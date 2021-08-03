В конкурсе «Мисс Южная Африка» впервые примет участие транс-женщина

Первая транс-участница национального конкурса красоты в Южной Африке, 24-летняя Лехлогоноло Мачаба, надеется, что она вызовет большее признание сообщества ЛГБТК+, сообщает Reuters.

Мачаба, манекенщица, борется за титул «Мисс Южная Африка», который стал доступен для трансгендеров в 2019 году. По ее словам, «быть первой немного ошеломляет».

Она сказала, что ожидала стигматизации из-за того, что привлекла внимание к проблемам, с которыми сталкиваются трансгендеры, но убийство близкого друга на почве ненависти дало ей силы бороться и двигаться дальше.

«Я здесь, чтобы бороться за свое сообщество, не обязательно физически...Это будет много значить для меня, как для транс-женщины, выиграть конкурс «Мисс Южная Африка», но также я верю, что это будет много значить для квир-сообщества в Южной Африке», - сказала она.

ЮАР — единственная африканская страна, где однополые браки легальны и которая закрепляет права меньшинств в своей конституции.

Ранее сообщалось, что в аргентинских паспортах будут указывать «третий пол».