«Спартак» сражается с «Зенитом» за Суперкубок России. LIVE

Сегодня встретятся две команды, которые завоевали два главных российских трофея в прошлом сезоне. «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Спартак» завоевал Кубок страны.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари.
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Вега, Дивеев, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Соболев.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало матча — в 19.30 мск.