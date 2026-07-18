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«Спартак» сражается с «Зенитом» за Суперкубок России. LIVE

Футбол. Суперкубок России. Финал. «Зенит» — «Спартак». ОНЛАЙН
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сражаются в финале Суперкубка России на 45-тысячной арене в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2026. Финал
18 июля 2026, 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Совкомбанк Арена», Нижний Новгород, Россия
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
19:27

Сегодня встретятся две команды, которые завоевали два главных российских трофея в прошлом сезоне. «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Спартак» завоевал Кубок страны.

19:25

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари.

19:20

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Вега, Дивеев, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Соболев.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало матча — в 19.30 мск.

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