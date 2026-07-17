Куча нянь и ребенок в саду до 9 вечера. И это — успешное материнство?

Когда публичный человек говорит о материнстве, он редко говорит только о себе. Даже если он не собирался никого учить, его фраза становится ориентиром, иногда — уколом для тех, кто слышит ее после тяжелого дня.

Я никогда не была ни поклонницей, ни хейтером Анастасии Решетовой. Я не слежу за ее жизнью, но периодически вижу новости о ней в ленте. На вкус и цвет товарищей нет, но я понимаю, почему для многих женщин она выглядит как образец. Анастасия красивая по современным канонам, ухоженная, в дорогих вещах, с прибыльным бизнесом и ребенком. Такая картинка считывается как доказательство: можно быть успешной, востребованной и при этом «все успевать».

Именно поэтому меня зацепила не сама Решетова, а формулировка из недавнего интервью, отрывок из которого попался в ленте. Анастасия сказала, что она карьеристка, но успевает быть мамой. И рядом с этим упомянула факт, что ее сын находится в саду с 8:30 утра до девяти вечера.

Формально в этих словах нет причинно-следственной связи. Она не сказала: «Я успеваю быть мамой, потому что ребенок в саду до вечера». Но для меня, как для женщины и матери, эти два утверждения все равно невозможно развести. Если ребенок проводит вне дома почти весь день, вопрос: «Что именно мы называем успевать быть мамой?» — становится не придиркой, а нормальной реакцией.

Речь не о том, чтобы объявить кого-то плохой матерью. Это не та территория, на которую стоит заходить посторонним. Любовь к ребенку не измеряется количеством часов у песочницы, а качество отношений не видно по расписанию сада. У семей бывают разные обстоятельства, и помощь — это не стыдно. Вот только публичная фраза живет отдельно от намерений человека. Особенно когда ее слышат женщины, которые каждый день успевают работать, делать дела по дому и быть мамой.

Проверила в интернете, что сын Решетовой родился в 2019 году. В этом возрасте вечер обычно не про длинное общение. Это дорога домой, ужин, душ, сказка, сон. Утро — это тоже не бесконечное пространство для близости, особенно когда в 8:30 утра сын переступает порог детского сада. Это подъем, сборы, завтрак, дорога. В этих отрезках может быть много любви, но назвать это примером того, как женщина «успевает быть мамой», мне сложно.

Миллионы женщин в России действительно работают и действительно успевают быть мамами. Их «успевать» выглядит иначе. Это не сад до девяти вечера и не команда помощников. Это закрыть рабочие задачи, забрать ребенка, зайти за продуктами, приготовить ужин, проверить одежду на завтра, вспомнить про поделку, ответить в родительском чате и не сорваться.

Я знаю это чувство, когда ты вроде бы все сделала, но все равно думаешь, что недостаточно хороша. Потому что в соцсетях у кого-то гладкие волосы, ровный голос и фраза: «Я карьеристка, но успеваю быть мамой». А у тебя ребенок просит на ужин не котлетку, а куриную ножку, стиральная машина пищит, в холодильнике нет той самой ножки, одежда на завтра покоится кучей на гладильной доске, а завтра все сначала.

Вот здесь и начинается новый виток рассуждений. Нет, не о том, имеет ли Решетова право на сад, няню, помощников и личную жизнь. Конечно, имеет. Любая мать имеет право на помощь и амбиции. Вопрос с подковыркой появляется там, где объем этой помощи исчезает из кадра, а на его месте появляется рассказ о личной эффективности.

Мне кажется, честнее было бы сказать: «Я карьеристка, и мне очень помогают». В этой фразе нет ничего унизительного. Помощь не обесценивает материнство, если ее не выдавать за подвиг тайм-менеджмента. Но когда звучит только «я успеваю», обычная женщина сравнивает себя не с реальным человеком, а с картинкой, где за кадром остались няни, уборщицы, повара, прачки и другие помощники.

И тогда работающая мама в России снова оказывается в позиции виноватой. Она не так выглядит, не так спокойно говорит, не так красиво живет. Хотя на самом деле она ежедневно делает то, что в глянцевой версии материнства почти не видно: держит на себе быт, эмоции, логистику, заботу и ответственность.

Поэтому эта история для меня не про осуждение Анастасии Решетовой. Она про честность. Если ребенок почти весь день в саду, если есть деньги, помощники и возможность делегировать большую часть нагрузки, это надо называть условиями, а не просто «я успеваю». Иначе мы снова продаем женщинам миф о том, что они тоже могут все, им просто не хватает хорошего тайм-менеджмента.

Нет, не могут. Дело не в организации, а в деньгах, поддержке, транспорте, здоровье, графике, взрослых людях, которые могут помочь. Если у вас всего этого нет, но вы все равно работаете, растите ребенка, слушаете его истории, лечите, обнимаете, укладываете и утром начинаете заново, вы не хуже женщин с обложек. Я уверена, что вы намного круче. Ох, если бы у вас были все те условия, что и у Анастасии. Вы бы горы свернули!

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