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Политика
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Проект «сокрушительных санкций» против России расколол власти США. Что с ним не так?

В конгрессе США демократы выступили против законопроекта о санкциях против РФ
Kevin Lamarque/Reuters

Два американских конгрессмена выступили против принятия обновленного законопроекта о «сокрушительных санкциях» в отношении России. Они настаивают на том, что нельзя позволять Трампу продолжать мировую торговую войну. О том, действительно ли нужно принимать документ, задумываются и в Белом доме. И хотя президент США говорит, что у законопроекта высокие шансы на принятие, в его администрации опасаются, что подобная политика подорвет положение доллара. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американские конгрессмены от Демократической партии Брэд Шнайдер (штат Иллинойс) и Дон Бейер (штат Вирджиния) выступили против принятия законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

«Американский народ не хочет и не может позволить себе еще больше незаконных пошлин президента [США Дональда] Трампа, которые ведут к повышению цен», — говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Бейера.

Политики называют инициативу попыткой обходными путями ввести пошлины в размере до 100% в отношении основных торговых партнеров Вашингтона. По их словам, законопроект «под шумок» лишит конгресс США возможности остановить дальнейшую эскалацию мировой торговой войны, которую развязал глава Белого дома.

«Мы призываем наших коллег заблокировать эту попытку наделить еще большими полномочиями в вопросе введения пошлин президента, который упрямо стремится к распространению хаоса и коррупции, повышению цен для американских семей и уничтожению наиболее важных для нас торговых связей», — добавили Шнайдер и Бейер.

Что за «сокрушительные санкции»?

На прошлой неделе сенат конгресса США сообщил, что согласовал с администрацией президента инициативу о так называемых «сокрушительных санкциях» в отношении России, которая наделит Трампа правом вводить рестрикции против третьих стран за покупку российских энергоносителей.

«Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что закон будет принят в ближайшее время», — говорилось в заявлении на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса.

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Изначальная версия документа предполагала пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Однако позже стало известно, что сенаторы обсуждают понижение ставки пошлин. Позже это подтвердил сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, опубликовавший обновленный законопроект.

В нем предлагалось ввести санкции против президента России Владимира Путина, высшего военного и политического руководства, а также предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые, по мнению американской стороны, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, сенаторы предложили ввести ограничения против так называемого теневого флота.

В то же время 500-процентные пошлины против стран, покупающих энергоносители в РФ, а также государств, которые якобы помогают Москве обходить санкции, были заменены на 100-процентные тарифы.

Портал Axios со ссылкой на источник писал, что обновленную инициативу поддержали более 60 американских законодателей. О том, что у законопроекта высокие шансы на принятие, говорил и сам Трамп. В то же время газета The New York Times (NYT) уточняла, что президент США поддержит инициативу только в одном случае — если получит единоличное право решать, вводить ограничения или приостанавливать их действие.

Дилемма Вашингтона

При этом издание отметило, что глава Белого дома, несмотря на его заявления, не спешит с принятием решения относительно законопроекта. По данным NYT, инициатива ставит администрацию Трампа перед дилеммой: сенаторы пытаются «развязать дальнейшую финансовую войну», а Белый дом опасается, что широкое применение подобных рестрикций подорвет доминирующее положение доллара.

«Законопроект принимается как раз в тот момент, когда администрация Трампа пересматривает программу санкций из-за опасений, что ведение финансовой войны снизило эффективность американской государственной политики», — указывает газета.

The New York Times подчеркивает, что, несмотря на попытки надавить на Иран, минфин США в последние недели незаметно сокращает санкционные списки, исключая из них погибших, списанные суда и лиц, которые больше не представляют угрозы национальной безопасности. Кроме того, Вашингтон ослабил рестрикции в отношении Венесуэлы, российской и иранской нефти. Сам Трамп в июне призывал к снятию санкций с Турции, чтобы Анкара могла закупить американские истребители.

«Санкции США фактически отрезают частных лиц и компании от западной финансовой системы, поскольку доллар — основная валюта для проведения глобальных транзакций. В администрации Трампа растет обеспокоенность из-за возможности глобального отказа от доллара, поскольку в мире расширяется использование юаня и криптовалют», — добавляет издание.

По оценкам Международного валютного фонда, 57% мировых валютных резервов на сегодняшний день по-прежнему хранятся в долларах США. Тем не менее в условиях растущего интереса к альтернативным валютам Вашингтон стремится сохранить за долларом доминирующую роль. Как ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент, именно доминирование доллара имеет решающее значение.

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