Шнуров покинул вечеринку на ПМЭФ из-за родов жены

Экс-лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уехал с вечеринки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за родов жены, передает «Пятый канал».

Как рассказал источник канала, у жены артиста начались роды, из-за чего ему пришлось срочно отправиться в аэропорт Пулково, чтобы улететь в Москву.

Молодая светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова является четвертой супругой Шнурова. В декабре 2020 года музыкант сообщил в своем Instagram, что у них будет ребенок.

На этой неделе Шнуров представил свой новый проект — группу с женским вокалом «Зоя». Он также презентовал альбом коллектива под названием «Это жизнь», состоящий из 14 песен.