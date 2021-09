СМИ рассказали, как капитана Джека Воробья убьют в «Пиратах Карибского моря»

Продюсеры Disney приняли решение убить капитана Джека Воробья в преддверии следующего фильма франшизы «Пираты Карибского моря». Сама гибель произойдет вне кадра. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на информированного источника.

Данное решение стало следствием скандала вокруг исполнителя роли Джонни Деппа, который погряз в судебных тяжбах против экс-жены Эмбер Херд. На фоне этого студия отстранила его от участия во франшизе.

Отмечается, что в следующей картине серии одним из героев будет объявлено о смерти капитана Джека Воробья. Однако некоторые герои сочтут гибель инсценировкой, на которую пират пошел после объявления награды за свою голову. Тем самым авторы франшизы оставляют себе возможность впоследствии вернуть Деппа (или самого персонажа в исполнении другого актера) в проект.

В настоящий момент Disney разрабатывает два фильма серии — ленту-продолжение основной линейки, а также спин-офф, в котором сыграет Марго Робби.