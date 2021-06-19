СМИ: Агния Дитковските тайно вышла замуж за известного ресторатора

Российская актриса Агния Дитковските тайно бракосочеталась с совладельцем ресторанной сети Lucky Group Богданом Панченко. Как пишет StarHit, вместо пышной свадьбы был организован скромный ужин в компании близких родственников.

Как сообщается, влюбленные расписались в одном из московских загсов несколько дней назад.

Ранее актриса состояла в браке с актером Алексеем Чадовым. В мае 2015 года стало известно об их официальном разводе.

В марте российский актер Сергей Жигунов поделился в Instagram снимком, в котором поклонники увидели намек на его свадьбу с журналисткой Викторией Ворожбит.