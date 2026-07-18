Проект «сокрушительных санкций» против России расколол власти США. Что с ним не так?

В конгрессе США демократы выступили против законопроекта о санкциях против РФ

Два американских конгрессмена выступили против принятия обновленного законопроекта о «сокрушительных санкциях» в отношении России. Они настаивают на том, что нельзя позволять Трампу продолжать мировую торговую войну. О том, действительно ли нужно принимать документ, задумываются и в Белом доме. И хотя президент США говорит, что у законопроекта высокие шансы на принятие, в его администрации опасаются, что подобная политика подорвет положение доллара. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американские конгрессмены от Демократической партии Брэд Шнайдер (штат Иллинойс) и Дон Бейер (штат Вирджиния) выступили против принятия законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

«Американский народ не хочет и не может позволить себе еще больше незаконных пошлин президента [США Дональда] Трампа, которые ведут к повышению цен», — говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Бейера.

Политики называют инициативу попыткой обходными путями ввести пошлины в размере до 100% в отношении основных торговых партнеров Вашингтона. По их словам, законопроект «под шумок» лишит конгресс США возможности остановить дальнейшую эскалацию мировой торговой войны , которую развязал глава Белого дома.

«Мы призываем наших коллег заблокировать эту попытку наделить еще большими полномочиями в вопросе введения пошлин президента, который упрямо стремится к распространению хаоса и коррупции, повышению цен для американских семей и уничтожению наиболее важных для нас торговых связей», — добавили Шнайдер и Бейер.

Что за «сокрушительные санкции»?

На прошлой неделе сенат конгресса США сообщил, что согласовал с администрацией президента инициативу о так называемых «сокрушительных санкциях» в отношении России, которая наделит Трампа правом вводить рестрикции против третьих стран за покупку российских энергоносителей.

«Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что закон будет принят в ближайшее время», — говорилось в заявлении на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса.

Изначальная версия документа предполагала пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Однако позже стало известно, что сенаторы обсуждают понижение ставки пошлин. Позже это подтвердил сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, опубликовавший обновленный законопроект.

В нем предлагалось ввести санкции против президента России Владимира Путина, высшего военного и политического руководства, а также предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые, по мнению американской стороны, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, сенаторы предложили ввести ограничения против так называемого теневого флота.

В то же время 500-процентные пошлины против стран, покупающих энергоносители в РФ, а также государств, которые якобы помогают Москве обходить санкции, были заменены на 100-процентные тарифы.

Портал Axios со ссылкой на источник писал, что обновленную инициативу поддержали более 60 американских законодателей. О том, что у законопроекта высокие шансы на принятие, говорил и сам Трамп. В то же время газета The New York Times (NYT) уточняла, что президент США поддержит инициативу только в одном случае — если получит единоличное право решать, вводить ограничения или приостанавливать их действие.

Дилемма Вашингтона

При этом издание отметило, что глава Белого дома, несмотря на его заявления, не спешит с принятием решения относительно законопроекта. По данным NYT, инициатива ставит администрацию Трампа перед дилеммой: сенаторы пытаются «развязать дальнейшую финансовую войну», а Белый дом опасается, что широкое применение подобных рестрикций подорвет доминирующее положение доллара.

«Законопроект принимается как раз в тот момент, когда администрация Трампа пересматривает программу санкций из-за опасений, что ведение финансовой войны снизило эффективность американской государственной политики», — указывает газета.

The New York Times подчеркивает, что, несмотря на попытки надавить на Иран, минфин США в последние недели незаметно сокращает санкционные списки, исключая из них погибших, списанные суда и лиц, которые больше не представляют угрозы национальной безопасности. Кроме того, Вашингтон ослабил рестрикции в отношении Венесуэлы, российской и иранской нефти. Сам Трамп в июне призывал к снятию санкций с Турции, чтобы Анкара могла закупить американские истребители.

«Санкции США фактически отрезают частных лиц и компании от западной финансовой системы, поскольку доллар — основная валюта для проведения глобальных транзакций. В администрации Трампа растет обеспокоенность из-за возможности глобального отказа от доллара, поскольку в мире расширяется использование юаня и криптовалют», — добавляет издание.

По оценкам Международного валютного фонда, 57% мировых валютных резервов на сегодняшний день по-прежнему хранятся в долларах США. Тем не менее в условиях растущего интереса к альтернативным валютам Вашингтон стремится сохранить за долларом доминирующую роль. Как ранее заявлял министр финансов США Скотт Бессент, именно доминирование доллара имеет решающее значение.