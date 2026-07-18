Главу ЧВК «Паладин» арестовали в Москве. Кто он и в чем его обвиняют?

Суд в Москве арестовал основателя ЧВК «Паладин» Георгия Закревского по делу об оправдании терроризма. Как пишут СМИ, причиной стали посты в его Telegram-канале. С 2023 года Закревский активно публиковал контент в соцсетях. В своих роликах на YouTube он сначала поддерживал проведение спецоперации на Украине, однако затем стал критиковать российские власти. Что известно о ЧВК «Паладин», ее основателе и уголовном деле — в материале «Газеты.Ru».

Замоскворецкий суд Москвы арестовал основателя частной военной компании (ЧВК) «Паладин» Георгия Закревского. Об этом стало известно из картотеки суда.

Закревскому вменяют статью об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Причиной, как пишет «Осторожно, новости», стали посты в его Telegram-канале, который не обновлялся с 14 июля.

Слушание по избранию меры пресечения Закревскому прошло 16 июля, суд удовлетворил ходатайство о заключении его под стражу.

Статья об оправдании терроризма с использованием интернета предусматривает наказание от пяти до семи лет лишения свободы или штраф — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Кто такой Георгий Закревский?

Закревский, по данным «Царьграда», родился в 1971 году в Москве. После окончания школы он ушел в армию — служил в пограничных войсках на государственной границе. После службы поступил в университет и получил диплом юриста.

О дальнейшей его жизни практически ничего неизвестно. Однако сам Закревский рассказывал, что в 2014 году участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2017 он попал в базу «Миротворца», администраторы которого сочли мужчину «военным преступником». Украинский «24 Канал» сообщал, что Закревский был членом «Союза Добровольцев Донбаса» (СДД). На сайте организации он упоминается лишь один раз — в заявлении о прекращении его членства в СДД. Причиной стала попытка Закревского выселить из квартиры дочь советского адмирала Николая Смирнова Наталью Аракелову в 2020 году.

Как писал РЕН ТВ, Закревский был сыном мужа Аракеловой от первого брака. После смерти мужчины Закревский по наследству получил комнату в квартире пенсионерки и поселил туда «своих друзей с военным прошлым».

Мужчину Аракелова описывала как безумно агрессивного. По ее словам, на тот момент Закревский уже лет 10 нигде не работал.

«До этого числился в каком-то ЧОПе. На что живет — загадка», — уточняла пенсионерка.

Сам Закревский утверждал, что помимо Донбасса, также воевал в Сирии и Ливане. «Осторожно, новости» пишут, что он позиционировал себя как эксперта по Ближнему Востоку.

В 2023 году Закревский завел YouTube-канал. В своих видео он сначала поддерживал проведение специальной военной операции на Украине, в том числе обещал выплачивать до 500 тыс. руб. за убийство иностранных бойцов ВСУ, а также украинского военного Сергея Макаренко, который на камеру расстрелял безоружных российских солдат. Однако затем основатель «Паладина» начал критиковать российскую власть.

«Закревский высказывал самые разные идеи — требовал закрыть популярный столичный бар «Эскапист», жаловался на западные названия брендов у компаний из РФ, критиковал обустройство в Москве, повышение налогов. Месяц назад он выпустил ролик, где жаловался на давление на свою организацию и утверждал, что официальным СМИ запрещено его упоминать», — пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Что известно о ЧВК «Паладин»?

Когда точно появилась ЧВК Закревского — неизвестно. «24 канал» утверждает, что мужчина основал компанию в районе 2017 года. При этом датой регистрации ООО «Паладин» в системе «СПАРК» указано 3 августа 2022 года. Там же говорится, что организация занимается профессиональной, научной и технической деятельностью, электромонтажными работами, розничной торговлей мебелью, деятельностью в области права и оказанием услуг в области бухгалтерского учета. Кроме того, как следует из данных, ООО было ликвидировано в 2025 году.

На сайте ЧВК указывается, что спектр ее услуг «не заканчивается позерством с оружием». ЧВК якобы занимается проведением переговоров, сопровождением морских судов и ценных грузов, охраной предприятий и энергетических объектов, обеспечением безопасности отдельных лиц, военным консалтингом, подготовкой подразделений и т.д. Там также сказано, что под охраной «Паладина» находятся три неназванных стратегических объекта.

По заявлением самого Закрецкого, в ЧВК работают более 250 человек. При этом, как отмечает «Осторожно, новости», в региональных чатах «Паладина» состоят не больше 40 человек. Сайт компании также намекает, что ее сотрудники выполняли какие-то задачи в Ливане, Конго и Эквадоре, однако открытых данных об этих кампаниях в сети нет.