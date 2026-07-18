«У него нет стратегии победы»: Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в попытке найти выход из политического кризиса, возникшего из-за отставки министра обороны Михаила Федорова, пишет Financial Times. По данным газеты, он соберет командующих ВСУ и проведет встречи с потенциальными кандидатами. Ранее источники в минобороны Украины сообщили FT, что у Сырского нет плана победы в конфликте, а его подход сводится к удержанию позиций и мобилизации. Что известно о конфликте, который разгорелся на фоне отставки министра — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне политического кризиса из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 18–19 июля Зеленский намерен провести встречу с командирами ВСУ, чтобы заслушать их оценки обстановки на фронте и обсудить возможных кандидатов на должность главкома. Один из собеседников газеты утверждает, что украинский лидер готов заменить Сырского, если найдет подходящую кандидатуру и сможет организовать передачу командования без ущерба для обороны.

«Нет плана победы»

До этого Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на осведомленные источники в украинском министерстве обороны утверждалось, что у главкома ВСУ Сырского нет стратегии победы в конфликте .

«Одна из проблем заключается в том, что у Сырского нет представления о том, как он собирается побеждать. Его теория победы сводится к тому, чтобы просто продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей», — приводит слова источника Financial Times.

По словам источника газеты, назначение Евгения Хмары врио министра обороны после ухода Михаила Федорова не разрешит конфликта между ведомством и генштабом ВСУ, поскольку и Хмара, и Сырский являются жесткими руководителями и будут бороться за контроль над армией и управление дальнейшим ходом боевых действий.

«Хмара не будет просто следовать указаниям Сырского. Он достаточно умен, чтобы не идти ему наперекор сразу, но в конечном итоге конфликт, скорее всего, неизбежен», — заявил чиновник.

Раскол в армии

На фоне отставки Федорова некоторые командующие ВСУ также подали в отставку, выражая несогласие с увольнением министра обороны. 16 июля свои полномочия сложил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

«Я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова — это большое зло для обороноспособности страны», — написал украинский военачальник в соцсетях.

В свою очередь начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко заявил, что перестановки в минобороны Украины могут привести к поражению, пишет Telegram-канал издания «Страна».

«Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооруженные силы нуждаются в срочных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение. Наибольшая угроза для украинской армии сегодня — не только Россия. Не меньшую угрозу представляют решения, которые постепенно лишают армию тех качеств, которые позволили ей выстоять с началом полномасштабной агрессии», — приводит его слова канал.

Собко утверждает, что профессиональная дискуссия и инициатива воспринимается руководством ВСУ как нелояльность, из-за чего командиры подразделений перестают рисковать ради успешных результатов.

Украинский военачальник также отметил, что высокие должности получают люди, «к которым существуют серьезные вопросы со стороны закона или профессиональной добросовестности».

Увольнение Михаила Федорова

Возглавлявший украинское оборонное ведомство с января 2026 года Михаил Федоров был отправлен Владимиром Зеленским в отставку 15 июля на фоне очередного обновления состава правительства.

После отставки Федоров провел пресс-конференцию, на которой призывал сменить главкома ВСУ и начальника генштаба Украины Андрея Гнатова и обвинил Сырского в том, что тот вместо разработки стратегии победы «придумал, как расколоть страну».

Федоров также отметил, что армия под руководством нынешнего главкома слишком медленно адаптируется к меняющимся условиям конфликта. Сырский в ответ поблагодарил экс-министра за работу и призвал сосредоточиться на боевых действиях.

14 июля The Economist сообщил, что Федоров добивался отставки Сырского, но не получил поддержки Зеленского и взамен сам лишился своей должности, потерпев поражение в аппаратном конфликте.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк в Telegram написал, что Зеленский на встрече с депутатами обвинил Федорова в провале реформы ТЦК (аналог российской системы военкоматов).

После увольнения Федорова в ряде городов Украины прошли акции протеста, в которых участвовали молодые люди, поддерживающие экс-министра и выступающие против главкома ВСУ Сырского.