие прелести, первую ночь вообще не спала, сильнейший озноб, до туалета и в кровать — и так всю ночь!» — поделилась другая постоялица гостиницы.

Еще одна женщина рассказала, что уже во время выселения видела приезжавшие бригады скорой помощи и слышала разговоры о заболевших. По ее словам, одна из сотрудниц гостиницы заявила о вирусной инфекции.

Администрация «Золотых песков» сообщила о закрытии комплекса еще 15 июля. Там рассказали, что приняли все необходимые меры с момента поступления первых обращений.

«Были вызваны медицинские специалисты, уведомлены уполномоченные надзорные органы, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего. Комплекс проходит дополнительные мероприятия по санитарной обработке и проверке. <...> Приносим искренние извинения всем, кого затронула эта ситуация», — уточнили в гостинице.

Это уже второе массовое отравление на Ставрополье за последние несколько месяцев. В конце мая вспышка кишечной инфекции произошла в азиатском кафе «Мао Бао» в Пятигорске. После инцидента глава края Владимир Владимиров поручил организовать проверки пищеблоков в школах и детских лагерях, а затем и по всему региону.