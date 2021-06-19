Гришковец извинился перед Земфирой за жесткое высказывание

Писатель и музыкант Евгений Гришковец извинился перед певицей Земфирой за слова о ее последнем альбоме.

Гришковец в программе «Би Коз» на телеканале «Дождь», комментируя выход альбома Земфиры «Бордерлайн», назвал ее «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм».

«Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев», — сказал писатель в видео, которое публикует «Дождь».

Он добавил, что выражает сожаление из-за того, что его слова послужили причиной переживаний и душевных мук, возможно, самой Земфиры и ее поклонников.

Гришковец уточнил, что иск певицы вызвал у него изумление.

Ранее сообщалось, что Земфира обратилась в Центральный районный суд Москвы с требованием взыскать с Гришковца 1,5 млн руб. Телеканал «Дождь» был привлечен в качестве третьего лица. Согласно документу, слова писателя «носят порочащий характер, символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию, и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является «наркоманкой».